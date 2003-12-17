Политика >> Германия

«Партнер» №12 (255) 2018г.

К грядущей отставке Ангелы Меркель

Ангела Меркель уходит с поста председателя партии ХДС



Военачальник, баловень побед,

В бою последнем терпит пораженье,

И всех его заслуг потерян след.

Его удел – опала и забвенье.

Шекспир, Сонет 25

В Германии произошло событие, которое по своей значимости вполне можно назвать политическим землетрясением. 29 октября 2018 года Ангела Меркель, с 2000 года, являющаяся председателем Христианско-демократического союза (ХДС), т.е. 18 лет, заявила, что на следующем съезде партии, который состоится 6-7 декабря этого года, она не будет выставлять свою кандидатуру на этот пост. В то же время она предполагает остаться в должности канцлера до формирования нового правительства, которое состоится по результатам выборов 2021 года, а в дальнейшем не намерена занимать никаких политических постов. Это заявление вызвало шок в немецкой и мировой политике.

Предполагаемые причины грядущей отставки

Причин для недовольства своим председателем у консерваторов много. За 13 лет своего правления Меркель вынудила свою партию отказаться от целого ряда положений, считавшихся ранее незыблемыми: всеобщая воинская повинность, минимальный размер оплаты труда, однополые браки, атомная энергетика, программы помощи странам-должникам в еврозоне. И конечно, основным яблоком раздора стала проблема беженцев. Именно эта проблема вызвала резкое падение рейтинга партии и самой Меркель. Ее знаменитая фраза «Wir schaffen das» – «Мы справимся!», которую она в неудержимом порыве человеколюбия и милосердия произнесла 31 августа 2015 года, вызвала такой поток беженцев, от которого Германия чуть было не захлебнулась. Можно сказать, что всего три неосторожных слова надломили ее в целом успешную политическую биографию. Немецкая пресса уже давно «хоронит» канцлера, пишет об утрате ею авторитета, неспособности чувствовать настроение общества, о закате ее политической карьеры.

Проблема беженцев – это тот камень, о который «споткнулась» Ангела Меркель. Даже самые разумные и дальновидные люди порой совершают непростительные ошибки, особенно если ими двигает не разум, а сердце. Заявление о неограниченном приеме беженцев, по мнению многих политиков, и не в последнюю очередь – Дональда Трампа, было серьезной ошибкой. Здесь необходимо заметить: прежде чем исправлять ошибки, нужно сначала их признать, т.е. «наступить на горло» собственному самолюбию. За долгие годы пребывания во власти Меркель, по-видимому, уверовала в собственную непогрешимость. Трудно сохранять самокритичность при отсутствии деловой конкуренции.

«Хромая утка»

В американской политической системе выражение «хромая утка» (англ. Lame duck) – неформальное прозвище президента, который вскоре покинет свой пост. Решение Меркель объявить о своем уходе из большой политики за три года до окончания канцлерских полномочий является довольно необычным шагом. Фактически это решение означает, что до 2021 года она будет «хромой уткой». По существу, ее дальнейшее пребывание в должности канцлера будет зависеть от доброй воли нового председателя партии.

Наблюдатели считают, что после объявления о предстоящем уходе у нее фактически развязаны руки и она может принимать неординарные, прорывные решения, которые не могла позволить себе прежде. Возможно, одним из таких необычных решений было ее участие в недавно прошедшем в Стамбуле саммите по сирийскому урегулированию, в котором кроме нее принимали участие президенты Турции, Франции и России. Как известно, участие Германии в этом саммите не было заранее анонсировано.

Ангела Меркель считает, что ее решение покинуть пост председателя ХДС не повлияет на позицию Германии в международных делах. Об этом она заявила на встрече с президентом Египта: «Я думаю, что ничего не изменится в переговорной позиции на международных переговорах. Можно даже сказать, у меня будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на обязанностях главы правительства». Уже после заявления о грядущей отставке она посетила Украину, Польшу и Францию. Некоторые наблюдатели рассматривают это как прощальные визиты канцлера, учитывая непредсказуемые результаты предстоящего съезда партии.

Выборы преемника

На декабрьском съезде ХДС будут обсуждаться многие политические и экономические вопросов, но, безусловно, главным будет вопрос о том, кто должен стать во главе партии, чтобы вернуть ей утраченное за последние годы доверие избирателей. Три известных в партии и в стране человека уже объявили, что готовы побороться за освободившуюся «шапку Мономаха»: креатура Меркель, генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegrett Kramp-Karrenbauer), министр здравоохранения и основной внутрипартийный критик канцлера Йенс Шпан (Jens Spahn), и Фридрих Мерц (Friedrich Merz), в прошлом авторитетный политик и руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге с 2000 по 2002 год, а в последние годы один из руководителей крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock, под управлением которого находятся активы, превышающие шесть триллионов (!!!) долларов.

Когда Меркель в 2000 году стала председателем партии, она через два года сама заняла пост руководителя фракции, а Мерца сделала своим заместителем. Но после двух лет серьезных трений Мерц решил сохранить здоровье и добровольно ушел с этой должности, из бундестага и из политики. По-видимому, сейчас он хочет вернуться в политику.

Есть еще несколько кандидатов, мало известных широкой публике: некий предприниматель из Марбурга, профессор права из Бонна и, что совсем смешно, студент из Берлина, изучающий юриспруденцию. Вполне вероятно, что до съезда появятся еще какие-то кандидаты. В частности, в числе фаворитов называют Армина Лашета, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, который пользуется большим авторитетом в партии.

Канцлер заявила, что не собирается влиять на выборы преемника. Мне с трудом верится в ее беспристрастие. Я думаю, она всеми доступными средствами будет продвигать нужного ей человека, а именно Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая позволит Меркель «досидеть» в канцлерском кресле до 2021 года. Безусловно, сейчас у нее нет такого подавляющего авторитета, как раньше, когда она могла «пробить» любое нужное ей решение. В частности, можно вспомнить, что в сентябре этого года она не сумела обеспечить переизбрание преданного ей соратника Фолькера Каудера (Volker Kauder) на очень важный пост руководителя объединенной парламентской фракции ХДС/ХСС. Каудер занимал эту должность 13 лет, сменив в 2005 году Ангелу Меркель, после того как она стала канцлером. В результате тайного голосования председателем фракции был избран самовыдвиженец, один из одиннадцати (!) заместителей Каудера, малоизвестный Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). Наблюдатели полагают, что депутаты голосовали не столько за Бринкхауса, сколько против Меркель. Результаты выборов председателя фракции стали первой «желтой карточкой», полученной Меркель в собственной партии. Итог этих выборов она расценила как свое личное поражение.

Что требуется от кандидатов на высший партийный пост? Во-первых, каждый из них должен представить свою программу, проанализировать ошибки, допущенные прежним руководством партии, и указать пути их устранения. Во-вторых, нужно убедить земельные объединения ХДС в своей компетентности и способности возглавить партийное руководство и, соответственно, собрать как можно больше голосов делегатов съезда. К сожалению, к моменту выхода в свет декабрьского номера журнала «Партнёр» мы еще не будем знать, кто станет председателем партии, но борьба наверняка предстоит нешуточная, если принять во внимание, что ставки очень высоки.

Реакция партнеров по коалиции

Социал-демократы на последних в этом году выборах в ландтаги Баварии и Гессена понесли еще большие электоральные потери, чем христианские демократы. Им тоже есть о чем подумать и что менять, но они не спешат это делать. Пока что руководители социал-демократов, которые являются партнерами ХДС по правящей коалиции, продемонстрировали показательную сплоченность. Они отреагировали на заявление Меркель следующим образом: «Мы не будем делать резких движений, подождем до выборов нового руководства ХДС и новых программных документов, а затем начнем думать о корректировке собственной политики».

Реакция России

Ангела Меркель является ключевой фигурой в отношениях Запада с Россией. Это объясняется большим объемом товарооборота и взаимных капиталовложений. В ходе политического кризиса в Украине и последовавших за ним присоединения Крыма к России и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины Меркель высказала неодобрение действий России, которые она считает нарушением международного права. Меркель является сторонником введения и продления экономических санкций. В то же время она выступает за реализацию проекта «Северный поток-2» и по отношению к России является одним из самых лояльных лидеров ЕС.

Трудно однозначно выразить реакцию руководства России на отставку канцлера Германии, но в средствах массовой информации основной нотой является сожаление. На это есть целый ряд причин. Во-первых, Меркель сдержанный и, что самое главное, предсказуемый политик. Она прекрасно понимает, что Россия является крупнейшим торговым партнером Германия (12-м по объемам) и портить с ней отношения – себе дороже. Во-вторых, поддерживая если не дружеские, то хотя бы деловые отношения с Россией, можно хоть в какой-то степени влиять на ее руководство. Хорошие контакты Меркель с президентом России стали особенно важны для Германии и ЕС после начала масштабного кризиса в Украине. Она стала одним из лидеров «нормандской четверки» и одним из немногих европейских политиков, к которым прислушивался Путин. Какой-то британский журналист назвал их отношения в этот период «неприязненным взаимоуважением».

Пресс-секретарь президента России заявил журналистам: «Решение канцлера ФРГ уйти из политики в 2021 году является внутренним делом Германии... С Германией у нас дружеские, партнерские отношения, несмотря на имеющиеся известные проблемы. Много совместных интересов. И, безусловно, Меркель продолжает оставаться визави президента Путина – и они продолжают работать».

Баланс деятельности

Можно сказать, что в целом баланс деятельности Меркель на посту канцлера сугубо положительный. Она стала канцлером в четвертый раз и побила рекорд Маргарет Тэтчер, занимавшей пост премьер-министра 11 лет. Германия под руководством Меркель обрела экономическую мощь, а она сама стала символом стабильности в Европе и ключевой фигурой в решении самых сложных вопросов европейской политики: от урегулирования кризиса с беженцами до мер по сплочению континента перед лицом разногласий с вновь избранным президентом США. Именно при ней Германия стала ведущим членом Евросоюза и прочно утвердилась как лидер объединенной Европы.

Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году в США, поразил многие страны мира. Благодаря разумным действиям правительства, Германия прошла через кризисные годы без особых потрясений. Для поддержки банков был принят антикризисный пакет в размере 500 миллиардов евро. Однако на помощь государства банки могли рассчитывать лишь при непременном выполнении ряда жестких и неприятных для руководства банков условий. Кроме того, канцлер от своего имени и от имени министра финансов гарантировала вкладчикам сохранность их сбережений. Это заявление, а у граждан не было оснований не доверять канцлеру, предотвратило паническое бегство капитала.

Как кризис отразился на среднестатистическом потребителе, т.н. «человеке с улицы»? Для простых граждан кризис был не особенно заметен. Да, выросли цены, но несущественно, всего на несколько процентов, зато упали цены на бензин, т.к. заметно подешевела нефть в связи с уменьшением спроса. В целом Германия пострадала от кризиса меньше других стран Евросоюза.

В мае 2015 года журнал Forbes в седьмой раз назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира. В числе ее заслуг журнал назвал экономическое благополучие Германии и решительные действия в борьбе с ИГ – Меркель была одним из инициаторов поставки оружия курдским вооруженным формированиям.

Кое-что о личных качествах канцлера

За долгие годы пребывания Меркель в должности канцлера ни она сама, ни кто-либо из министров или ближайшего окружения не был замешан в каких-нибудь коррупционных схемах, а тем более осужден за них. И это при полной прозрачности ее правления, когда оппозиция и пресса только и ждут повода, чтобы вцепиться в оступившегося. Здесь уместно вспомнить президента Германии Кристиана Вульфа (Christian Wulff), который в 2011 году был вынужден уйти в отставку, после того как выяснилось, что пять лет назад, т.е. задолго до вступления в должность президента, он взял какой-то льготный кредит. У Меркель нет дворцов, дач, поместий, крупных денежных вкладов, записанных на нее или на подставных лиц. Всё это говорит даже не о ее бескорыстии, а скорее о законопослушности. Кстати, именно строгое соблюдение законов в высших эшелонах власти отличает Германию от ряда других стран, где коррупция является основным системообразующим фактором.

Нельзя сказать, конечно, что личные качества Меркель – только позитив. Например, о ее неблагодарности говорит такой эпизод. В конце 1999 года она опубликовала статью, в которой призвала партию порвать с прошлым, в частности – с бывшим канцлером. Этот поступок был назван «отцеубийством», потому что «папа Коль» – так его называли в ближайшем окружении – был для Ангелы Меркель не просто мудрым наставником, а «крестным отцом» в политике. Уже будучи в отставке и отвечая в каком-то интервью на вопрос, чего хочет Меркель на самом деле, Коль сказал: «Только власти. Я сам вырастил своего убийцу, я допустил змею к себе на грудь». Следует напомнить, что нынешнего канцлера, по аналогии с Колем, близкие к ней люди зовут «мамочкой» (Mutti). В недалеком будущем мы увидим, как долго продержится это прозвище, а заодно, насколько крепки преданность и благодарность ее коллег.

Заключение

Слова, приведенные в эпиграфе, были написаны более 400 лет назад, но за прошедшее время не потеряли своей актуальности. Как показывают социологические опросы, большинство граждан Германии уже не хотят видеть Ангелу Меркель на посту канцлера. А ведь многие годы она была самым популярным немецким политиком! И это не удивительно, потому что время ее канцлерства в целом было весьма положительным для Германии: страна, которую одно время называли «больным человеком Европы», выздоровела и стала экономическим локомотивом Евросоюза, успешно преодолела финансовый кризис 2008 года, стала мировым лидером по экспорту. С недавних пор Германия сводит бюджет с профицитом, т.е. доходы превышают расходы, что удается лишь немногим развитым странам. Следовательно, в плане экономики к канцлерству Меркель нет никаких претензий. Недалекое будущее покажет, как история оценит годы ее правления и назовут ли это время в истории Германии «эпохой Меркель».

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