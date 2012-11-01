Взрослые игры со статистикой

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Опубликована полицейская статистика за 2018 год

«Германия является одной из самых безопасных стран в мире, – заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, представляя во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Берлине полицейскую уголовную статистику (Polizeiliche Kriminalstatistik, сокр. PKS) за 2018 год. – Уровень преступности продолжает снижаться. Уже 2017 год в этом отношении был самым благополучным за всё время после объединения страны. В 2018 году преступлений зарегистрировано еще меньше, а их раскрываемость увеличилась до 56,5 %, что стало наивысшим показателем с 2005 года».

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