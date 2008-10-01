Политика >> Ближний Восток

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Сирия: конец кризиса не близок

Сирия. Конец кризиса не близок

Мы как-то пропустили, что в прошлом месяце исполнилась девятая годовщина начала того, что нынче именуют «Сирийским конфликтом».

Тогда, 15 марта 2011 года, в городе Дераа группа молодежи выступила против режима Башара Асада и стала жертвой жесточайших репрессий. В ответ по всей стране вспыхнули волнения. Были и до этого разрозненные протесты, но их точечное подавление считалось чуть ли не привычным в условиях чрезвычайного положения, которое длилось все предыдущие – не поверите – 48 лет!

И вот всё, терпение кончилось. Это было одно из ярких проявлений уже бушующей по всему региону «Арабской весны». Вся Сирия стала оппозицией, требующей ухода режима. Асад отменил чрезвычайное положение и даже разрешил нормальное функционирование интернета, до той поры крайне ограниченное. «Поздновато, – посчитали люди, – а не пошел бы ты вон!»

«Интеллигентнейший врач-офтальмолог, поработавший в Англии», решил укрепить свою власть любой ценой. Кадровая армия стала особенно ненадежной, целые подразделения переходили на сторону оппозиции.

Одна из причин, впрочем, по измерениям тогдашнего разрозненного и зыбкого, до сих пор не сформировавшегося гражданского общества, более или менее важная, заключалась в религиозных убеждениях. «Сунниты мы, а правящая клика, включая многочисленное семейство Асадов, – алавиты, секта, лишь недавно, под давлением Ирана, признанная течением шиитов. И вот из алавитов, до сих пор населяющих полоску Средиземноморского побережья Сирии (вовсе не случайно там расположены российские военные базы, безвозмездно сданные на 49 лет), были сформированы ударно-карательные отряды «Шабиха», что в переводе – «призраки, привидения».

Не знаю, с кем их можно было бы сравнить по жестокости. Ужасы прежних войн отступают: за несколько месяцев почти 400 тысяч сирийцев были убиты. За что – мало кто знает. И это – наш «раис»? – подумали сирийцы? Нет, не наш! Легитимность испарилась, и даже уже на что осторожный и сверхдипломатичный Папа Римский объявил Асада «нелегитимным». Ни одна арабская страна, с феодальным ли, республиканским, пусть даже предельно тираническим правлением не хочет поддерживать отношения с режимом Асада. Давить, карать везде, где возможно достать, – стало принципом и главной стратегией «интеллигента-офтальмолога».

Подчинение чиновников на местах не стало подчинением общества. Массовое и повсеместное неповиновение вызвало самоорганизацию особого типа – образование полупартизанских формирований, каждое из которых объявляло о своем будущем пути, то ли подчеркнуто светском, то ли умеренно суннитском. Что-то даже не анархическое, а полностью невнятное. Гражданского общества как не было, так и не стало.

Братья Стругацкие писали как-то: «Когда в стране господствует серость, к власти всегда приходят черные». Этот, на мой взгляд, вполне универсальный принцип действовал и действует на протяжении всей истории, другие страны – не исключение.

И вот в Сирию из соседнего Ирака приходит Исламское Государство (поначалу ИГИЛ, то же по принципам ИГ, только временно ограниченное границами Ирака и Леванта). Никаких там прав человека: их и до этого-то не было, ну и нечего на эту тему рассуждать. Теперь они будут в рамках Аллахом предписанного шариата. Организующей силе ИГ никто не смог противостоять, и огромное количество населенных пунктов Сирии внезапно стали частью «всемирного халифата». Вроде бы и порядок воцарился на огромной территории Сирии (и Ирака), но и этот порядок народу не пришелся по душе. Замечательный, может быть, «халифат», но жить-то надо сегодня. И тогда мировые державы, не слишком уверенно поначалу, начали военное противодействие ИГ. Многие локальные оппозиционные организации ушли из возможного военного противостояния с западной коалицией, но с оппозицией остались. Уходили в провинцию Идлиб, куда у асадовских карателей доступа пока не было.

И вот в 2015 году в дело вступает Россия «по приглашению законного правительства». Фактическое уничтожение Алеппо, крупнейшего и самого процветавшего города Сирии и одного из древнейших городов Ближнего Востока, упомянутого и в эллинских, и в римских хрониках, подтвердило исключительную эффективность российских Военно-космических (или «межгалактических»?) сил... Не скоро эту варварскую «операцию» забудут и в Сирии, и в арабском, и во всем остальном мире.

Так мы выходим на тему: а что же делают в разоренной, но задирающей нос асадовской Сирии, важные мировые державы: США, Россия, Турция, Иран?

Провинция (мухафаза) Идлиб, бывшая с древних времен и до недавних пор одной из плодороднейших житниц Сирии, стала пристанищем для всех противников режима, как светской оппозиции, так и откровенно исламистско-террористических группировок. По сути дела, последним бастионом открытых противников «легитимного» режима Асада; пару лет назад провинция была объявлена «зоной деэскалации». Дамаск обещал не вести наступление, десятки, а то и сотни разноцветных умеренно-оппозиционных группировок в значительной мере присоединились к Сирийской свободной армии. Не знаю, по какой причине слово «свободная» было заменено на «национальная», но так или иначе, ее курирует Турция. Это понятно – ведь Идлиб граничит непосредственно с Турцией, а количество жителей мухафазы выросло с прежних полутора миллионов аж до пяти, а то и больше! И в самой Турции число беженцев просто зашкаливает. И вот Турция совсем недавно открыла границы с Европой.

Очень быстро выяснилось, что беженцы эти – вовсе не сирийские оппозиционеры, а невероятная мешанина из сомалийцев, выходцев из огромного количества африканских стран, которых Турция не признавала в качестве политических беженцев. Да и никакая другая страна тоже не признала бы. Понятно, экономическая миграция тоже существует, но это дело каждой страны, как с этим справляться. Европа их не пускает, считая это «шантажом» со стороны Турции, требующей серьезного международного вмешательства в идлибский кризис, в откровенную эскалацию со стороны Дамаска. Дамаск предпринял наступление на Идлиб под предлогом того, что отряды непримиримой оппозиции отказываются от режима перемирия и продолжают вылазки. Имеется в виду радикально-исламистская группировка Хайат Тахрир аш-Шам, в которую влились и остатки боевых отрядов Джабхат ан-Нусры, считающиеся наследницей Аль-Каиды и Исламского государства. А многочисленные городские или сельские их соратники, у каждого из которых свое понимание исламской идеологии, не хотят далее терпеть Асадовский режим.

Заметьте, новая-старая идея объединения всего мира под знаменем ислама как-то стерлась, отступила, возможно, на время. Цель сейчас – Шам, Левант. Но и она кажется призрачной. У Турции провозглашенная цель: составляющие значительную часть коренного населения Идлиба туркоманы, близкие родственники основного населения Турции, нуждаются в защите – так называемый «тюркский мир». Ну и противостояние ненавистным курдам, которые то здесь, то там образуют свою автономию. А вдруг, не приведи Аллах, они объявят независимость!?

Цели Ирана в сирийской мешанине тоже проявлялись в достаточной мере. Сама-то Сирия по большей части ему не нужна, но раз уж там разразилась битва против суннитского Исламского государства, шиитский Иран обязан был принять в ней участие. Не сам, а через ливанскую Хезболлу, хорошо отмобилизованную и боеспособную армию, которая не раз шла в авангарде сирийской правительственной армии (трусливой и крайне ненадежной) и одерживала победы, ценой ощутимых жертв с обеих сторон. Для Тегерана же скрытой, но главной целью было занять стратегические позиции напротив Израиля, экзистенциального врага, само существование которого для нынешнего Ирана представляется немыслимым.

Израиль, однако, успешно громит иранские вылазки, даже в аэропорту Дамаска. Явное, казалось бы, нарушение международного права, но все помалкивают – всем всё ясно.

Могли бы задать вопрос, а где же сам Асад, где суверенная Сирия? Ее нет! Даже последнее наступление в Идлибе, как уверяют, спланировано было в российском Генштабе. Закончилось все визитом Эрдогана в Москву, новым перемирием. Новая Русско-турецкая война, похоже, отложена на неопределенное время. Но в чем же состоят стратегические интересы России, так отчаянно спасающей режим Асада? Можно вспоминать историю и легко установить, что и Советский Союз еще до своего заката, и его «правопреемница» Российская Федерация поддерживали и поддерживают самые что ни на есть людоедские режимы. Еще один, часто употребляемый аргумент: мы там испытываем новые виды оружия в боевых условиях, на живых людях. Цинично, однако. Говорят и о геостратегических амбициях, базах, противодействии Пентагону – пока гречка не кончилась. «А там же нефть!» – уверяют другие. Сечинский кульбит и этот вопрос закрыл по меньшей мере на ближайшие месяцы, нанеся тяжелейший удар и по России, и по неосторожности – по Ирану.

Идлибский кризис, однако, лишь приостановился. Что там – то ли нарыв, мешающий существованию независимой и суверенной Сирии, как уверяют на российских федеральных каналах, то ли зародыш будущей страны, которая станет органичной частью мировой цивилизации?

Недолгим будет затишье, но окончательный ответ придет еще не скоро.

Евгений Кочанов (Бонн)

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