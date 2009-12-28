Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Kurzarbeit: выход или тупик?

Некоторые эксперты считают, что государственная помощь в виде Kurzarbeitergeld (KUG) и прочих субсидий в длительном режиме «развращает» бизнесменов, притупляя их предпринимательскую инициативу, и может в конечном итоге завести в экономический тупик.

Несколько дней тому назад мы с коллегами отправились пообедать в открывшийся, наконец, после отмены корона-ограничений престижный греческий ресторан Artemis, куда в «докоронную» эпоху часто захаживали полакомиться средиземноморской кухней. Одни, кроме прочего, решили заказать сувла́ки, а другие – муса́ку. Каково же было наше удивление, когда хозяин ресторана персонально принёс нам извинение за то, что стоящую в меню мусаку подать нам, к сожалению, не могут, поскольку повар, специализирующийся на этом блюде, находится на Kurzarbeit, а другие повара не настолько виртуозны в приготовлении этого кушанья. Поэтому престижное заведение, чтобы не ударить в грязь лицом и не подавать блюда, которые не соответствуют определённому уровню, просто-напросто сократило ассортимент в соответствии с имеющимся персоналом.

Новая бизнес-модель: сувлаки вместо мусаки

«Сегодня мы в состоянии позволить себе платить зарплату лишь половине наших сотрудников, – грустно сказал владелец ресторана. – Остальные сидят по домам в режиме Kurzarbeit Null».

«Так вы же из-за этого можете потерять потенциальных клиентов, – громко заметил кто-то из моих коллег. – Лично я скорее всего отправлюсь в следующий раз к вашим конкурентам, чтобы там заказать своё любимое блюдо».

«Возможно, – осклабился шеф ресторана. – Но уж лучше мы потеряем часть дохода, чем будем платить зарплату всем сотрудникам в надежде на клиентов, которые могут не прийти».

Тут, пожалуй, стоить заметить, что в представленной нам владельцем Artemis‘а бизнес-модели есть сермяжная правда. Будут ли заняты все столики в ресторане или в связи с корона-опасениями многих бюргеров останутся частично пустыми, заранее неизвестно, а зарплату сотрудникам придётся платить в полном объёме. Так не лучше ли, действительно, пересадить часть из них на государственную дотацию под названием Kurzarbeitergeld и работать с половиной персонала в полсилы. Тем более, что «яростные» любители мусаки, возможно, закажут нечто другое, например, сувлаки, и оборот ресторана сократится не на 50%, а всего на 30-40%.

Той же самой логики сегодня, как оказалось, придерживаются и многие другие предприятия. Например, итальянский ресторан, упоминаемый на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung одним из её самых популярных авторов. Да что там говорить о таких мелких сошках, как рестораны, когда в этом направлении начали движение гораздо более мощные предприятия и организации, где число работающих исчисляется сотнями и даже тысячами сотрудников.

Неопределённость – это яд для бизнеса

Согласно изданному в конце мая Мюнхенским институтом экономических исследований Ifo бюллетеню «Unsicherheit und Beschäftigungsabbau in der Coronakrise (неопределённость и сокращение рабочих мест в связи с корона-кризисом)», подавляющее большинство компаний во всём мире смотрит с тревогой в завтрашний день. А обеспокоенность будущим и неопределённость – это самый страшный яд для экономики. Фирмы, которые не уверены в том, как завтра будет развиваться их бизнес, уже сегодня увольняют сотрудников. Конечно же, такой уникальный социально-экономический инструмент, как Kurzarbeitergeld, на какое-то время замедлит процесс сокращения рабочих мест, но он не может быть действенным лекарством в длительной перспективе. Как только запасы биржи труда иссякнут и раздача пособия KUG направо и налево прекратится, начнутся массовые увольнения, и миллионы безработных «пересядут» на социальные пособия типа Hartz IV.

Поэтому единственно перспективный путь выхода из кризиса – это рост предпринимательской инициативы, а не инструмент Kurzarbeit, который, кстати сказать, до 2009-го года, вообще, считался спорным «экономическим рычагом» среди ведущих экономистов. Правда, после того, как Германия, в отличие от других стран, очень быстро преодолела последствия мирового финансового кризиса 2008/2009-х годов, Kurzarbeit объявили настоящей панацеей. Однако сегодня политики, по мнению руководителя Нюрнбергского научно-исследовательского института по изучению рынка труда (IAB) Энцо Вебера (Enzo Weber), совершенно забыли о том, ради чего, собственно, надо прибегать к этому средству. А именно, чтобы временно (!) смягчить последствия катаклизмов в экономике. Он даже придумал для этого специальный термин – Lichtschalter-Effekt (эффект выключателя): во внезапно разразившемся экономическом кризисе, когда вокруг сплошная темнота, то есть неопределённость, государство по мановению волшебной палочки включает свет, то есть предоставляет помощь всем провалившимся в пропасть.

Причём, тут очень важен не только финансовый, но и психологический эффект. Ведь по сути Kurzarbeitergeld – это точно такое же пособие по безработице, как Arbeitslosengeld I. Но поскольку «безработица в Германии считается клеймом (Arbeitslosigkeit gilt in Deutschland als Stigma)», то лучше изменить терминологию и называть временное состояние «ничего-неделания» не безработицей, а Kurzarbeit Null. Кроме того, работники, находящиеся на пособии KUG, продолжают считаться работающими по найму, и теоретически, в любой момент вернувшись к своему станку или рабочему столу, могут возобновить трудовую деятельность без какой бы то ни было специальной подготовки (ohne Einarbeitung). Именно этот нюанс является безусловно положительным – «старого» работника не надо инструктировать и учить. Что, разумеется, экономит предприятиям значительные средства.

Ступенчатое повышение пособия KUG - контрапродуктивно

Однако все эти положительные эффекты социально-экономического инструмента Kurzarbeit могут быть практически сведены на нет новым законодательным актом под названием «Staffelung des Kurzarbeitergeldes (ступенчатое повышение пособия KUG)», который под нажимом правительства Ангелы Меркель был принят в конце мая бундестагом и бундестратом в рамках Второго социального пакета Sozialschutzpaket II. Согласно этому документу, величина пособия Kurzarbeitergeld зависит от продолжительности его получения:

▪ в течение первых 3-х месяцев размер KUG равен 60%, а при наличии ребёнка 67% от потерянного нетто-заработка

▪ начиная с 4-го месяца состояния Kurzarbeit за «ничего-неделание» размер пособия KUG увеличивается до 70% и 77%

▪ и наконец, начиная с 7-го месяца вырастает до 80% и 87% соответственно.

Это ступенчатое повышение, действующее до конца 2020-го года, распространяется, правда, только на тех, чьё рабочее время сокращено на 50% и более процентов.

С точки зрения здравого смысла, и так было всегда в Германии, размер пособия по безработице с течением времени должен не увеличиваться, а уменьшаться. До введения Hartz IV «засидевшиеся» на безработице бюргеры «сползали» с пособия Arbeitslosengeld (60% и 67%) на пособие Arbeitslosenhilfe (53% и 57%). Сегодня же после 12-ти (или 18-ти для «пожилых» безработных) месяцев Arbeitslosengeld I безработные автоматически переходят на Arbeitslosengeld II, то есть социальное пособие Hartz IV. По замыслу законодателя, это должно хоть как-то стимулировать их в поиске рабочего места.

Почему же тогда пособие KUG со временем не сокращается, а увеличивается? – спрашивают ведущие экономисты Федеративной республики. Упомянутый выше профессор Энцо Вебер подчёркивает, что принятый в мае законодательный акт не конструктивен, а точнее, контрапродуктивен, поскольку не стимулирует предприятия наращивать производство, а работников возвращаться на рабочие места. Иными словами, ступенчатое повышение KUG замораживает деловую активность.

Эту ситуацию красноречиво подчёркивает описанный Райнером Ханком на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung случай.

Страх очередного шатдауна

Зайдя недавно к своему парикмахеру, журналист был чрезвычайно удивлён огромным количеством клиентов. Наверное, потому что у многих за время корона-ограничений повырастали гривы, которые надо состричь к лету. Но ещё более он был удивлён тому, что парикмахерская не только ввела дополнительный выходной день в понедельник, но и вообще работает со вторника по субботу по сокращённому графику.

«Почему?» – спросил он шефа заведения.

«Поскольку часть коллектива находится на Kurzarbeit», – последовало объяснение.

«Так ведь у вас полно клиентов! Вы даже не успеваете их обслуживать! – продолжал удивляться журналист. – Может, стоит вернуть сотрудников на рабочие места, увеличить время работы и нарастить оборот (Umsatz)? Тем более, что благодаря новым правилам стрижка без мытья головы запрещена, а за мытьё волос вы требуете с клиентов как минимум 5 евро. Более выгодную услугу трудно себе даже представить!»

«А зачем мне возвращать сотрудников, которые, сидя дома, получают приличные деньги? А если начнётся вторая волна короны? Что тогда? Ведь сегодня с 4-го месяца их пособие увеличивается. Если же они вернутся на работу, а потом из-за новой волны пандемии я буду вынужден снова отправить их на пособие, то сперва они в течение первых 3-х месяцев будут получать 60% вместо 70% или 80%. А мне вдобавок придётся снова заниматься бюрократической волокитой по оформлению документов. Так что пусть сидят дома до конца года и без проблем получают деньги», – прояснил свою позицию парикмахер.

Вот и получается, что сотрудники находятся на Kurzarbeit не потому, что для них нет работы, а потому, что шеф боится повторный «шатдаун (Shutdown)». Иными словами, в нём пульсирует страх, а не предпринимательская жилка. Впрочем, для этого государством созданы идеальные условия.

Эдуард Мармер (Ганновер)

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