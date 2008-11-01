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«Партнер» №11 (266) 2019г.

Пять месяцев президенства Зеленского. Украинская правда

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины прошло пять месяцев. Эйфория улеглась, старые проблемы остались, к ним добавились новые. И что мы видим? Согласно социлогическому опросу, проведенному Центром им. Розумкова, рейтинг президента и партии «Слуга народа» заметно снизился. Это было вполне предсказуемо. Слишком велик был накал ожиданий перемен, но пока ничего существенного еще не произошло, кроме замены Рады, создания нового Кабинета министров и возвращения 35-ти заложников. Безусловно, это серьезные шаги вперед, но общество ожидало большего.



«Формула Штайнмайера»

В последние дни в Украине эта «формула» стала более популярна, чем бином Ньютона или закон Бойля-Мариотта, хотя мало кому доподлинно известно, что она означает.

Итак, о чем идет речь? 5 сентября 2014 года в Минске было подписано Соглашение (т.н. Минский протокол) между представителями Украины, России, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. В этом протоколе говорится о комплексе мер, которые должны были привести – и, как известно, до сих пор не привели – к прекращению боевых действий на Юго-Востоке Украины. В частности, были предусмотрены децентрализация власти и проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления непризнанных ДНР и ЛНР, а также полная амнистия всем участникам боевых действий. С момента подписания этого протокола прошло более пяти лет, однако боевые действия всё это время продолжаются с большей или меньшей интенсивностью.

«Нормандская четверка», или «нормандский формат» – группа руководителей или министров иностранных дел четырех стран: Германии, Франции, России и Украины. Эта группа была создана в июне 2014 года с целью примирения враждующих сторон. За пять лет, прошедших с момента создания «четверки», личные встречи руководителей и министров иностранных дел указанных стран и телефонные переговоры между ними проходили более 35 (!) раз, однако до завершения военных действий в Донбассе так же далеко, как и в начале конфликта.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время президент Германии) предложил последовательность выполнения положений Минского протокола. Эта своего рода дорожная карта была названа «Формулой Штайнмайера». Об этой «формуле» почти сразу же забыли. С тех пор прошло три года, и сегодня «Формула Штайнмайера» снова у всех на слуху. Почему?

При обсуждении вопроса о заседании «нормандской четверки» российское руководство заявило, что такое заседание имеет смысл только в том случае, если Украина признает «Формулу Штайнмайера». Украина ее признала, и это вызвало пока немноголюдные, но протесты украинцев. Как известно, «Формула Штайнмайера» не дает ответа на главный вопрос: когда именно (до или после местных выборов) должен быть осуществлен вывод «иностранных» войск с территории Донбасса и передача Украине контроля над российско-украинской границей. Именно этот вопрос должен быть основным предметом обсуждения на встрече «нормандской четверки».



