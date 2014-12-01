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«Партнер» №2 (257) 2019г.

Анонсы февральского номера журнала «Партнёр»

Коротко о главном

Запад понял: пора дать отпор Китаю

Пекин слишком долго злоупотреблял международными правилами свободной торговли для укрепления своей модели госкапитализма. Год назад США начали вводить штрафные пошлины на импортируемые из Китая товары. Германии понадобилось время, чтобы осознать: Дональд Трамп не просто возводит протекционистские барьеры, но и предпринимает историческую попытку сдержать глобальную экспансию китайской экономической модели, подрывающей западную либеральную рыночную экономику. Теперь не торговой войны, но более жесткого курса в отношении КНР требуют и деловые круги ФРГ...

Курс Консалтинг

Германия становится «плавильным котлом»?

…Ветер, как известно, дует из области высокого давления в область низкого давления. Ветер, перемещающий в Европе рабочую силу с востока на запад, зарождается не в Польше, а несколько восточнее – в Украине. Больше всего украинских мигрантов трудится в Польше: по данным Нацбанка Украины, за 2018 год частные переводы в Украину от работающих за рубежом украинцев составили около 11 млрд долларов (около 7,5% ВВП), и треть этой суммы поступает из Польши. Новые немецкие законодательные инициативы, открывающие дорогу трудовой миграции, скорее всего сломают сложившуюся конъюнктуру. Украинцы, трудящиеся на польских просторах, быстро сообразят о преимуществах немецких зарплат перед польскими. Понятно, что немецкие законы откроют дверь не только украинцам, но и, например, россиянам, однако у украинцев есть в начинающейся охоте за рабочими местами в Германии неоспоримое преимущество – безвизовый режим...

А. Кротов

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Deutsche Bahn меняет расписание, чтобы не нарушать его

Меньше опозданий и отмененных маршрутов, больше удовлетворенности пассажиров – по такому пути обещают следовать железнодорожники с зимы-2019. Восемнадцать миллионов жителей Германии ездят поездами практически каждый день. Их впечатления о частых опозданиях и отмене поездов принимают разную форму. Пожалуй, самая необычная форма – «шарф опозданий», который вязала весь 2018 год одна жительница Мюнхена. Шарф получился пестрым – и эта пестрота имеет грустный смысл. Собственно, рисунок шарфа составляют полосы трех цветов. Каждый день, когда женщина была в пути, она вязала по две строчки определенного цвета. Светло-серого, если ее поезд приходил во-время. Синего, если опоздание составляло от пяти минут до получаса. Красного – если более получаса. На шарф она извела шесть клубков шерсти. Из них только три – светло-серого света. Три другие – «цветов опозданий». Против шарфа не попрешь...

О. Филимонов

Природные катаклизмы ушедшего года

Стихийные бедствия обошлись немцам в кругленькую сумму. Налетевшие на Германию в январе 18-го ураганы Burglind и Friederike, погребённые в феврале под снегом баварские деревни, невиданный доселе гололёд в феврале и марте на севере и в центре страны, заваленное снегом пасхальное первоапрельское воскресенье на балтийском побережье, жуткие весенние наводнения в Северном Рейн-Вестфалии, охватившие Германию с мая по август засуха и жара с температурой воздуха в тени до 39 градусов, критическое маловодье на Рейне в июле, продолжительные августовские лесные пожары в Мекленбурге и торфяные в Нижней Саксонии, обрушившиеся на южную часть республики в сентябре ураган Fabienne и на северные регионы в конце октября ураган Sieglinde, а на закуску – рекордно теплое Рождество с температурой воздуха до +15 градусов, – вот далеко не полный перечень стихийных бедствий прошлого года...

Э. Мармер

Пришествие Apple Pay

Продолжаем разговор о бесконтактных платежах. Почему сегодня это важнейшая тема? Вспомним не столь давнее прошлое: мы прибыли в конце века в Германию, и оказалось, что кассы учреждений деньги тут на руки не выдают, разве что как исключение. А обычный порядок – получение их в банке (Sparkasse), в автомате. Живые кассиры постепенно исчезли, и сегодня получать наличку с помощью карточки и своего пароля – дело совершенно естественное. Столь же обычно – расплачиваться не деньгами, а с той же карточки. Вчера для многих – проблема, сегодня для всех – рутина. O Google Pay, системе бесконтактных платежей со смартфона, появившейся в Германии летом прошлого года, мы уже сообщали. И вот теперь началось продвижение в Германии платежной системы Apple Pay, которая уже четыре года применяется в США...

С. Мучник

Заемный работник

Условия для сотрудников фирм проката персонала улучшены. В чем и насколько? Что вообще необходимо знать, если твой работодатель Leihfirma? Оплата, условия увольнения, гарантии того, что отработанные часы будут сохраняться на лицевых счетах рабочего времени – в этих и других болевых точках фирм проката персонала вступили в силу новшества, укрепляющие права работников и повышающие ответственность нанимателей. Дорогу новшествам открыли изменения, внесенные в 2017 году в Закон о переуступке наемных работников. Рассказываем самое важное… Фирмы проката (лизинга) персонала в Германии называются Leihfirmen. Те, кто имеет занятость через такую фирму, — «заемные работники». Принципиальный характер занятости: работа время от времени...



О. Филимонов

Сколько стоит здоровье?

Платное и бесплатное медицинское обслуживание: в чем различие? Отсутствие государственного подчинения в системе здравоохранения Германии, казалось бы, освобождает врачей и лечебные учреждения от строгой ответственности перед пациентами. Можно даже предполагать, что без прямого государственного вмешательства резко различаются стандарты платного и бесплатного медицинского обслуживания. Врачам, дескать, мало дела до того, кто ничего не платит за лечение, — а вот богатые пациенты у них в почете. На самом деле это не так. Принципиальной разницы между платной и бесплатной медициной не существует. Более того – бесплатной медицины в Германии вовсе нет...

Е. Шлегель

Особые дети

Мир рушится в один страшный день, когда ты вдруг четко осознаешь: твой ребенок не такой, как все. Ты всё еще гонишь эту мысль от себя. Ты надеешься ... на чудо. На ошибку врачей. На то, что это просто дурной сон... А потом, когда ты понимаешь – нет, не сон, а явь, тогда занозой, гвоздем в мозги, в сердце, во всё твое существование вонзается вопрос: за что? Господи, за что? А потом… oтчаяние, слезы, бессонные ночи. А когда слез уже нет, приходит понимание того, что надо или смириться, или нет. А вокруг говорят: смирись. Твоему ребенку суждено прожить жизнь инвалидом. Для таких, как он, есть специальные учреждения и своя особенная жизнь. Это будет его жизнь. А ты... ты молода и красива, у тебя всё впереди, ты сможешь родить здорового ребенка и еще будешь счастлива. Не хочешь? Тогда что же ... будь готова к тому, что никто тебе не поможет, если ты не поможешь себе сама…

И. Парасюк

Действительно ли боевые роботы расстреляли японских учёных?

За несколько дней до минувшего Рождества по социальным сетям начал распространяться короткий видеоклип, героиня которого излагала историю о 29 японских учёных, убитых управляемыми искусственным интеллектом боевыми роботами. Этот клип был взят из 60-минутного доклада американской журналистки Линды Моултон Хоу на конференции, состоявшейся в рамках проходившей в феврале 2018 года в Лос-Анджелесе выставки «Осознание жизни». Доклад Хоу был в основном посвящён опасностям искусственного интеллекта (ИИ). Её аудиторией были журналисты, военные, учёные, уфологи и другие специалисты по ИИ. С чего вдруг тема поведения искусственного интеллекта стала столь обсуждаемой в интернет-пространстве именно сейчас?



С. Дебрер

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Одно слово в году

Итак, словом года по оценке Общества немецкого языка выбрано «Heißzeit», буквально «Горячее время», наиболее точно описывающее состояние погоды в этом году. Непривычная жара обсуждалась буквально всеми, это стало событием года, всерьез затронувшим и экономику страны, и здоровье населения. Филологи также отметили, что слово Heißzeit близко к другому с противоположным значением, Eiszeit, буквально – ледяное время, но имеющее значение «Ледниковый период» (то есть столетия, а не год). Параллель получилась мрачно символической. Молодежным словом года оказалось «Ehrenmann / Ehrenfrau», человек чести, дружелюбный человек, джентльмен/леди – вот, оказывается, на кого нынче спрос у молодежи. Далее идут glucose-haltig (сладкий) и verbuggt (ошибочный, от английского Bug – ошибка, особенно на компьютерном жаргоне).

С. Мучник

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В поисках Счастья. Новый сайт знакомств в Германии

Evaforyou.com – сайт знакомств в Германии с целевым поиском.

Организаторы проводят вечеринки знакомств.

Ближайшая вечеринка 15 февраля в Кёльне

Е. Шпет

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Мужской? Женский? Третий пол?

Так что это за люди третьего пола? Не мужчина не женщина? Проще говоря, третий пол – это промежуточное состояние между мужским и женским полом и предполагает наличие множества вариаций. Люди третьего пола существовали всегда; всем нам известны гермафродиты, обладающие признаками как мужского, так и женского пола. Даже среди древнегреческих статуй есть изображения полумужчин и полуженщин. Но совершенно не обязательно, что у человека третьего пола «что-то не так» с половыми органами. Это может быть связано и с его самоощущением, с состояние его бытия...

Н. Тичерляйн

Поборник свободного разума. Иммануил Кант сегодня

…Его пунктуальный, сродни часовому механизму, образ жизни был легендарным, но едва ли мотивом поклонения. Кант вставал в 4:55, выпивал две чашки некрепкого чая, выкуривал трубку (единственную за весь день) и садился работать. С 7 до 9 часов – лекции в университете, затем – снова работа дома. В 13:00 – плотный обед с хорошим вином (единственная его трапеза за весь день), длившийся в оживленной беседе среди гостей более двух часов (Кант никогда не обедал в одиночестве, был душой всякого застолья и часто сам званым гостем). В 16:00 при любой погоде – прогулка по неизменному маршруту, «философской тропе». Вечером – легкое чтение: газеты, беллетристика. В 22:00 – отход ко сну...

Л. Когосов

Патагония: край света в эпоху глобализации

Патагония представляет собой третью по величине площадь, покрытую льдом после Антарктики и Гренландии. Сползающий в озеро ледник Perito Moreno является одним из самых больших (ему в размерах уступает даже Буэнос-Айрес), и особенно известным, благодаря своей доступности – к нему можно добраться на обычном автобусе, а при желании подплыть почти вплотную на кораблике. Высота его стен доходит до 70 м. Время от времени ледяные глыбы с треском обрушиваются в воду. Как ни странно, Perito Moreno особенно красив в пасмурный день, поскольку преломленные солнечные лучи придают ему синий оттенок, и лед будто светится изнутри. К сожалению, таяние ледников, помимо повышения уровня моря, опасно также уменьшением поверхности, отражающей свет, что еще ускоряет процесс потепления климата...

А. Бройдо

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«Маска! Я тебя знаю!» О балах и маскарадах

Умные европейцы именно в этот неласковый месяц устраивают главный сезон балов, который плавно переходит в карнавальную феерию. Отлично понимают, как важно поднять людям настроение. Не случайно в этом году на сайте Deutsches Theater прямо говорится: «Холодные зимние месяцы – отличное основание для предрадостного ощущения, которое может подарить вам бал!» Планы у них, кстати, феерические! Бал наций, большой бал карнавального общества Narrhalla, бал звезд, Гаудеамус-бал, танцевальная ночь «Мечта о вальсе», рок-свинг бал... От одного перечисления прямо оживать начинаешь! Впрочем, балы и маскарады – история вневременная, вненациональная, а главное – вечная, прекрасная, таинственная...

М. Беленькая

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Время читать. Амос Оз: «Мой Михаэль»

Умер писатель Амос Оз. Мало кто из русскоязычных читателей знаком с творческим наследием этого известного израильского писателя. А между тем, он – современный классик израильской литературы. Автор 18 романов и множества рассказов, эссе, статей. Его книги переведены на 36 языков мира, в том числе и на русский. Четыре его произведения, включая романы «Маленький предатель» и «Повесть о любви и тьме», были экранизированы. Он был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, лауреатом множества израильских, а также ряда престижных международных премий… Книга «Мой Михаэль» вошла в сотню лучших романов мира ХХ века….

М. Баст

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Об атомном оружии Израиля

Известно, что Израиль не афиширует наличие у него ядерного оружия и, естественно, не предает огласке сведения о количестве ядерных боезарядов, а поэтому данные, полученные из разных источников о количестве ядерных боеголовок разнятся. К началу Войны Судного дня в 1973 году в распоряжении израильских военных могло быть 15 ядерных боеголовок, в 1982-м – 35, к началу антииракской кампании в 1991 году – 55, в 2003-м – 80, а в 2004 году производство ядерных боезарядов было заморожено.

Согласно данным Службы внешней разведки РФ (СВР), Израиль мог в период с 1970 по 1980 гг. произвести до 20 ядерных боезарядов, а к 1993 году – до 200 боезарядов...

С. Шпигель

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