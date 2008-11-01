Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Политика >> Постсоветское пространство
«Партнер» №11 (266) 2019г.

Пять месяцев президенства Зеленского. Украинская правда

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины прошло пять месяцев. Эйфория улеглась, старые проблемы остались, к ним добавились новые. И что мы видим? Согласно социлогическому опросу, проведенному Центром им. Розумкова, рейтинг президента и партии «Слуга народа» заметно снизился. Это было вполне предсказуемо. Слишком велик был накал ожиданий перемен, но пока ничего существенного еще не произошло, кроме замены Рады, создания нового Кабинета министров и возвращения 35-ти заложников. Безусловно, это серьезные шаги вперед, но общество ожидало большего.
  

«Формула Штайнмайера»

 

В последние дни в Украине эта «формула» стала более популярна, чем бином Ньютона или закон Бойля-Мариотта, хотя мало кому доподлинно известно, что она означает.

Итак, о чем идет речь? 5 сентября 2014 года в Минске было подписано Соглашение (т.н. Минский протокол) между представителями Украины, России, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. В этом протоколе говорится о комплексе мер, которые должны были привести – и, как известно, до сих пор не привели – к прекращению боевых действий на Юго-Востоке Украины. В частности, были предусмотрены децентрализация власти и проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления непризнанных ДНР и ЛНР, а также полная амнистия всем участникам боевых действий. С момента подписания этого протокола прошло более пяти лет, однако боевые действия всё это время продолжаются с большей или меньшей интенсивностью.

«Нормандская четверка», или «нормандский формат» – группа руководителей или министров иностранных дел четырех стран: Германии, Франции, России и Украины. Эта  группа была создана в июне 2014 года с целью примирения враждующих сторон. За пять лет, прошедших с момента создания «четверки», личные встречи руководителей и министров иностранных дел указанных стран и телефонные переговоры между ними проходили более 35 (!) раз, однако до завершения военных действий в Донбассе так же далеко, как и в начале конфликта.

 

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время президент Германии) предложил последовательность выполнения положений Минского протокола. Эта  своего рода дорожная карта была названа «Формулой Штайнмайера». Об этой «формуле» почти сразу же забыли. С тех пор прошло три года, и сегодня «Формула Штайнмайера» снова у всех на слуху. Почему?

 

При обсуждении вопроса о заседании «нормандской четверки» российское руководство заявило, что такое заседание имеет смысл только в том случае, если Украина признает «Формулу Штайнмайера». Украина ее признала, и это вызвало пока немноголюдные, но протесты украинцев. Как известно, «Формула Штайнмайера» не дает ответа на главный вопрос: когда именно (до или после местных выборов) должен быть осуществлен вывод «иностранных» войск с территории Донбасса и передача Украине контроля над российско-украинской границей. Именно этот вопрос должен быть основным предметом обсуждения на встрече «нормандской четверки».


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №11 (266) 2019г. | Прочтено: 146 | Автор: Калихман Г. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

На вопросы журнала «Партнер» отвечает руководитель отдела Посольства Украины в Бонне г-н В. Егоров

Прочтено: 4795
Автор: Редакция журнала

Не могу молчать!

Прочтено: 1742
Автор: Калихман Г.

Борьба за Украину или борьба с Украиной ?

Прочтено: 1491
Автор: Клеванский А.

«Мы в окопах все скопом сидим. Артиллерия бьет по своим»

Прочтено: 1450
Автор: Клеванский А.

Украина. Хроника событий

Прочтено: 1285
Автор: Клеванский А.

Комментарий Посла Украины П.А.Климкина

Прочтено: 1224
Автор: Редакция журнала

Эстонский след в Европейском союзе

Прочтено: 1211
Автор: Самородний О.

За нашу и вашу свободу

Прочтено: 1146
Автор: Редакция журнала

Кто Вы, мистер Путин?

Прочтено: 1131
Автор: Калихман Г.

Кайрат Сарыбай: «дипломат должен быть патриотом своей родины»

Прочтено: 1126
Автор: Райш Г.

Полчаса на войне

Прочтено: 1079
Автор: Кротов Ю.

Родина или муж?

Прочтено: 971
Автор: Полян П.

Куда движется Украина

Прочтено: 924
Автор: Тырнов В.

Матвей Ганапольский: «Патриотизм начинается с чистых туалетов!»

Прочтено: 894
Автор: Кудряц Е.

Порядок выплаты компенсаций бывшим вкладчикам Сбербанка СССР

Прочтено: 870
Автор: Кузнецова Е.

ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ИЛЛАРИОНОВЫМ

Прочтено: 860
Автор: Ухова Н.

Украина. Попытка рассмешить Бога

Прочтено: 838
Автор: Клеванский А.

Ходорковский на свободе

Прочтено: 834
Автор: Светин А.

Юлия Латынина: О человеке, вообразившем себя большим государственным деятелем, и о многом другом

Прочтено: 829
Автор: Кудряц Е.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: ''НА МЕНЯ БЕСПОЛЕЗНО ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ''!

Прочтено: 828
Автор: Кудряц Е.