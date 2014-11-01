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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Овдовевшая нееврейская супруга. Правовой статус в Германии

Массовая миграция из стран бывшего СССР в Германию началась примерно в 1986 году и продолжается до сих пор, хотя и в меньшем масштабе. За прошедшие более чем 30 лет менялись состав и правовое положение переселенцев, уходят старые правовые проблемы, появляются новые затруднения. Сегодня на одном примере я хотел бы рассказать нашим читателям о возникшей в последние годы проблемной правовой ситуации.

Семья Бориса и Надежды Краснопольских переселилась из Украины в Германию по статусу еврейских переселенцев в 2006 году. На момент переселения обоим супругам было уже по 60 лет. Немолодые люди с самого начала и по сей день проживали в Германии за счет социальной помощи. Супруги имеют в Германии различные права: Борис по статусу еврейского переселенца получил разрешение на бессрочное проживание. Его нееврейская супруга Надежда получила ограниченный вид на жительство. Ведомство по делам иностранцев без проблем каждые два года продлевало Надежде Краснопольской разрешение на проживание в Германии.

В начале 2018 года Борис Краснопольский скончался в возрасте 72 лет. Ведомство по делам иностранцев сообщает и без того подавленной вдове, что у нее более нет причин для дальнейшего проживания в Германии. Продление ей ограниченного вида на жительство в Германии не представляется возможным в силу ее социальной зависимости. По мнению ведомства, прожитые в Германии 12 лет не столь весомы, как прожитые в Украине предыдущие 60 лет. Ведомство не видит интеграционного укоренения Надежды Краснопольской в Германии и считает возможным ее повторное укоренение в Украине. В среднесрочной перспективе Надежде Краснопольской придется вернуться в Украину, гражданкой которой она является. Ведомство сообщает, что проживание в Германии сына и внуков не дает ей основания для продления вида на жительство после смерти мужа.

Возвращение в Украину страшит пожилую женщину, привыкшую к немецким социальным стандартам. Не менее трудным станет и разлука с сыном и его семьей, несмотря на отмену визового режима между Украиной и Европой. Для решения трудной жизненной ситуации Надежда Краснопольская и ее семья обращаются к специалисту за советом.

Надежда Краснопольская с самого начала не имела самостоятельного права переселения в Германию. Ее вид на жительство являлся зависимым правом в увязке с проживанием мужа на территории Германии. Еврейские переселенцы считаются в Германии привилегированными иностранцами. Кончина привилегированного иностранца негативно отражается на визовой судьбе его супруги без оного статуса. Проживание непривилегированного иностранца в Германии зачастую связано с финансовой независимостью.

В этой ситуации я могу посоветовать семье Краснопольских продолжать работать с Ведомством по делам иностранцев. Ведомство имеет определенную свободу действий и может по своему усмотрению продлевать вид на жительство иностранцам, зависимым от социальной помощи. Соотношение правило/исключение в части ответственности Ведомства по делам иностранцев должно однозначно быть в пользу правила социальной независимости. Иностранец может выдвигать в качестве аргументов свой немолодой возраст, длительность проживания и укоренение в Германии. Оценка заявления Н. Краснопольской с этих позиций, скорее, пограничная. Возраст 72 года в наше время есть пожилой, но еще не старческий. Двенадцать лет проживания в Германии, по моему мнению, позволяют говорить об укоренении в стране, но местное Ведомство по делам иностранцев может видеть ситуацию иначе.

Один из административных судов первой инстанции (Verwaltungsgericht) еще в 2016 году счел 24 года проживания в Германии существенным сроком, позволяющим говорить об укоренении иностранца в Германии. Такое укоренение, по обстоятельствам дела, позволяет реализовать право на частную жизнь. «Право на частную жизнь» не есть расхожий житейский термин, а является составным правом человека. Это «право на частную жизнь» есть юридическое понятие, закрепленное в европейских конвенциях о права человека. «Право на частную жизнь» можно перенести на иностранцев со значительным сроком проживания в Германии. Право на частную жизнь для Надежды Краснопольской подразумевает привычную окружающую обстановку, привычное обеспечение, общение с членами семьи, посещение могилы мужа и прочие социальные контакты.

Следует также обдумать возможность натурализации Н.Краснопольской в Германии. Для пожилых людей старше 60 лет действуют облегченные требования к знанию немецкого языка. Переселение в Германию в возрасте 60 лет очевидно обосновывает собственную неповинность в невозможности интеграции в немецкий рынок труда. Это означает, что гражданство Германии может быть присвоено и социально зависимым пожилым заявителям.

Земельные парламенты имеют в своих структурах комиссии по обращениям граждан и комиссии по трудным жизненным случаям. Обращение в эти комиссии может принести успех в некоторых затруднительных жизненных случаях.

Минимальный статус терпимого иностранца (Duldung) дает возможность избежать высылки нетранспортабельных больных. Угрозы жизни и здоровью иностранца в случае высылки также должны быть в достаточной мере учтены при рассмотрении его заявления о продлении вида на жительство в Германии.

Важно соблюдать предусмотренные законом правовые сроки. Ведомство по делам иностранцев должно своевременно получить заявление о продлении вида на жительство в Германии. Отказы ведомства можно в течение месяца оспорить с помощью жалобы в компетентном административном суде или протестом, поданным по инстанции.

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