Политика >> Постсоветское пространство

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Украина проголосовала за перемены: Президент – Зеленский

Свершилось! В непродолжительных, но тяжелых родовых схватках появился на свет шестой президент Украины Владимир Александрович Зеленский, который, набрав во втором туре более 73 процентов голосов, победил с большим отрывом своего соперника, действующего президента Петра Алексеевича Порошенко. Это была в прямом и переносном смысле борьба Давида и Голиафа: не искушенный в политике Зеленский и закаленный в политических битвах Порошенко, поддерживаемый всей мощью государственного аппарата.

В ночь с 21 на 22 апреля Владимира Зеленского поздравили президент США Д. Трамп и премьер-министр Армении Н. Пашинян, а утром в понедельник вновь избранный президент получил многочисленные поздравления от большинства мировых лидеров. И только Владимир Путин не счел необходимым поздравить нового президента ближайшего к России государства.

Все политические наблюдатели отмечают, что такой успех Зеленского объясняется не столько выдающимися достоинствами претендента, сколько глубоким разочарованием в пятилетней деятельности его предшественника. Порошенко поставили в вину неспособность прекратить кровопролитие на Юго-Востоке Украины, неумение или нежелание побороть всеобщую коррупцию, резкое снижение жизненного уровня населения, а также стремление к незаконному личному обогащению. Выбрав Зеленского, народ выразил надежду на то, «что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом».

Основные итоги выборов

Главным итогом прошедших выборов является даже не то, что Украина обрела нового президента, а то, что, несмотря на провальное экономическое положение и постоянные недоброжелательные происки северного соседа, в стране образовалось зрелое гражданское общество, которое определяет судьбу политиков самого высокого ранга.

Писатель Виктор Шендерович сказал, что мы, россияне, должны не высмеивать украинские выборы, а завидовать им. Без всякой натяжки можно сказать, что за 27 лет, прошедших после развала Советского Союза, последние президентские выборы в Украине были самыми демократичными и самыми непредсказуемыми на всём постсоветском пространстве.

Международные наблюдатели, которых было более двух тысяч из двадцати с лишним стран, в своем отчете отметили, что выборы прошли без нарушений, которые могли бы исказить результаты голосования, а работа Центризбиркома признана хорошей. Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат бундестага Дорис Барнетт (Doris Barnett), заявила: «Народ Украины заслуживает того, чтобы уважать его выбор. Это были честные, свободные выборы». Следует также отметить, что никто из кандидатов не оспорил результаты первого тура.

Как известно, российские наблюдатели не были допущены на выборы. Поэтому российские СМИ пытались по возможности опорочить как сам процесс выборов, так и их результаты, ссылаясь на многие мелкие и мельчайшие нарушения, которые были зафиксированы сотрудниками МВД Украины. По ним было возбуждено 39 уголовных дел. Однако серьезных нарушений, таких, как массовый вброс бюллетеней или т.н. «карусели», отмечено не было. Недаром после первого тура Владимир Зеленский поблагодарил всех сотрудников МВД и нацгвардии за хорошую организацию выборов.

И конечно, все российские СМИ отметили тот факт, что 11 млн граждан Украины были лишены права голоса. В это число были включены люди, проживающие в ДНР и ЛНР, а также украинские граждане, уехавшие на заработки в Россию.

Предвыборная программа Зеленского

По существу она только называется программой, а является всего лишь протоколом о намерениях претендента с расплывчатым названием «Украина моей мечты». Исходя из этого названия, можно предположить, что после победы Зеленского в Киев приедет какой-нибудь новый Герберт Уэллс и напишет бестселлер «Украина во мгле», в котором назовет нового президента «киевским мечтателем».

О чем же мечтает Владимир Александрович? Свою мечту он изложил в девяти блоках, которые звучат так:

- Народовластие через референдумы.

- Человек – высшая ценность.

- Справедливость и равенство всех перед законом.

- Безопасность человека. Безопасность страны.

- Состоятельный гражданин, процветающее государство.

- Не борьба с коррупцией, а победа над ней.

- Здоровая и образованная нация.

- Комфортная страна.

- Электронная страна.

Каждый из этих блоков раскрыт в нескольких предложениях. Что можно сказать об этой программе? Она замечательна, она прекрасна, она просто восхитительна. Однако есть в ней одно маленькое «но». Каждый пункт программы – это миллиарды долларов, а где их взять? Вот здесь было бы хорошо дать побольше конкретики, и, как говорят в таких случаях, будущее покажет.

Задачи, стоящие перед новым президентом

Эпоха кандидата Голобородько (герой фильма Зеленского «Слуга народа) закончилась. Началась эпоха президента Владимира Зеленского, для которого три четверти полученных голосов отныне – не столько уровень доверия, сколько планка ответственности. Всё то, за что народ считал ответственным предыдущего президента, Зеленскому нужно преодолевать быстро и решительно. Ведь он хорошо знает украинцев, они быстро меняют мнения относительно власти. Если второе пришествие Христа случится в Украину, его будут приветствовать недели две, а потом спросят: а где же чудо?

Одной из сложнейших первоочередных задач является борьба с коррупцией, которая пронизала все сферы государственной, общественной и частной жизни. По индексу восприятия коррупции Украина занимает одно из последних мест в мире. Все прежние президенты говорили о борьбе с этим злом, но никто всерьез за это не брался по той простой причине, что все они в той или иной степени были коррупционерами. Победив коррупцию, можно улучшить инвестиционный климат, добиться притока инвестиций и создать рабочие места. Это позволит реанимировать промышленные предприятия, чтобы люди, уехавшие на заработки в Россию и в страны ЕС, могли работать дома, получать при этом достойную зарплату и платить налоги.

Не сегодня-завтра грянет срок очередного платежа в МВФ по долгам. Снижать в этих условиях тарифы на газ, как было обещано? В МВФ этого не приветствуют и могут не дать следующего транша. И что делать? Объявлять себя неплатежеспособным? Обращаться, по примеру Януковича, к северному соседу? Принять правила международного сотрудничества, установившиеся при прежней власти? Все варианты в народе будут непопулярны, разница только в том, что при третьем варианте рейтинг поползет вниз быстро, при втором – мгновенно, а при первом – после некоторой паузы.

Однако самой важной и самой неотложной задачей является прекращение кровопролития на Юго-Востоке Украины, которое унесло жизни тысяч людей. После решения этой задачи можно думать о реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вопрос о возвращении Крыма пока отложен в долгий ящик.

Маловероятно, что Зеленский и его недостаточно еще известная пока команда не отдают себе отчет в том, с какими проблемами придется столкнуться. Понимает он, что стал президентом парламентской республики, а потому ему нужно столь же эффективно провести парламентскую избирательную кампанию. Понимает и то, что в этой кампании у него будет не сегодняшние 73% голосов, а значительно меньше, остальные разойдутся обратно по тем кандидатам, которые не вышли во второй тур, и их партиям. А завтра станет еще меньше, потому что народ ждет чудес, а чудес не бывает.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Казалось бы, что может быть общего у двух абсолютно разных людей, живущих как бы на разных планетах. И все-таки я хочу указать на определенные аналогии восхождения Зеленского и Трампа на политический Олимп. Во-первых, и тот, и другой до президентства были шоуменами: Зеленский на протяжении всей жизни, а Трамп на каком-то отрезке времени. Во-вторых, оба являются выскочками, т.е. не принадлежат к политической элите. В-третьих, ни тот, ни другой перед вступлением в должность президента не имели никакого политического опыта и собственной команды. И в-четвертых, оба в начале избирательной кампании не имели никаких шансов на победу.

Теперь о существенных различиях между ними. Трампу в момент выдвижения было 70 лет, Зеленскому – 41 год. У Трампа рост 190 см, у Зеленского – всего 170. Трамп – миллиардер, Зеленский – даже не миллионер, хотя тоже не беден. Трамп в процессе избирательной кампании дал множество обещаний, которые старается выполнять, а Зеленский не дал ни одного обещания, так что руки у него ничем не связаны. И последнее. У Трампа за плечами бурная личная жизнь: несколько жен, пятеро детей и множество внебрачных связей. По сравнению с ним Зеленский – пуританин: у него одна жена и двое детей. В порочащих его связях замечен не был, иначе это бы всплыло во время избирательной кампании.

Заключение

Все президенты Украины при вступлении в должность имели перед собой блестящее будущее, а уходили, оставив после себя ужасное прошлое. Хотелось бы, чтобы этого не произошло с вновь избранным президентом. В настоящее время Владимир Зеленский имеет огромный кредит доверия и не имеет права растратить этот кредит на мелкие политические склоки, как это случилось в 2005 году с бенефициарами первого Майдана Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, которые боролись друг с другом не за благо Украины, а за личную власть.

«Безумство храбрых – вот мудрость жизни! Безумству храбрых поем мы песню». Этими хрестоматийными словами хочется выразить глубокое уважение человеку, который, рискуя своим благополучием, поставил на карту личную жизнь и вполне успешную профессиональную карьеру и бросился в болото публичной политики.

Пожелаем ему на этом пути мудрости, терпения и, конечно, удачи!

Григорий Калихман (Дортмунд)

Читайте также: