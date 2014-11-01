У нас в Вестфалии. Новости региона

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Новости региона

«Пятое время года» на старте

Кельнский карнавал почти такой же старый, как и сам город. Как заведено у педантичных немцев, 11.11. ровно в 11.11 стартовал этот самый масштабный, самый красочный, самый народный праздник Германии. И он же самый дурацкий, самый глупый, и он же самый веселый и бесшабашный. Корнями он уходит в языческую древность, но правилами и традициями оброс только в 1823 году. С тех пор повелось – 11 ноября в 11 часов 11 минут – старт к подготовке! А 5 января 2019, тоже в 11.11, стартует и сам карнавал.

Под бдительным взглядом обер-бургомистра Кёльна Генриетт Рекер (Henriette Reker) началось на Рейне это «самое глупое» время. Пятое время года, как его здесь называют. Клоуны, матросы, грабители, кошки, тигры, мертвецы, скелеты, кто угодно, – пели, хохотали, танцевали дурачились. Повезло с днем – старт выпал на воскресенье. Повезло с погодой – она была прекрасна.

Генриетт Рекер очень хотелось, чтобы праздник получился шумным, но мирным. Рекер прочитала устав карнавала, статья 10 – все обязаны стать дураками и делать глупости, статья 11 – все обязаны быть счастливыми… От себя она просила – не злоупотреблять алкоголем.

Прелюдия карнавала – 10 тысяч туристов и была сыграна успешно.

…А теперь карнавал глазами полиции. По оперативным сводкам, в этот день открыто 170 судебных дел, зафиксировано 100 фактов нарушения порядка и заявлено о 14 случаях сексуальных домогательств. В целом, по сравнению с прошлым годом количество правонарушений сократилось на четверть. Полиция докладывает: праздник прошел относительно спокойно.

Чудеса от Кока-Колы

Рождественский тур Coca-Cola начался в этом году в Мёрсе.

В пятницу 23 ноября нарядные красные грузовики со знакомой каждому надписью «Coca-Cola» на борту вошли в город. Еще летом город подавал заявку на то, чтобы рождественский тур легендарного напитка начался в этом году не с Эссена, как в прошлом, не с Дуйсбурга, как в позапрошлом, а с их небольшого (население 100 тысяч) города.

И праздник начался. На площади в 1000 квадратных метров на Mühlenparkplatz засверкала зимняя страна чудес.

Входящего на площадь ошеломляли море огней и сладчайшие ароматы рождественской кухни. Крутились под звездным небосводом снежные шары, гремела музыка, а в своем домике гостей поджидал Санта Клаус и вручал каждому свой личный подарок – бутылочку колы со своим портретом и именем.

Три дня шумел праздник любимого напитка в Мёрсе, а затем красные грузовики продолжили турне по городам Германии. Их путь лежал в Хаген, Кассель, а затем – Берлин, Дрезден, Карлсруэ и, сделав круг по стране, в Висбаден.

Что общего у Санта Клауса и Кока-Колы? – спросите вы. Что вдруг соединило шипучий напиток и веселого волшебника? «Нет, не мы изобрели Санта-Клауса, – говорится в пресс-релизе компании. – Но свой сегодняшний вид этот добродушный жизнерадостный толстяк в красном кафтане, перетянутом на пузе широким ремнем, приобрел действительно благодаря нам, когда в 1931 году в Чикаго под слоганом «Санта тоже пьет Coca-Cola» создавалась рождественская реклама нового тогда еще напитка – Кока-Колы».

Все даты и дополнительную информацию по рождественскому туру Coca-Cola в Германии можно найти на сайте www.coca-cola-deutschland.de.





Чья ёлка больше?

Какая елка самая большая в мире? Конечно, та, что весом в 40 тонн, высотой в 45 метров, что собирается из 1700 других ёлочек и которая устанавливается на Hansaplatz в Дортмунде. Кто же этого не знает! Елка в Дортмунде – самая большая ёлка в мире. Так было. А как будет? У дортмундской красавицы появляется конкурент. И закручивается вокруг конкурента нешуточная интрига. Городские власти Херне подумали: «А почему это в Дортмунде должно быть всё самое лучшее? Чем наш городок хуже?» И заявили, что в этом году сенсацией на Руре станет их ёлка, высотой в те же 45 метров, что и дортмундская, а украсят они свою «малютку» получше даже. «У вас 48 тысяч светодиодовых лампочек? А у нас будет два миллиона! А еще мы повесим на нее 500(!) шаров, вот тогда и посмотрим, чья елка лучше!» «Ах, так? – обижаются дортмундцы. – А ваша ёлка-то искусственная! Она из металлических конструкций собрана. А вот наша-то, дортмундская, живая, настоящая. Значит, наша лучше!»

Решить спор городов можете только вы, наши читатели. Надо ехать и смотреть. Сопоставлять и фотографировать. А снимки можете присылать нам, а заодно и голосовать. Чья ёлка наберет больше голосов читательских симпатий, та и лучше!

10 лучших рождественских ярмарок Европы

Короток сезон рождественских базаров. Они исчезнут к 30 декабря, и жди их потом целый год. Глинтвейн, имбирные пряники, жареные каштаны, сладкий миндаль, серебро, меха, народные промыслы, елки, гирлянды, фонарики и свечи, – везде отлично, везде хорошо! А какие из Weihnachtsmarkt-ов считаются лучшими в Европе? Это ярмарки в Вене – они здесь с XIII века, в Зальцбурге, Страсбурге – этим 400 лет, в Брюсселе – самый молодой рынок, в Лондоне, Копенгагене и четыре, лучшие из лучших, находятся в Германии. Это в Мюнхене, Нюрнберге, Гамбурге и, конечно же, в Кёльне, где работают сразу несколько крупных базаров. А в районе Музея шоколада вы попадаете прямо в немецкое Средневековье. Здесь оживает история. Уличные музыканты играют на старинных инструментах, арлекины и коломбины пляшут на деревянном помосте при свете факелов, душистый хлеб выпекается в печах, на открытом огне жарится свинина, а из сметаны, лука и сыра сходят со сковородки тонкие хрустящие пахучие Flammenkuchen. Счастливое время, ловите миг удачи!

Города на Руре: в помощь туристу

Для них в Дортмунде была представлена новая услуга. Это специальная карта туриста «Welcome Card Ruhr», по которой гости наших городов смогут бесплатно или за полцены посетить 45 местных достопримечательностей и бесплатно переезжать с места на место ближним транспортом. Так можно путешествовать между Хаммом, Дортмундом и Хагеном, или между Ксантеном, Дуйсбургом и Боттропом, или между Гельзенкирхеном и Дюссельдорфом. Эти три разных вариантов карты туриста имеют три варианта времени их использования: 24 часа, 48 часов или 72 часа и соответственно три варианта цены: 25, 35, 45 евро. В добрый путь, господа туристы!





Про наше светлое будущее

14 наиболее крупных городов на Руре заявлены как место проведения Олимпийских игр 2032 года! Рурская область может стать хозяйкой Олимпиады! Торгово-промышленная палата горячо поддержала эту идею. И правильно сделала. В регионе есть для этого все предпосылки: прекрасно оборудованные стадионы, отличная транспортная инфраструктура, нужное количество аэропортов, территории для устройства олимпийских деревень, расположенные в живописной местности, огромное число отелей. Польза, которую получит Рур от Игр, намного превысит расходы на подготовку. Игры принесут в регион перспективы экономического роста, много денег, новые рабочие места. Сотни тысяч гостей, как в 2010, когда Рур был объявлен культурной столицей Европы, хлынут в наши города.

Предвыборная кампания по месту проведения Олимпиады бывает столь же интересной и захватывающей, как и сама Олимпиада. Место будет объявлено через 7 лет. Подождем!

Где кино дешевле

Оказывается, в Дортмунде! В ноябре на экраны немецких кинотеатров вышел английский фильм «Фaнтacтичecкиe твapи: Пpecтуплeния Гpин-дe-Baльдa» («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald») пo мoтивaм книг автора «Гарри Потера» Джoaн Poулинг. Кинотеатры Бохума, Дортмунда Дюссельдорфа ломились от толп зрителей. Такого не было ни в Кёльне на Oдиннaдцaтом фecтивaле кopoткoмeтpaжныx фильмoв Kurzfilmfestival, где в ноябре были показаны 33 отличных короткометражки из разных стран, ни на берлинском, тоже ноябрьском, кинофестивале KUKI, ни на Днях российского кино в Эссене и Дюссельдорфе. Гарри Потер победил всех.

А сколько стоят билеты на киносеансы в Германии? – подумали мы. И узнали, что самое дорогое кино в Германии в Мюнхене. Там билеты стоят почти 12 евро. Затем идут Дуйсбург, Ганновер, Кельн – 9.60. А самое дешевое кино в Дортмунде и Лейпциге – 8 евро.

Оценить свою жизнь и выиграть!

С таким предложением обратились к горожанам власти Эссена, предложив им принять участие в электронном опросе, потратив на это не больше пяти минут.

Ответить нужно всего на три вопроса.

Насколько комфортно чувствуете вы себя в своем районе?

Хорошо ли обустроена жизнь Вашего ребенка в вашем районе?

Как насчет ситуации с парковкой, всё ли нормально?

Нужно выбрать отметку от 1 (очень хорошо) до 6 (недостаточно), нажать красную кнопку и отправить свой ответ по адресу: waz.de/essen

А в конце опроса можно еще заказать тему для публикации в газете WAZ, ответив, есть ли у вас какая-нибудь интересная история о вашем районе, которую вы хотели бы рассказать.

В качестве благодарности между участниками опроса будут разыгрываться призы. Ими станут роскошные книги о Гарри Поттере в новом подарочном издании, сертификаты для гурманов в рестораны Эссена и десять экземпляров книги «Hier schlug das Herz im Pott. Erinnerungen aus dem Essener Norden» Брижитт Бёкер (Brigitte Böcker).

Сыграем?

Дай совет правительству

Отличная идея появилась у правительства NRW – советоваться с нами, своими гражданами, ежедневно в любое время суток в онлайн-режиме. Недоволен? Или у тебя есть свежая идея по развитию региона? Пожалуйста. Набери «Ruhr-Koferenz NRW»(«Рурская конференция») и сразу увидишь всех членов земельного ландтага. Они улыбаются и приветствуют нас, приглашая к диалогу. Жми дальше. Там обращение Армина Лашета (Armin Laschet): «Мы хотим сделать вашу жизнь лучше. Мы открыли свой проект «Рурская конференция», чтобы узнавать ваше мнение, выслушивать вашу критику, чтобы нам решать вместе». Всё, что мы с вами думаем об улучшении работы транспорта, об образовании, безопасности, окружающей среде, туризме, «энергетическом повороте (Energiewende) – переходе страны на возобновляемые источники энергии, о зеленых зонах в городах, – все, абсолютно все идеи принимаются к обсуждению. За первый месяц портал Рурской конференции посетило около тысячи человек, а сто из них уже высказали правительству свои идеи.

Проявите инициативу и вы, думайте и предлагайте! Делайте жизнь лучше!

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