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«Партнер» №6 (261) 2019г.

5G – количество, переходящее в качество

Пятое поколение на пороге

Количество – это в данном случае скорость передачи данных. Согласно новому телекоммуникационному стандарту, она может достигать 10 Гбит/с, то есть быть на один-два порядка быстрее, чем теперь. Год назад мы уже касались проблемы 5G, но это случай буквально лавинообразного роста информации. Причем информации не только технической, тут оказались замешанными и политика, и здравоохранение.

Рост скорости – естественное явление для развивающейся техники, всё, что оценивается скоростью, проявляет явную тенденцию к ее увеличению. Но есть пределы, рубежи, естественные границы достижения скорости. В авиации скорость удваивалась каждые десять лет, а потом остановилась и десятилетия не растет – предел. И никто точно не знает, будет ли прорыв.

В телекоммуникации главное – скорость переноса данных. Она растет, стандарт сменяет стандарт, и вот, наконец, перед нами возникли эти 5G, а с ними масса новых проблем.

G – это Generation, то есть поколение. 5G – телекоммуникационная техника 5-го поколения. Сегодняшнее четвертое поколение 4G (оно же LTE) оказалось чрезвычайно успешным, настолько, что антенные станции LTE перегружены. Но увеличение числа антенн мало что даст, не за горизонтом новые, еще не развитые сейчас, области техники и хозяйства, которые могут реализоваться лишь при огромных скоростях информационного обмена. Это уже не столько просто достижение лучших результатов за счет количественного роста, это переход в новое качество.



