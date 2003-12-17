Политика >> Германия

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Программа выхода из кризиса Konjunkturpaket

Нам на всех нужна одна победа

Правительство приняло программу экономического стимулирования (Konjunkturpaket) объемом в 130 млрд евро и разработало организационные мероприятия по преодолению последствий кризиса

Эпидемиологическая ситуация

Два слова о том, в каких условиях начинает действовать т.н. второй экономический пакет, названный авторами программы выхода из кризисаKonjunkturpaket.

Выход на пресловутое «плато», когда один инфицированный заражает не более одного здорового, получился примерно в середине мая. Это можно сказать сегодня, оглядываясь на данные эпидемиологов института имени Роберта Коха, которые я аккуратно фиксировал с того дня, как их стали публиковать.

Однако коварство коронавируса как раз в том, что он не прощает ошибок. Стоило ему появиться в многоэтажках столичного Нойкёльна, где иммигранты из Восточной Европы живут по десятку человек в «двушке», как счет заражений в одном микрорайоне пошел на сотни. Стоило нарушить санитарные правила хозяевам нескольких мясокомбинатов, как целые предприятия со многими сотнями работников пришлось ставить на карантин.

Так что Konjunkturpaket запускается в условиях плато, на котором время от времени вдруг вскакивают вулканические пики локальных эпидемий.

Укрепление спроса и целевая стабилизация

В материале Курс Консалтинг, который вы найдете в этом же номере журнала, сказано, что механизмы снижения НДС и выплаты единовременного пособия на детей уже запущены.

С целью стабилизации доходов одиноких родителей льготы по подоходному налогу за 2020 и 2021 годы более чем удвоились – до 4000 евро.

Раздел пакета «Sozialgarantie 2021» увеличивает на 40% взносы на социальное обеспечение. Финансовые потребности, выходящие за рамки этого, покрываются из федерального бюджета.

Получатели средств по Grundsicherung до конца года не должны представлять формуляры об изменениях своего имущественного положения.

Программа защиты производственного обучения гарантирует, что все этапы обучения будут профинансированы в полном объеме.

Программа поддержки культуры («Один миллиард для NEUSTART KULTUR ») гарантирует финансирование культурных проектов и инфраструктуры.

Для стабилизации работы некоммерческих организаций через Государственный банк развития (KfW) запускается специальная кредитная программа.

Помощь предприятиям, пострадавшим от кризиса

Этот раздел Konjunkturpaket обеспечивает меры поддержки компаниям всех отраслей, но более всего организаторам зрелищных мероприятий, шоуменам, клубам, туристическим агентствам и т.п. Всего на эту группу компаний выделено 25 млрд евро.

Для компаний, имеющих право на участие в программе, предусмотрена субсидия на фиксированные эксплуатационные расходы с июня по август 2020 года. Она распространяется на те компании, уровень продаж которых упал по меньшей мере на 60% в апреле и мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компании, открывшиеся недавно, могут предоставить более поздние сравнительные данные. В зависимости от объема продаж, в период с июня по август покрывается до 80% постоянных расходов. Максимальная сумма финансирования составляет 150 000 евро для крупных компаний и 9 000 и 15 000 евро для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с числом занятых до пяти или десяти человек.

Поддержка регионов

Федеральное правительство и правительства земель будут в будущем перенимать от коммун 75% расходов на жилье для получателей социальных пособий, а не 50%, как было до этого.

Половина дефицита налоговых поступлений в коммуны, который ожидается в этом году в размере около 12 миллиардов евро, будет покрываться федеральным правительством и правительствами земель.

Федеральное правительство поддерживает земли в финансировании местного общественного транспорта. С этой целью регионам в текущем году будут единовременно выделены средства в размере 2,5 миллиарда евро.

С 1 января 2021 года федеральное правительство увеличит с 40 до 50% вклад в пенсионную систему восточных земель, так называемую Ost-Renten, которая до сих пор в известной степени завязана на пенсионные схемы ГДР.

Стимулирование производства

С целью стимулирования инвестиций в развитие производства в течение 2020 и 2021 годов компании будут получать льготные варианты амортизации движимых активов, например, оборудования. Это так называемое постепенное снижение стоимости создает инвестиционные стимулы.

Расширяются возможности компенсации убытков, используя перерасчеты. Допускается внесение изменений в налоговую декларацию 2019 года, чтобы учесть в ней часть убытков текущего года. Перенос налоговых убытков будет увеличен до 5 миллионов евро на 2020 и 2021 годы (или 10 миллионов евро в случае суммирования двух лет деятельности).

Для создания компаниям дополнительной ликвидности срок оплаты налога с продаж переносится на 26 число следующего месяца.

Закон о налоге на прибыль будет модернизирован в части установления равного налогообложения для паевых товариществ и корпораций, что создаст равные конкурентные возможности для компаний с разной формой собственности.

Инвестиции в модернизацию страны

Комплексный пакет в 50 млрд евро нацелен на содействие модернизации страны, ее усиление и скорейший выход из кризиса.

Инвестиции производителям и поставщикам автомобильной промышленности будут финансироваться в рамках бонусной программы в 2020 и 2021 годах на сумму 1 млрд евро. С 2021 года налог на транспортные средства будет в большей степени ориентирован на выбросы CO2, что сделает более чистые автомобили более дешевыми.

Deutsche Bahn получит дополнительные средства в размере 5 миллиардов евро от федерального правительства для инвестиций в модернизацию, расширение и электрификацию железнодорожной сети, а также для покрытия потери дохода в период кризиса.

Федеральное правительство запускает инвестиционный пакет для продвижения водородных технологий. Это, в числе прочего, должно заложить основу для новых экспортных технологий и проложить путь к снижению выбросов парниковых газов при перевозке грузов.

Дополнительные субсидии будут предложены производителям ветряной и солнечной электроэнергии.

Финансирование программы реконструкции зданий и сооружений с целью снижения выбросов СО2 увеличится с 1,5 до 2,5 млрд евро.

Покупателям электромобилей будет предоставлена субсидия в размере 3000 евро, которая в совокупности со снижением НДС делает покупку дешевле примерно на 4000 евро. Более того, правящая коалиция рассматривает возможность до конца 2021 года удвоить дотацию, т.е. довести её размер до 6000 евро. Предусмотрены также миллиардные вложения в строительство зарядных станций для аккумуляторов электромобилей.

Правда, еще громко слышны голоса критиков: дескать, окружающей среде вредит и производство электроэнергии для заправок, и производство аккумуляторов, и особенно их утилизация. Но эти голоса, как правило, раздаются из тех нескольких стран, чья экономика построена на экспорте углеводородов.

Цифровые технологии

Запланированные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) к 2025 году будут увеличены с 3 до 5 миллиардов евро. Это поддержит конкурентоспособную европейскую сеть искусственного интеллекта.

Федеральное правительство предоставит необходимые средства для создания как минимум двух квантовых компьютеров через соответствующие консорциумы.

Вновь создаваемая компания мобильной инфраструктуры должна быть финансирована на сумму 5 млрд евро для создания общенациональной сети 5G к 2025 году.

Чтобы играть ведущую роль в качестве поставщика будущих коммуникационных технологий, например, 6G, федеральное правительство инвестирует в тестирование новых сетевых технологий.

Будет оказано содействие во внедрении цифровых технологий в административных подразделениях, в том числе организации административных услуг онлайн.

Меры по защите от пандемии

В рамках «Пакта об общественной системе здравоохранения» федеральное правительство запускает «Программу будущего для клиник», в которую заложены необходимые для клиник инвестиции, а также поддерживает инициативу «Коалиции инноваций для предупреждения эпидемий» (CEPI) по разработке отечественной вакцины против коронавируса и запуске ее производства в Германии, что должно обеспечить наличие эффективной вакцины в достаточном количестве.

Пока пандемия окончательно не отступила, остаются в силе такие меры предосторожности, как ношение масок в магазинах и общественном транспорте.

Идею организации групп продлённого дня во всех начальных школах Германии коалиция ранее собиралась реализовать к 2025 году, но жизнь заставляет решать эту проблему раньше. На организацию таких групп во всех 15 000 начальных школах страны требуется от 5 до 7 млрд евро, а значит, придется увеличивать оговоренную в коалиционном соглашении сумму в 2 млрд евро, выделяемую центром землям.

Для проведения в жизнь всех этих мероприятий правительство ФРГ приняло второй в текущем году дополнительный бюджет, предусматривающий рост задолженности до 218,5 млрд евро. Эта цифра почти на 120 млрд евро превышает максимально допустимый порог задолженности бюджета, закрепленный в Основном законе Германии. По немецким законам, это допускается только в том случае, если бундестаг объявит «чрезвычайную ситуацию». Согласно планам правительства, часть государственной задолженности, выходящая за рамки Основного закона, будет компенсирована в течение ближайших 20 лет.

Александр Кротов (Эссен)

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