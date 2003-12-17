Политика >> Германия

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Обращение к еврейским общинам Германии по вопросу пенсий

Правление Израелитской общины Вюрцбурга и Нижней Франконии обратилось ко всем правлениям еврейских общин Германии с обращением, касающимся проблемы справедливых пенсий для еврейских переселенцев. Публикуем это обращение.

К правлениям еврейских общин Германии

Развернувшаяся в середине февраля сего года не только в общественных кругах, но и на парламентских слушаниях в бундесрате 15 февраля и в бундестаге 21 февраля дискуссия о необходимости уравнивания в пенсионных правах еврейских переселенцев с немецкими поздними переселенцами, возродила в еврейских общинах Германии надежду на защиту пожилых евреев от унизительного социального статуса получателей социальной помощи и бедности в старости.

Министр юстиции Баварии г-н Георг Айзенрайх (Georg Eisenreich) в бундесрате заявил, что «Пришло время, чтобы Федеральное правительство быстро провело экспертизу и предоставило целенаправленные предложения по улучшению положения поздних переселенцев и еврейских иммигрантов». Бундесрат 15 февраля 2019 года принял постановление, в котором просит правительство Германии проверить возможность улучшения ситуации с пенсионным законодательством еврейских иммигрантов, включая равенство с поздними переселенцами согласно Fremdrentengesetz. Три парламентских фракции: «Левые», «Зеленые» и СвДП, также в ходе дебатов в бундестаге потребовали пересмотра пенсионного законодательства с целью справедливого уравнивания в пенсионных правах этих двух категорий граждан. Инициативу поддержал и Центральный совет евреев Германии.

Авторы общественной инициативы «Zedek», что на иврите означает «справедливость», а это видные немецкие общественные деятели, политики, писатели, журналисты, ученые, деятели культуры (всего около 95 подписей), обращают внимание на то, что обе группы, и немецкие переселенцы, и еврейские переселенцы, вернулись на землю своих отцов. Евреи из «Священной Римской империи», как и христианские предки российских немцев, столетия назад переселились с немецких территорий в Российскую империю или были изгнаны из немецких земель и имперских городов. Их потомки составляли большую часть еврейского населения в бывшем Советском Союзе. Еврейские переселенцы, как и российские немцы, таким образом, исторически относятся к кругу немецкой культуры, поскольку корнями своими происходят из Германии.

Предложения трех упомянутых выше парламентских фракций в бундестаге были направлены в Комиссию бундестага по труду и социальным вопросам. Мы хотели бы, чтобы Постановление бундесрата, инициатива «Zedek» и проект совместной резолюции трех упомянутых выше фракций бундестага нашли поддержку прежде всего в самих еврейских общинах. Для тех еврейских переселенцев, которые прибыли в Германию еще в трудоспособном возрасте и успели здесь поработать, заслужив хотя бы небольшую трудовую пенсию, уравнивание в пенсионных правах с немецкими переселенцами будет играть существенно положительную роль не только в финансовом, но и в социальном положении, избавив от статуса получателей социальной помощи. Это же должно коснуться и тех, кто имеет достаточный, с точки зрения немецких законов, трудовой стаж в странах исхода.

Призывая к поддержке законодательных инициатив, мы осознаем, что предлагаемые изменения в пенсионном законодательстве не повлекут за собой существенной дополнительной нагрузки на финансовую составляющую экономики немецкого государства, а потребуют лишь некоторого перераспределения финансовых потоков между социальными ведомствами. При этом следует учесть, что в немецкое законодательное пенсионное страхование (Deutsche Rentenversicherung) поступают взносы также от более молодого, образованного, полностью интегрированного, работающего поколения еврейских переселенцев. От этого выигрывают в настоящее время все немецкие пенсионеры, за исключением самих еврейских переселенцев.

Мы обращаемся ко всем еврейским общинам Германии с просьбой поддержать «Обращение еврейских общин к бундестагу и Правительству Германии», с тем чтобы путем преобразований в пенсионном законодательстве защитить пожилых людей от грозящей им сегодня бедности в старости и помочь им сохранить человеческое достоинство.

Письма с этим призывом и текст Обращения в ближайшее время будут разосланы всем еврейскими общинам Германии.

Правление Израелитской общины

Вюрцбурга и Нижней Франконии

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