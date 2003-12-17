Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Политика >> Германия
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Обращение к еврейским общинам Германии по вопросу пенсий

Правление Израелитской общины Вюрцбурга и Нижней Франконии обратилось ко всем правлениям еврейских общин Германии с обращением, касающимся проблемы справедливых пенсий для еврейских переселенцев. Публикуем это обращение.

 

К правлениям еврейских общин Германии

 

Развернувшаяся в середине февраля сего года не только в общественных кругах, но и на парламентских слушаниях в бундесрате 15 февраля и в бундестаге 21 февраля дискуссия о необходимости уравнивания в пенсионных правах еврейских переселенцев с немецкими поздними переселенцами, возродила в еврейских общинах Германии надежду на защиту пожилых евреев от унизительного социального статуса получателей социальной помощи и бедности в старости.

 

Министр юстиции Баварии г-н Георг Айзенрайх (Georg Eisenreich) в бундесрате заявил, что «Пришло время, чтобы Федеральное правительство быстро провело экспертизу и предоставило целенаправленные предложения по улучшению положения поздних переселенцев и еврейских иммигрантов». Бундесрат 15 февраля 2019 года принял постановление, в котором просит правительство Германии проверить возможность улучшения ситуации с пенсионным законодательством еврейских иммигрантов, включая равенство с поздними переселенцами согласно Fremdrentengesetz. Три парламентских фракции: «Левые», «Зеленые» и СвДП, также в ходе дебатов в бундестаге потребовали пересмотра пенсионного законодательства с целью справедливого уравнивания в пенсионных правах этих двух категорий граждан. Инициативу поддержал и Центральный совет евреев Германии.

 

Авторы общественной инициативы «Zedek», что на иврите означает «справедливость», а это видные немецкие общественные деятели, политики, писатели, журналисты, ученые, деятели культуры (всего около 95 подписей), обращают внимание на то, что обе группы, и немецкие переселенцы, и еврейские переселенцы, вернулись на землю своих отцов. Евреи из «Священной Римской империи», как и христианские предки российских немцев, столетия назад переселились с немецких территорий в Российскую империю или были изгнаны из немецких земель и имперских городов. Их потомки составляли большую часть еврейского населения в бывшем Советском Союзе. Еврейские переселенцы, как и российские немцы, таким образом, исторически относятся к кругу немецкой культуры, поскольку корнями своими происходят из Германии.

 

Предложения трех упомянутых выше парламентских фракций в бундестаге были направлены в Комиссию бундестага по труду и социальным вопросам. Мы хотели бы, чтобы Постановление бундесрата, инициатива «Zedek» и проект совместной резолюции трех упомянутых выше фракций бундестага нашли поддержку прежде всего в самих еврейских общинах. Для тех еврейских переселенцев, которые прибыли в Германию еще в трудоспособном возрасте и успели здесь поработать, заслужив хотя бы небольшую трудовую пенсию, уравнивание в пенсионных правах с немецкими переселенцами будет играть существенно положительную роль не только в финансовом, но и в социальном положении, избавив от статуса получателей социальной помощи. Это же должно коснуться и тех, кто имеет достаточный, с точки зрения немецких законов, трудовой стаж в странах исхода.

 

Призывая к поддержке законодательных инициатив, мы осознаем, что предлагаемые изменения в пенсионном законодательстве не повлекут за собой существенной дополнительной нагрузки на финансовую составляющую экономики немецкого государства, а потребуют лишь некоторого перераспределения финансовых потоков между социальными ведомствами. При этом следует учесть, что в немецкое законодательное пенсионное страхование (Deutsche Rentenversicherung) поступают взносы также от более молодого, образованного, полностью интегрированного, работающего поколения еврейских переселенцев. От этого выигрывают в настоящее время все немецкие пенсионеры, за исключением самих еврейских переселенцев.

 

Мы обращаемся ко всем еврейским общинам Германии с просьбой поддержать «Обращение еврейских общин к бундестагу и Правительству Германии», с тем чтобы путем преобразований в пенсионном законодательстве защитить пожилых людей от грозящей им сегодня бедности в старости и помочь им сохранить человеческое достоинство.

Письма с этим призывом и текст Обращения в ближайшее время будут разосланы всем еврейскими общинам Германии.

 

Правление Израелитской общины

Вюрцбурга и Нижней Франконии

 

Читайте также:

  1. 1.     Справедливые пенсии для переселенцев из бывшего СССР. Журнал «Партнёр», № 3 / 2019. Автор А. Кротов
    1. Пенсионные проблемы российских немцев обсуждены в бундестаге. Журнал«Партнёр», № 8 / 2018, автор Г. Гроут
    2. Солидарная пенсия для поздних переселенцев и еврейских иммигрантов. Журнал «Партнёр», № 8 / 2016, автор М.Миронов
    3. О пенсионных правах еврейских имммигрантов. Журнал «Партнёр», № 7 / 2017, автор Д. Симкин
    4. Пенсионная коллизия: альтернативное решение. Журнал «Партнёр», № 10 / 2013, автор Е.Марголин
    5. Пенсии переселенцам. Законно ли ихснижение?.Журнал «Партнёр», № 9 / 2006, автор Т.Пуэ

<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 231 | Автор: Редакция журнала |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Гельмут Коль. Человек и политик

Прочтено: 4177
Автор: Калихман Г.

Россия глазами немцев - Германия глазами русских

Прочтено: 3959
Автор: Коцюба О.

Беженцы в Германии

Прочтено: 2880
Автор: Листов И.

Россия глазами немцев – Германия глазами русских

Прочтено: 2218
Автор: Коцюба О.

Германия накануне выборов в бундестаг

Прочтено: 1724
Автор: Листов И.

Антисемитизм в современной Германии — проблема не евреев, а Германии

Прочтено: 1638
Автор: Дебрер С.

Канцлер Газпрома и его друзья

Прочтено: 1598
Автор: Векслер О.

Предвыборная кампания не началась, а компромат уже пошел

Прочтено: 1424
Автор: Листов И.

Нужны ли Германии болгарские и румынские руки?

Прочтено: 1390
Автор: Листов И.

Турецкая Германия

Прочтено: 1223
Автор: Листов И.

ДЕМОКРАТИЯ. ОТ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Прочтено: 1185
Автор: Листов И.

Германия: «Атлас будущего»

Прочтено: 1091
Автор: «Курс Консалтинг»

Новый вице-канцлер ФРГ

Прочтено: 1019
Автор: Борухсон Ю.

Хорошим отношениям с Россией нет альтернативы

Прочтено: 1014
Автор: Редакция журнала

Новое правительство взялось за энергетику

Прочтено: 1003
Автор: «Курс Консалтинг»

Партии перед выборами: политические платформы

Прочтено: 976
Автор: Пиевский М.

Исламизация Германии

Прочтено: 945
Автор: Векслер О.

Германские партии – справа налево

Прочтено: 938
Автор: Кротов А.

Эй вы там, наверху!

Прочтено: 872
Автор: Гринман Р.

Выборы в бундестаг

Прочтено: 859
Автор: Листов И.