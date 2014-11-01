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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Интересное со всей планеты. Декабрь 2018

Чудесное спасение во Французских Альпах

Три путешественницы из Китая отстали от группы во время похода во Французских Альпах. Они поднялись на гору Салев, символ Женевы, находящийся, тем не менее, на территории Франции, а не Швейцарии. Насладившись, с одной стороны, прекрасной панорамой Женевы, а с другой – роскошным видом на Монблан, туристки потеряли дорогу и оказались в отчаянном положении.

Женщины побрели наугад, наткнулись на огромные валуны, преградившие путь, и совершенно потеряли надежду на благополучный исход, тем более что часы уже показывали около пяти вечера, а в горах быстро темнело и холодало. Несчастные женщины могли просто-напросто замерзнуть.

Спасение пришло, откуда его никак не ждали. На стволе одного из деревьев женщины заметили надрезы – силы небесные! – это был нацарапанный телефонный номер. Туристки немедленно набрали этот номер.

Эта история – как рождественская сказка. 75-летний егерь нацарапал свой телефон на дереве 15 лет назад (не трудно сосчитать, что тогда ему было 60), для того чтобы туристы звонили ему в случае, если увидят погибших или попавших в беду животных.

За 15 лет у егеря мог измениться номер телефона, могла зарасти эта надпись, в конце концов, и заметить-то ее было мудрено. Кроме того, китаянки не знали другого языка, кроме китайского, а егерь, понятно, был весьма слаб в китайской грамоте. Но по встревоженным голосам он понял, что люди попали в беду, а место, где он 15 лет назад оставил свой «автограф», мужчина помнил.

Дальше всё было просто. Егерь вывел туристок в город. Они отделались легким переохлаждением. Ну, и некоторым шоком, конечно.

Миллионы лет назад в Антарктиде зеленели леса

Палеонтологи университета Висконсин-Милуоки, исследуя Трансантарктический хребет, обнаружили окаменевшие остатки гигантских деревьев-папоротников – глоссоптерисов. Эти своеобразные представители растительного мира даже имеют особое название – глоссоптерисовая флора.

Судя по виду остатков, их высота достигала 40 метров, а размеры листьев – до полуметра. Возраст этого леса определяется приблизительно в 280 миллионов лет. В тот период Антарктида представляла из себя не ледяную пустыню, а была частью суперконтинента Гондвана, занимавшего огромную территорию в Южном полушарии. Мощные вулканические извержения погребли под пеплом глоссоптерисы и одновременно сохранили их органические остатки.

Под толстым слоем льда сохранились и остатки растительности, пришедшей на смену глоссоптерисам. Палеонтологи (точнее – палеоэкологи), занимающиеся исследованием древнейшей растительности, надеются выделить из них аминокислоты, которые приоткроют завесу над тайной, как эта флора могла пережить антарктическую ночь.

В январе 2015 года об аналогичной находке рассказывали итальянские ученые из университета Сиены. Тогда высказывалась гипотеза гибели лесов от падения гигантского метеорита, поскольку на остатках деревьев можно было видеть следы сильного пожара.

Китай запустит на орбиту искусственную Луну

Смысл запуска искусственного спутника, отражающего солнечные лучи с освещенной стороны планеты, состоит в том, чтобы освещать города в ночное время суток. По предварительным данным, местом первого эксперимента избран 11-миллионный Чэнду на юго-западе Китая – именно его будут освещать отраженные солнечные лучи. Экономия от проекта, по подсчетам авторов проекта, должна составить 170 млн долларов в год.

Первая такая «Луна» должна быть запущена на орбиту в 2020 году. Если всё пойдет по плану, три других спутника выйдут на орбиту в 2022-м.

Свет искусственной Луны будет в восемь раз ярче, чем свет настоящей, однако, если верить заверениям китайских инженеров, это не нарушит жизнь ночных животных. Умение управлять светом позволит освещать места катастроф при нарушениях электроснабжения.

Точных габаритов будущего спутника не указывают, и данные о диаметре освещаемой территории очень разнятся – от 10 до 80 км.

Затерянный мир

На круглой вершине базальтовой горы Лико 700-метровой высоты в Мозамбике найден «затерянный мир» – нетронутый человеком участок тропического леса с несколькими неизвестными видами животных. Ни древний, ни современный человек не добирались до этого участка первозданного мира, поскольку добраться до него может только опытный и хорошо оснащенный альпинист.

Секрет «затерянного мира» раскрыл английский ученый-путешественник Джулиан Бейлис. Он увидел этот лес на спутниковых снимках. Пять лет команда опытных ученых-альпинистов готовилась к экспедиции.

Сейчас Бейлис говорит: «„Затерянный мир“, открытый нами, очень похож на тот, который описал в одноименном произведении Артур Конан Дойль с некоторыми небольшими поправками – в его романе были люди-дикари да еще динозавры, а на горе Лико ни тех, ни других просто нет, да и не было никогда. Судя по всему, – и в этом вся прелесть, словно мы побывали в краю, специально оставленном природой в качестве эксперимента: что же будет, если флора и фауна станут развиваться здесь без вмешательства человека».

Птицы-мусорщики

Голландская компания Crowded Cities поставила задачу очистить город (для начала) от окурков, в которых главную опасность для окружающей среды представляют не остатки табака – табак свое черное дело уже сделал, укоротив жизнь курильщику. Дальше губят природу уже в основном сигаретные фильтры, вреда от которых никак не меньше, чем от отходов пластика.

Как решают проблему стартаперы из Голландии? Не поверите, с помощью дрессированных ворон. Птиц научили пользоваться устройством, который напоминает автомат, торгующий орехами. Когда ворона просовывает окурок в мусоросборный контейнер, становясь на специальную планку, ей выкатывается орешек арахиса. Вороны – птицы ушлые, выгоду свою схватывают на лету, к тому же им свойственно копировать поведение друг друга. Вороны найдут окурок и там, где мусорщики его либо не увидят, либо не достанут.

Пока сотрудники Crowded Cities изучают возможное влияние табака на организм ворон, администрация парка развлечений Пюи-дю-Фу во французском городе Лез-Эпесс реализует их идею уже, так сказать, в промышленном масштабе. В парке поставлены на довольствие шесть дрессированных грачей, которые за угощение убирают территорию парка от мусора и окурков, то есть птиц здесь уже смело можно назвать младшим обслуживающим персоналом.

Дорогие автографы Эйнштейна

За последний год несколько реликвий,связанных с именем великого Эйнштейна, были проданы с аукционов в разных странах.

В 1922 году физик посетил Японию, где прочел курс лекций в Токио. По какому-то случаю он хотел дать чаевые посыльному, но тот, по местной традиции, отказался. Тогда Эйнштейн написал юноше две назидательные записки и велел сохранить их. Посыльный сохранил автографы великого современника, за что его потомки ему теперь очень благодарны.

Первая записка, содержавшая короткое предложение «Тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении», была продана год назад на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов при стартовой цене 2 тыс. долларов.

Вторая и по длине предложения («Где есть воля, есть и путь»), и по цене (240 тыс. долларов при стартовой – 1 тыс.) оказалась скромнее.

Зачем я настойчиво указываю стартовую цену? А затем, что на кону письмо Эйнштейна его сестре Майе, написанное в том же 1922 году, когда физик после убийства Вальтера Ратенау вынужден был уехать из Берлина. На письме нет обратного адреса – Эйнштейну нужно было скрывать свое местонахождение.

В этом письме Эйнштейн, рассказав сестре об обстоятельствах своей жизни, предсказал Германии «темные времена». Это было за год до пивного путча.

Так вот, стартовая цена этого лота – 12 тыс. долларов …

Александр Лось (Хердеке)

Немецкие железные дороги намерены ввести запрет на алкоголь на железнодорожных вокзалах и с 1 ноября по 30 апреля «обкатывают» это новшество в баварском Регенсбурге. Будет запрещено распитие спиртных напитков на вокзале (в том числе и пива). Разрешается провоз пассажирами запечатанных бутылок со спиртным и пивом. Нарушители «антиалкогольного» закона должны будут заплатить штраф, размеры которого пока не сообщаются.

На территории России находятся наибольшие площади суши и акваторий, на которых никак не отражается деятельность человека. Почти на половине территории страны не ступала нога человека (на 8 млн кв. км из 17,1 млн). Далее в этом рейтинге «дикой природы» идут Канада, Австралия, США и Бразилия. На долю первой пятерки (если не считать Антарктиду и международные воды) приходится 70% нетронутых экосистем.

Орнитологи из Пенсильвании обнаружили первую в истории науки птицу, в которой смешались гены трех разных видов рода «пеночковые певуны» (Vermivora). Как ее вычислили? У птички был окрас двух разных видов и голос третьего. Анализы подтвердили гипотезу. Гибриды двух видов в природе встречались, а вот такой «тройственный союз» наблюдается впервые.

Британская ассоциация потребителей опубликовала рейтинг стран по безопасности для туристов. Критериями являлись уровень преступности, угроза здоровью, угроза стихийных бедствий и терактов. Самой безопасной оказалась Исландия, за ней ОАЭ и Сингапур. Самые опасные из популярных туристических стран – Турция и ЮАР.

В Литве открыли первую в мире янтарную баню, в которой и стены, и пол, и лежаки покрыты янтарем. Всего для оборудования бани использовано три тонны «слез моря». В бане поддерживается самая благоприятная для янтаря температура 45-48 градусов, находиться в ней советуют около получаса.

Руководство Международного аэропорта Дубай намерено установить биометрическую систему, позволяющую пассажирам регистрироваться на рейс, прогуливаясь по зданию аэропорта. Система будет использовать технологию распознавания лиц и радужной оболочки глаз. Испытания системы уже проводятся на одном из терминалов.

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