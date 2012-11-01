Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Общество >> Полезные советы
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Взрослые игры со статистикой

Опубликована полицейская статистика за 2018 год

 

«Германия является одной из самых безопасных стран в мире, – заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, представляя во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Берлине полицейскую уголовную статистику (Polizeiliche Kriminalstatistik, сокр. PKS) за 2018 год. – Уровень преступности продолжает снижаться. Уже 2017 год в этом отношении был самым благополучным за всё время после объединения страны. В 2018 году преступлений зарегистрировано еще меньше, а их раскрываемость увеличилась до 56,5 %, что стало наивысшим показателем с 2005 года».


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №5 (260) 2019г. | Прочтено: 9 | Автор: Дебрер С. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Очередные изменения в жилищном законодательстве Германии

Прочтено: 2202
Автор: Мармер Э.

Путь к профессии переводчика в Германии

Прочтено: 2162
Автор: Ризен И.

Наши права в супермаркете

Прочтено: 1921
Автор: Толстоног В.

Как защитить интересы квартиросъемщика

Прочтено: 1894
Автор: Навара И.

Википедия и YouTube - народные интернет-энциклопедии

Прочтено: 1851
Автор: Байков В.

Как сократить расходы на электричество

Прочтено: 1800
Автор: Мармер Э.

Этюд о юморе и сатире

Прочтено: 1382
Автор: Калихман Г.

Велосипедисты. Новые правила движения

Прочтено: 1379
Автор: Толстоног В.

Если вы попали в ДТП

Прочтено: 1306
Автор: Кримханд В.

Verbraucherzentrale советует...

Прочтено: 1279
Автор: Навара И.

Реформа Закона об оплате командировочных

Прочтено: 1035
Автор: Мармер Э.

Что надо знать о репетиторстве

Прочтено: 970
Автор: Толстоног В.

Покупаем в Интернете: что, где, когда и как

Прочтено: 959
Автор: Мучник С.

Междугородний автобусный транспорт развивается!

Прочтено: 935
Автор: Толстоног В.

Безработный студент

Прочтено: 911
Автор: Миронов М.

Реформа жилищного права в Германии

Прочтено: 843
Автор: Толстоног В.

Ясельная группа на дому

Прочтено: 842
Автор: Навара И.

Подорожание проезда на железной дороге и отправки писем

Прочтено: 839
Автор: Толстоног В.

Всегда ли прав клиент?

Прочтено: 806
Автор: Навара И.

Гололедица. На ком ответственность?

Прочтено: 740
Автор: Толстоног В.