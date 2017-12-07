Социальные вопросы >> Пособия по безработице

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Пособие Hartz IV и российская пенсия

Федеральный социальный суд потребовал от земельного суда LSGSachsen-Anhalt пересмотреть решения, обязывающие двух российских пенсионерок вернуть неправомерно полученное пособие ALGII в размере соответственно 48 и 42 тыс. евро. Приведет ли, однако, пересмотр решения к отмене наложенных на пожилых истиц (70 и 71 год) непомерных долгов?

Правовая ситуация

Немецкое социальное законодательство традиционно исключает право пенсионеров на пособие по безработице. Достигшие пенсионного возраста безработные получают право на трудовую пенсию по старости – deutsche Altersrente и одновременно теряют возможность участвовать в программе поддержки безработных Hartz IV.

Но как быть, если клиент Job-центра имеет право на иностранную пенсию, выплачиваемую по иным правилам, чем немецкая?

Для этого случая также традиционно действует общее правило: если иностранные пенсионные выплаты соответствуют по структуре и функциональному назначению deutsche Altersrente, то они рассматриваются как ее аналог, а значит, также исключают назначение пособия по безработице ALG II. Это означает, что при обнаружении у безработного скрытой иностранной пенсии Job-центр вправе прекратить начисление пособия и потребовать возврата сумм, выплаченных за весь период получения пенсии. В дальнейшем прожиточный минимум обладателю иностранной пенсии обеспечивается назначением социальной помощи – Sozialhilfe.

После вступления в силу программы Hartz IV правительство сочло возможным отойти от описанных выше традиций и поручило Федеральному агентству по труду – Bundesagentur für Arbeit (ВА) изменить правила учета иностранных пенсий.

Для тех случаев, когда зарубежные пенсионные выплаты назначались в возрасте, существенно более низком, чем в Германии, было решено сохранять клиенту Job-центра право на дальнейшее участие в программе Hartz IV. Со своей стороны, пенсионер должен был подтвердить стремление искать работу и по возможности продолжать трудовую деятельность вплоть до достижения немецкого пенсионного возраста.

Новый подход изменил правила наложения санкций на лиц, скрывающих иностранную пенсию. Job-центр уже не требовал от пенсионеров вернуть пособие целиком за весь период выплаты пенсии, а ограничивался лишь возмещением сумм, переплаченных из-за неучета пенсии как дохода.

Выпущенная правительством директива в полной мере относилась и к российской пенсии, назначаемой при достижении 55/60 лет, т.е. за 10/5 лет до немецкой. На практике это выразилось в том, что в период 2007-2012 годов, когда по стране прокатилась волна повсеместного выявления и учета российских пенсий у получателей немецких пособий, Job-центры в большинстве случаев оставляли российских пенсионеров в числе своих клиентов, а пособие ALG II сокращали на величину пенсии.

Задолженность за прошлое в случае сокрытия пенсии возмещалась путем дополнительного сокращения текущего пособия до 30%.





Жесткие меры

Рассмотренные земельным судом LSG Sachsen-Anhaltдела поражают своей схожестью: двум истицам, эмигрировавшим в Германию в 2004 году, в течение соответственно 5 лет 4 месяцев и 4 лет 10 месяцев выплачивалось пособие по безработице ALG II. Ни при первом оформлении помощи, ни при последующем продлении выплат женщины не указали наличие у них пенсий из России, которые на момент назначения пособия в 2004 году составляли соответственно 1100 и 2365 руб.

После того как факт получения пенсий вскрылся, Job-центры прекратили начисление истицам пособия, отозвали все предыдущие акты о назначении выплат и потребовали возврата всей суммы ранее выплаченной помощи в размере соответственно 48180 и 42156 евро.

Ведомства объяснили свои действия необоснованным назначением пособия, поскольку их клиентки, действуя по меньшей мере халатно, предоставили неполные данные о своем финансовом положении.

Трудно судить, почему сотрудники биржи труда приняли столь жесткие меры в отношении уже немолодых обладательниц иностранных пенсий. Оставили бы они женщин в системе Hartz IV, как это предписывала директива правительства, задолженность пенсионерок перед Job-центром ограничилась бы суммой пенсии, скрытой за годы получения пособия. При самых осторожных подсчетах с учетом роста российских пенсий и падения курса рубля за истекшие годы набежал бы долг, не превышающий ориентировочно 6.500 и 12.000 евро соответственно. Цифры, конечно, тоже не маленькие, но не идущие ни в какое сравнение с долгом, наложенным за незаконное получение всего пособия по безработице. Возможно, жесткий подход чиновники выбрали в связи с тем, что достигшие уже солидного возраста клиентки Job-центра не выразили стремления продолжать поиски работы, оставаясь в статусе безработных.

Решив искать справедливости в суде, истицы (или представлявшие их адвокаты) понимали, что перед судом бесполезно аргументировать собственную правоту, ссылаясь на подзаконные акты исполнительной власти – судьи выносят свои решения, ориентируясь исключительно на положения закона. В рассматриваемых делах судьи поставили перед собой два вопроса:

– действительно ли со стороны пенсионерок была проявлена предосудительная грубая халатность или сокрытие пенсии двумя пожилыми женщинами, недостаточно знающими немецкий язык и законы ФРГ, можно объяснить исключительно доверием к решениям немецких административных органов.

– является ли российская пенсия аналогом немецкой Altersrente.

Земельные судьи ответили утвердительно на оба вопроса. В итоге суд признал правомерным исключение пенсионерок из системы Hartz IV с требованием возместить всю сумму пособия ALG II, выплаченную за период получения пенсии.

Неиспользованный шанс

Если бы женщины изначально объявили о наличии у них пенсии, то одновременно с прекращением выплат Hartz IV получили бы право оформить социальную помощь – Sozialhilfe. Тогда в течение всех истекших лет прожиточный минимум был бы им обеспечен, но за счет иного источника, а именно, из средств местного коммунального бюджета.

Так как этого не произошло, Job-центр мог бы выдвинуть финансовые претензии к местной социальной службе, которая «сэкономила» на выплатах Sozialhilfe бывшим клиенткам биржи труда. Однако в данной ситуации Job-центр был лишен такой возможности, т.к. по закону социальная служба не обязана отвечать за материальное обеспечение лиц, о существовании которых ей ничего не известно. В результате пожилые женщины оказались единственными ответчиками по образовавшемуся долгу.

Что может дать пересмотр решения

Рассмотрев кассации истиц, федеральные судьи не сочли возможным поддержать решения земельных коллег и воздержались от вынесения окончательного вердикта по обоим делам. Причина – недоказанность соответствия российской пенсии немецкой Altersrente (BSG, Urteilevom 07.12.2017, A.z.: B 14 AS 5/17 RundB 14 AS 7/17 R).

Чтобы восполнить этот пробел, земельному суду надлежит проверить, удовлетворяет ли российская пенсия трем обобщенным критериям, которые Федеральный суд специально ввел для сравнения иностранных пенсий с немецкой:

– пенсионные средства должны предоставляться государственными или общественными фондами,

– выплаты могут быть назначены только по достижении определенного возраста (необязательно равного немецкому),

– цель выплат – замена прежней заработной платы в соответствии с принятой в стране концепцией обеспечения прожиточного минимума.

Если проверка покажет, что российская пенсия не является аналогом немецкой, то суд будет вынужден признать получение пенсионерками пособия Hartz IV правомерным и снять требование о возврате всей выплаченной им помощи.

К сожалению, в критериях не учтен такой важный показатель, как различие в возрасте выхода на пенсию. А ведь именно тот факт, что многие иностранные пенсии назначаются существенно раньше, чем в Германии, побудил правительство выпустить директиву о сохранении выплат Hartz IV обладателям таких «досрочных» пенсионных выплат.

Пожалуй, только в последнем критерии таится отличие, которое могло бы свидетельствовать о несопоставимости российской пенсии с немецкой Altersrente. В период трудовой деятельности истиц в СССР, а затем и в России, еще не существовало обязательного пенсионного страхования, как это имеет место в Германии, а в России введено только с 2002 года. Пенсии обеих женщин исчислялись не на основе страховых взносов в пенсионные кассы, а по заработной плате в лучшие по оплате пять лет при наличии трудового (но не страхового) стажа выше определенного предела. Проведенная в России валоризация (переоценка денежной стоимости) пенсионных прав граждан, приобретенных до введения пенсионного страхования, не изменила принципа их формирования.

Несомненно, эти характерные особенности российской пенсии не останутся незамеченными судьями. Но проблема в том, что, зафиксировав их, служители Фемиды, возможно, не сочтут отличия подобного рода достаточными для признания несопоставимости российской и немецкой пенсий.

Если же это произойдет, то пересмотр обернется просто оттягиванием времени и изначальное решение земельного суда не в пользу истиц вступит в силу.

М.Миронов (Дортмунд)





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