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«Партнер» №11 (266) 2019г.

Гараж: комедия и драма

Нецелевое использование этого помещения может привести к наказанию

«Гараж в России больше, чем гараж». То же можно наблюдать и в Германии. Что только ни умудряются разместить в «автомобильном домике» рачительные хозяева и мастера на все руки. Тут и кладовка, и мастерская, и «хобби-центр», и многое другое. Хватает ли места для машины? Зачастую нет. Машина стоит на улице. Вот тут начинаются проблемы. По крайней мере, теоретические. Но дело может принять и практический оборот, неприятный для гаражевладельца.

Факты нецелевого использования гаражей могут носить даже анекдотический характер. Известны случаи, когда жильцы выселяли «железного коня» на улицу только ради того, чтобы оборудовать для себя дополнительную жилую комнату – с холодильником, телевизором, мебелью и коврами. Некоторые обставляют в гараже рабочий кабинет с телефонами, компьютерами и факсами, с папками документов на стеллажах.

Казалось бы, каждый по-своему сходит с ума – в чем проблема? Но проблемой больших городов становится загромождение улиц «ночующим» автотранспортом, мешающим пешеходному и велосипедному движению, невозможность запарковаться на короткое время, если ты прибыл по делам или в гости в «чужой» район.

Да и в не очень больших городах проблема та же. На отрезке маленькой улочки, где я живу, автомобилей, постоянно стоящих снаружи, больше, чем домов. У каждого дома по нескольку гаражей. Но часть гаражей отдана под газонокосилки, гриль, садовые инструменты, велосипеды, а то и под строительные материалы, либо под всякий хлам.

Картина – самая что ни на есть типичная.

У обоих моих соседей, с той и с другой стороны, гаражи отданы под хозинвентарь. Машина одного соседа стоит всегда снаружи. Машина второго – во втором гараже, принадлежащем ему же. Но я, например, постоянно подумываю о том, что если бы он вытащил оттуда всё свое барахло и позволил мне арендовать свой гараж, тогда машина моего старшего сына не стояла бы снаружи. В моем, единственном, гараже места для обеих машин, увы, нет.

Но это так, мысли вслух. В принципе, мы с соседями живем дружно.

Чего не скажешь о прочих соседских отношениях. Если, например, сосед-недоброжелатель взъестся на вас из-за вашей «вечно торчащей снаружи» и мешающей ему (пусть даже чисто гипотетически) машины, то, проявив достаточную настойчивость, он сможет вас наказать.

Каким образом? Жалобами на нецелевое использование гаража. Потому что оно, по закону, запрещено.

Казалось бы, кому какое дело, «что я делаю в своем гараже»? Ан нет, границы того, что вы в нем «делаете», определены целым рядом законодательных и административных положений.



