Общество >> Полезная информация

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Транспортные новости

Если поезд опоздал или был отменен

Deutsche Bahn подготовил сюрприз – быстрый способ получения компенсации за опоздание поезда или его отмену. Раньше тоже можно было получить компенсацию, но для этого нужно было собрать документы, послать их в Deutsche Bahn и четыре недели ждать ответа. Долго, правда?

А как теперь? Теперь заработал интернет-портал Bahn-Buddу. Принцип работы этого сайта такой: потерпевшие пассажиры подают на сайт свою претензию, загружают туда свой онлайн-билет, указывают имя и контактные данные. В течение 24 часов они получают компенсацию. Но за свои услуги сайт возьмет с вас 12 % от выплачиваемой суммы.

Преимущество пользования этим сайтом-посредником DB в том, что всё происходит сразу и не надо ждать. Но есть и еще одна выгода. Ведь Deutsche Bahn может рассмотреть вашу жалобу и отказать в компенсации. Например, если окажется, что ваш поезд опоздал не на час, а на 59 минут. А здесь, на сайте Bahn-Buddу, отказа не будет. Рискуют предприниматели-создатели интернет-портала.

Наконец, и в Дюссельдорфе

В столицу NRW пришел Uber. Это супер-такси, которое даже в огромном городе приезжает по вызову в считанные минуты, а ты, глядя в смартфон, с интересом следишь за его передвижением, потом быстро садишься в поданную машину и уезжаешь, – чудо-App, сказочное мобильное приложение, разработанное американской фирмой Uber в Сан-Франциско и мгновенно завоевавшее весь мир. Теперь оно есть и у нас. Почему так поздно Uber пришел в Германию? В Белоруссии он пять лет, в Армении – шесть, а в России – с момента основания, с 2009. Как нам стало известно, первую попытку прийти в NRW Uber предпринимал еще в 2014 году, но тогда его предложение не было принято, так как оно вступало в противоречие с немецкими законами. Теперь – специально для Германии – Uber радикально изменил свой проект и начинает возить нас.

Дюссельдорф – третий после Мюнхена и Берлина немецкий город, где уже работает эта американская компания.

Мосты просят поддержки

В уходящем году проходили проверку мосты NRW. Результаты проверки опечалили земельное Министерство транспорта. Мосты на автобанах федерального и местного значения находятся большей частью в плохом состоянии. 316 из них, а это 60 % всех проверенных сооружений, требуют или полной реконструкции, или капитального ремонта. Многие ремонтные работы уже начаты.

Автомобилисты, будьте готовы: ремонтные работы займут десятилетия.

Дизельный запрет в NRW

Ограничения на движение автомобилей с дизельными двигателями уже действуют в Гамбурге. В Штуттгарте и Аахене они будут введены в январе 2019 года, во Франкфурте-на-Майне – в феврале 2019 года, в Берлине и Кёльне – в апреле 2019 года.

В Эссене также планируется введение запрета на использование старых дизельных моторов. Это решил Административный суд в Гельзенкирхене 15 ноября. Иск, как и в случае Кёльна, подавала Немецкая экологическая помощь (Deutsche Umwelthilfe).

Ограничения вводятся для 18 участков в самом городе и для части трассы А 40. Запреты вводят с 1 июля 2019 года для всех дизельных транспортных средств стандарта ниже и включая Евро-4 и старых бензиновых двигателей Евро-1 и Евро-2. С 1 сентября 2019 года – для дизельных легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей с нормами Евро-5.

Несколько лучше положение оказалось в Гельзенкирхене. Там показатели превышения выхлопных газов дизельного топлива NO2 ниже, чем в Эссене. Поэтому запрет на дизельное движение вводят только на одной, особенно загрязненной улице Kurt-Schumacher-Straße с 1 июля 2019 года.

Все согласны, что речь идет о серьезном вмешательстве в транспортную структуру затронутых городов с весьма значительными последствиями как для их жителей и регулярно приезжающих сюда на работу, так и для всей городской экономики.

Под крылом самолета

Новости авиакомпаний. Ирландская компания Ryanairменяет с 1 декабря правила провоза ручной клади. Пассажир может бесплатно взять в ручную кладь только одну небольшую сумку или один маленький рюкзачок. Размеры ручной клади определяются габаритами 40x20x25 см. Взять с собой большую ручную кладь весом до 10 кг можно за дополнительную плату в 6 или 8 евро, в зависимости от того, какой билет вы купили – с правом приоритетной посадки или без него.

Сдать ручную кладь, если она оказалась у вас размерами больше, чем 40x20x25 см, у выхода к самолету теперь нельзя! За это надо отдать еще 8 или 10 €.

Меняет правила провоза ручной клади и венгерская бюджетная компания Wizz Air. Теперь бесплатно в салон можно взять только один предмет ручной клади габаритами до 40x30x18 см. Большую ручную кладь могут провезти только пассажиры, оплатившие приоритетную посадку.

Свои новые правила все авиакомпании объясняют желанием сделать пассажиром лучше. А не чем-то иным….

Цена «Победы»

С 1 ноября «Победа» ввела платную регистрацию в иностранных аэропортах, что означает, что зарегистрироваться отныне на рейс «Победы» у стойки регистрации, например, в Дюссельдорфе можно только за 25 евро.

И еще говорят, что «Победа» планирует ввести стоячие места в салоне самолета. Тем самым увеличить количество перевозимых пассажиров... По предварительным подсчетам, число мест в салоне может увеличиться на 20 %. Что позволит снизить цены на авиабилеты…

К счастью, существующие стандарты не допускают возможности перевозки пассажиров в стоячем положении. Тем не менее итальянская компания уже разработала образцы стоячих мест и предлагает внедрять их в самолетах. Но – снова к счастью, новые кресла должны пройти необходимую сертификацию. То есть, если такое и возможно, то – ура! – не в ближайшее время.

Революция продолжается. Новый способ движения – электромобильность

Электромобили, электрокары, велосипеды и мотоциклы, - и все на электричестве. Переход на электрические транспортные средства -революция в транспорте, меняющая образ жизни людей, их сознание, а со временем и весь общественный уклад.

Если кто-то должен быть примером в использовании электрических транспортных средств, то это государство и муниципалитет.

Есть фирмы, которые заменили свой автопарк электромобилями по собственной инициативе и без всяких дополнительных стимулов. И все очень довольны - от производителя до потребителя. Езда на таком автомобиле – большое удовольствие в сравнении с обычным авто.

В NRW принята программа в поддержку электромобильности. Земельные власти будут оказывать помощь при покупке электрических транспортных средств, любого назначения, от грузовиков до электрокаров и велосипедов.

Компании, фирмы, коммуны городов, - все, кто будет внедрять в жизнь этот новый вид транспорта с низким уровнем выбросов, будут обеспечены бесплатными консультациями специалистов. Это во-первых. А во-вторых, власти будут компенсировать от 30 до 60 % расходов. Покупать электротранспорт станет не выгодно, а очень выгодно!



Почту доставляют на электромобилях

«Такое случается на каждый день! – говорит обер-бургомистер Ванне-Эйкель (Wanne-Eickel) Фрэнк Дудда (Frank Dudda). – По улицам нашего города поехали в ноябре два новеньких желтых электромобиля марки «StreetScooter Work XL». С ними развозит почту Deutsche Post. Это достижение - самая убедительная демонстрация того, как можно соединить защиту климата и транспортные проблемы».

Ванне стал вторым городом в Рурском регионе, получившим в пользование электрический транспорт. В качестве пионера в электромобильности региона был выбран Херне. Здесь тестировали новый транспорт еще в середине октября. Довольны остались водители, довольна почта, гордятся новинкой горожане. На очереди теперь Оберхаузен и Боттроп. Революция продолжается.

Дуйсбург хочет прорыть туннель

В ноябре обер-бургомистр Дуйсбурга Зёрен Линк (Sören Link) представил земельному правительству план развития трассы А 59, проходящей через город. Этот шестиполосный автобан предполагается в районе Meiderich по направлению к Дуйсбургской гавани опустить под землю, построив для этого туннель. Туннель может стать важным логистическим объектом в решении развязки Кайзерберг. Там сейчас ведется строительство нового моста через Рейн и расширяется автобан А 40. Готовься к трудностям объезда, водитель!

Автобусная остановка без автобусов

Да, есть такая остановка в Дуйсбурге, на Fahrner Straße. А рядом с ней евангелистская клиника Walter-Cordes-Wohnstift.

Врачи из Walter-Cordes-Wohnstift придумали её для пациентов, страдающих деменцией. Они придумали, а руководители транспортного предприятия Дуйсбурга (DVG) тут же построили остановку возле самой клиники. Здесь есть скамеечка для ожидания автобуса, висит расписание движения…Только автобусы не останавливаются здесь никогда. В чем тут дело?

У пациентов клиники, страдающих болезнью Альцгеймера, отсутствует так называемая короткая память. Они помнят прошлое, но не помнят того, что случилось три минуты назад. И они очень беспокойны, всё время хотят уйти, они бредут в никуда, стоит только упустить их из виду...

И вот теперь старички приходят на остановку и ждут там автобуса. В их душе наступают покой и гармония, жизнь обретает смысл: сейчас они сядут в автобус, и он увезёт их туда, где они были молоды и счастливы ...

Через две минуты они забывают, зачем пришли и возвращаются в клинику. Они уже спокойны. Пусть ненадолго, но спокойны. И врачи спокойны - их пациенты в безопасности и комфорте.

Компенсация за поезд

Если поезд опаздывает на 60 минут, компенсация составляет 25% от стоимости билета. Если опоздание составит 120 минут, выплачивается 50% от стоимости билета. Если билет стоил меньше 4 евро или это были поезда других компаний, компенсация не выплачивается.

Подготовила Наталья Ухова (Бохум)

Читайте также: