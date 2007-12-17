Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Европейские новости. Май 2020

Четверть века в бегах

Сотрудники Французской жандармерии арестовали бизнесмена из Руанды Фелисьена Кабугу, который жил под вымышленным именем в пригороде Парижа. Кабуга в течение 25 лет был в международном розыске по подозрению в преступлениях во времена геноцида народа тутси со стороны народа хуту в апреле-июле 1994 года, унесшего жизни не менее полумиллиона людей. Бизнесмена обвиняют в финансировании геноцида и создании группы ополчения, сыгравшей главную роль в преступлениях.

Зять Кабуги, бывший министр в правительстве Руанды, был осужден по делу о геноциде на 35 лет тюремного заключения в 2012 году. ООН назвала задержание Кабуги напоминанием о том, что ни один из виновных в геноциде не должен уйти от ответственности.

Экологическая программа Евросоюза

Еврокомиссия предложила план поддержания биоразнообразия, включающий две дополняющие друг друга стратегии. В рамках первой стратегии предлагается превратить в охранные зоны не менее 30% всех морских и земельных ресурсов Европы. Вторая – это меры по улучшению качества продуктов питания и повышению устойчивости продовольственных цепочек. С этой целью в план включено требование увеличить до 25% часть сельскохозяйственных угодий, соответствующих экологическим стандартам. Другое требование этой стратегии – посадить в Европе к 2030 году 3 млрд деревьев.

«Нехорошая должность» в бразильском правительстве

В течение месяца в Бразилии подали в отставку два министра здравоохранения: в апреле это был Луис Энрике Мандетта, в мае – Нельсон Тейш. Оба министра не сошлись с президентом Жаиром Болсонару во взглядах на пандемию коронавируса. Бразилия – одна из самых пострадавших от вируса стран, но президент долго и упорно придерживался позиции отрицания опасности пандемии, называя заболевание коронавирусом «небольшим гриппом» и жестко критикуя СМИ за подстрекание к панике.

«Коридор позора» для премьер-министра

Пандемия выявила множество недостатков в организации медицинского обслуживания на пространствах, как любят говорить политики, от Лиссабона до Владивостока (от Лиссабона до Лос-Анжелеса, если посмотреть в другую сторону).

Врачи и медперсонал приняли на себя главный удар, и далеко не везде им воздают по заслугам. Когда премьер-министр Бельгии Софи Уилмес решила посетить столичную больницу Сен-Пьер, врачи и медсестры повернулись спиной к кортежу, образовав «коридор позора» – так они выразили возмущение отношением властей к себе. Медики настаивают на финансовой компенсации за много недель тяжелейшей работы. Подобные жалобы медиков раздаются и в других странах Европы и к востоку от нее. Уилмес после этой акции долго беседовала с сотрудниками в фойе клиники, сказав: «Политику важно уметь слушать и объясняться, когда что-то идет не так». Все ли политики в Европе и к востоку от нее следуют такой линии поведения?

Реакция на лавинообразные заражения «мясников»

Когда первая волна пандемии пошла в Германии на спад, появление очагов заражения на предприятиях мясной промышленности вызвало взрывную реакцию СМИ и большую озабоченность в правительстве. Причины массовых заражений очевидны: в мясной промышленности Германии занято много рабочих из Восточной Европы, которые работают по договорам подряда и живут в тесных общежитиях с «низкими стандартами гигиены» (это такой эвфемизм к слову «ночлежка»). Правительство решило ввести запрет на договоры подряда в мясной промышленности и обязать руководство предприятий использовать только собственный персонал. Штраф за нарушение этого запрета увеличен до 30 тыс. евро. Мелкие Metzgerei, по понятным причинам, под это решение не подпадают – у них нет такого количества работников, которым может понадобиться общежитие.

Преступность уходит в интернет

Во время коронавирусного кризиса преступность в Австрии значительно снизилась. По данным МВД, число зарегистрированных преступлений сократилось с 16 марта по начало мая примерно на 46% в сравнении с соответствующим периодом 2019 года. По данным Федерального управления уголовной полиции Австрии, с начала строгих ограничений на выезд из страны в Австрии были дни без каких-либо преступлений. Такого не было с тех пор, как в стране появилось понятие «статистика преступлений»! Но полиции не стоит расслабляться – преступность с улиц переместилась в интернет, что особенно заметно в торговле наркотиками.

DeutscheRoteKreuz бьёт тревогу

Из Немецкого Красного Креста поступают тревожные сигналы: коронавирус очень сильно потряс систему донорства крови. Имеющиеся на сегодня охлажденные и проверенные запасы донорской крови не гарантируют полного удовлетворения потребностей «на местах».

Проблема образовалась из-за потери многими донорами возможности сдавать кровь. А ведь Красный Крест обеспечивает более двух третей потребности Германии в донорской крови! В разных федеральных землях запасы крови разнятся. Сейчас особенно серьезное положение в землях Баден-Вюртемберг и Гессен.

В Эстонии основатели успешных стартапов объединились для реализации идеи «цифровых паспортов иммунитета», отражающих результаты тестов на антитела и позволяющих обеспечить безопасность возвращения сотрудников на рабочие места после карантина.

Евросоюз утвердил макрофинансовую «коронакризисную» помощь (кредиты на 15 лет) десяти странам-соседям и участникам программы «Восточное партнерство». Объем кредитного пакета – 3 млрд евро.

В России в апреле владельцы кредитных карт потратили 47,4% доступного лимита, что является самым низким показателем с 2015 года. Новых кредитных карт открыто 310 тыс. – это на 63,5% меньше, чем в марте.

Выведенные из рынка неплатежеспосбные банки запрещено возвращать их владельцам – такой закон приняла Верховная рада Украины. Этот закон позволяет Киеву продолжить сотрудничество с МВФ и Всемирным банком, лишая при этом олигарха Игоря Коломойского возможности вернуть себе «Приватбанк», национализированный в 2016 году.

Вслед за принятием Верховной Радой «антиколомойского» закона МВФ сообщил о предоставлении Украине 18-месячной кредитной программы stand-by, в рамках которой Киев получит 5 млрд долларов для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией. Кредит должен поддержать бюджет и обеспечить платежный баланс.

Не договорившись с РФ о цене на нефть, Беларусь активно ищет альтернативных поставщиков. Пробные закупки совершались в Азербайджане, США, Саудовской Аравии. Для того чтобы можно было обойтись без российской нефти, Беларуси нужно улучшить логистические возможности импорта нефти.

Александр Кротов (Эссен)