Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Германия начинает выходить из кризиса

Решающий импульс экономике должно дать внутреннее потребление

Рискнем сделать прогноз: для немецкой экономики худшее позади, обвал ВВП закончился, дно достигнуто, как раз сейчас начинается подъем, который осенью, скорее всего, ускорится.

Неужели это и есть тяжелейший экономический кризис в истории ФРГ? Ведь жизнь в Германии после снятия большинства карантинных ограничений, кажется, на удивление быстро вернулась на круги своя: на торговых улицах больших городов вновь полно народу, множество людей, как и прежде, сидит в своих любимых ресторанах, кафе и пивных садах, по автобанам бесчисленные грузовики как ни в чем не бывало везут всевозможные товары, повсюду видны подъемные краны и что-то строится…

Рекордный обвал во 2-м квартале

Действительно, скорость, с которой вновь заполнились многие предприятия общественного питания, вселяет оптимизм. Немцы явно не собираются из-за какого-то коронавируса отказываться от привычного образа жизни, хотя готовы при этом принять новые санитарные правила. А главное: у жителей Германии явно есть деньги на обеды, ужины, чашку кофе или кружку пива вне дома, иными словами – они сохранили платежеспособный спрос.

Однако внешняя картина обманчива: пандемия COVID-19 нанесла серьезнейший урон немецкой экономике, хотя бизнес во многих других странах пострадал еще больше. Просто в современных условиях кризис не проявляется в огромных толпах безработных перед биржами труда, как это было в Германии в начале 1930-х годов. Сегодня об ухудшении ситуации говорят, прежде всего, разнообразные статистические показатели. Главный из них – валовой внутренний продукт (ВВП). Это сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, произведенных и оказанных в стране за определенный период.

Так что когда в середине августа Destatis, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, опубликует свежие данные за 2-й квартал 2020 года (на подсчеты обычно уходит полтора месяца), станет ясно: за последние три месяца (апрель, май, июнь) произошло, видимо, рекордное сокращение ВВП ФРГ. Причем, по сравнению как с предшествующим трехмесячным периодом, так и с аналогичным кварталом прошлого года.

Как лучше понимать статистику ВВП

Тут следует коротко остановиться на особенностях подсчета динамики ВВП, чтобы в ближайшие полгода при очередных публикациях данного показателя точнее понимать состояние немецкой экономики и не удивляться кажущимся противоречиям.

Начнем с того, что для определения направления и темпов развития экономики важен не сам по себе показатель ВВП, а его изменение по сравнению с каким-то другим временным отрезком. Понятно, что годовой ВВП сравнивают с прошлым годом. А вот квартальный результат сопоставляют как с предшествующими тремя месяцами, чтобы увидеть краткосрочную тенденцию, так и с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет судить о среднесрочном тренде.

Итак, в середине августа Destatis обнародует две цифры, и обе будут свидетельствовать о резком падении экономики ФРГ во 2-м квартале, на который пришлась основная часть локдауна – масштабной остановки деловой активности из-за карантина. Первая цифра покажет, насколько объем товаров и услуг сократился в апреле-июне по сравнению с январем-мартом (тогда, в 1-м квартале, ВВП уже уменьшился на 2,2 % по сравнению с 4-м кварталом прошлого года). По второй можно будет судить, насколько ВВП Германии сжался за 12 месяцев, прошедших после 2-го квартала 2019 года.

Однако обе августовские цифры в известной мере окажутся "светом погасшей звезды". Ведь о том, насколько плохо чувствовала себя немецкая экономика нынешней весной, мы узнаем лишь под конец лета, когда бизнес в Германии уже будет вновь набирать обороты. Точно так же лишь в середине ноября станут известны результаты трехмесячного периода с июля по сентябрь. Очередная публикация Destatis покажет, что в 3-м квартале ВВП по сравнению со вторым кварталом вырос, тогда как в годовом исчислении он сократился.

Аналогичная картина получится и по итогам 4-го квартала и всего нынешнего года. В январе Destatis обнародует данные, согласно которым ВВП ФРГ уменьшился в 2020 году, вероятно, на небывалые 6-7% (предыдущий отрицательный рекорд был установлен в 2009 году, когда из-за всемирного кризиса минус составил в Германии 5,7%), тогда как сравнение октября-декабря с июлем-сентябрем покажет, что немецкая экономика второй квартал подряд росла.

Причины для оптимизма

Короче, будьте готовы к тому, что в ближайшие шесть месяцев среднесрочный показатель экономического развития Германии все еще будет указывать вниз, тогда как краткосрочный тренд уже начнет подавать сигналы, что подъем идет и даже, рискнем предположить, ускоряется.

На чем основан столь оптимистичный прогноз? Во-первых, на том, что высокоразвитая и очень диверсифицированная немецкая экономика хорошо держала удар во время локдауна. У большинства фирм и предпринимателей оказался немалый запас прочности, а принятая в конце марта первая многомиллиардная антикризисная программа правительства ФРГ реально помогла бизнесу пережить самые трудные недели. Эта программа предусматривала, среди прочего, кредиты крупным и средним фирмам и выдачу денег малому бизнесу и самозанятым.

Ее ключевым элементом стала программа государственных пособий работникам, вынужденным трудиться неполное рабочее время на остановившихся или частично простаивающих предприятиях (Kurzarbeitergeld). Эта мера позволила государству избежать скачка безработицы, фирмам – удержать квалифицированных сотрудников, а им самим – сохранить приемлемый уровень доходов.

Во-вторых, оптимизм вызывает та скорость, с которой немецкая экономика вновь набирает обороты. Тут как раз весьма показателен уже упоминавшийся общепит. Ведь обслуживание посетителей кафе и ресторанов обеспечивает работой огромное количество людей, в том числе малоквалифицированный персонал, которому трудно найти другой источник доходов. Все эти люди, в свою очередь, поддерживают массовый платежеспособный спрос в розничной торговле и других секторах сферы обслуживания. А эта сфера (включая банковские, страховые, консалтинговые услуги) обеспечивает целых 69% ВВП Германии.

Снижение НДС: все сэкономят деньги

В-третьих, оптимизм внушает принятая в начале июня вторая многомиллиардная антикризисная программа правительства ФРГ, нацеленная уже не на поддержание бизнеса в трудную минуту, а на раскручивание экономики путем стимулирования потребительского спроса. Для этого, в частности, на каждого проживающего в стране ребенка выплатят осенью 300 евро. В общей сложности родители по всей стране получат от правительства 4,3 миллиарда евро. Эти деньги, можно не сомневаться, сразу же поступят в оборот.

Но ключевым пунктом второй программы является временное снижение с 1 июля по 31 декабря 2020 года налога на добавленную стоимость (НДС). Цель этой меры – подтолкнуть жителей Германии к активному потреблению товаров и услуг именно в 3-м и 4-м кварталах, когда начинающая восстанавливаться экономика будет особо нуждаться в высоком спросе.

Снижение регулярной ставки НДС с 19% до 16% и льготной с 7% до 5% как раз и должно обеспечить дополнительный спрос, ведь по идее, практически все товары и значительная часть услуг хоть не намного, но подешевеют (бизнес не обязан вместе с налогом снижать и розничные цены, но конкуренция заставит большинство предприятий это сделать). По подсчетам правительства, государство недополучит за полгода в виде налоговых поступлений примерно 20 миллиардов евро. Иными словами, такую сумму оно оставит в карманах потребителей в надежде на то, что они ее быстро потратят.

Естественно, больше всего выиграют от снижения НДС те, кто приобретут дорогостоящие товары длительного пользования – бытовую электронику, кухонную технику, мебель, автомобили. Однако и те, кто, скажем, закупят зимнюю одежду и обувь для детей, смогут реально сэкономить. Критики этой меры указывают, что далеко не все жители ФРГ почувствуют ее действие. Но Австрия и Болгария пошли по такому же пути, только там НДС снизили лишь на отдельные товары и услуги, а в Германии – на все. В том числе, кстати, и на ремесленные работы, так что несколько дешевле станет и ремонт квартир.

Экспортерам будет трудно

В общем, шансы на существенное оживление сферы обслуживания, производства потребительских товаров и в целом внутреннего рынка ФРГ в ближайшие полгода достаточно велики. Очень хорошие перспективы у строительной отрасли, ведь повсюду в стране продолжается возведение жилых домов, идет ремонт дорог и мостов, а под Берлином вот-вот должно начаться масштабное строительство автозавода фирмы Tesla.

В то же время тревогу вызывают те индустриальные отрасли, которые до недавнего времени были как раз мотором немецкой экономики. Это автомобилестроение, станкостроение, производство промышленного оборудования. Дело в том, что они ориентированы главным образом на экспорт, поскольку такого количества машин и станков самой Германии просто не требуется. А с экспортом в обозримом будущем будет плохо, потому что многие традиционные внешнеторговые партнеры ФРГ очень сильно пострадали от кризиса и им сейчас не до инвестиций в высококачественную, но дорогую немецкую технику.

Тем важнее будет всемерная поддержка внутреннего рынка.

А вы уже решили, что именно намерены приобрести по сниженной ставке НДС?

«Курс консалтинг» (Кёльн)

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