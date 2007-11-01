История >> История Европы

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Ленд-лиз. Неоценимый вклад в победу. Часть 2

Продолжение. Начало в № 3 / 2020

Оружие ленд-лиза в войне

Даже просто перечислить все виды вооружений, материалы и оборудование для его производства, а также продукты питания и медикаменты, поставленные из США в СССР по ленд-лизу, в короткой статье невозможно. Упомянем лишь немногие: зенитные орудия и пулеметы – 8.252 шт; взрывчатые вещества – 325.714 т; противолодочные корабли – 105 шт; радиостанции – 35.800; телеграфный провод – 1.600 тыс. км; полевые телефонные аппараты – 422.426; армейские ботинки – 14,5 млнпар (!);пуговицы – 257 млн; медь, никель, олово, свинец, марганец, ферросплавы и медикаменты…

Для производства самолетов половина алюминия доставлялось из США. Этот металл был также нужен для изготовления танковых моторов. Две трети бензина, использованного авиацией Красной армии, получено по ленд-лизу. Пенициллин помог спасти жизни сотням тысяч раненых.

Другое оборудование, которое использовалось и в войне, и после ее окончания для восстановления народного хозяйства: грузовые суда – 128, локомотивы (тепловозы) – 1.981, паровозы – 1.900; товарные вагоны – 11.165; рельсы – 12.500 км; металлорежущие станки – 38.100 шт.

Многие помнят фильм «Падение Берлина». Там есть такой эпизод: товарищ Сталин прилетает в освобожденный Берлин на самолете. На самом деле литерный поезд с «вождем народов» везли американские тепловозы.

Всего по ленд-лизу СССР получил в 1941-45 гг. товаров на 11 с лишним млрд долларов (по нынешнему курсу это почти 160 млрд). Россия – правопреемница распавшегося СССР – вернула долги. К 2006 году после многолетних переговоров было выплачено 674 млн долларов.

Как использовалось американское оружие

С начала войны у немецкой авиации было превосходство в небе. Перелом наступил только весной 1943 г. в авиационных сражениях над Кубанью. В боях отличился летчик А. Покрышкин, в будущем трижды Герой Советского Союза. В 1943-44 гг. он воевал на американском самолете «Аэрокобра» и сбил 48 немецких машин.

У летчика Г. Речкалова, дважды Героя Советского Союза, спpосили, что он больше всего ценил в «Аэpокобpе»? «Скоpость, мощь огневого залпа, обзоp из кабины, надежность мотоpа – очень важны. Hо главное всё-таки... было pадио. Hа этой машине была отличная, редкая по тем временам pадиосвязь. Благодаpя ей пилоты в гpуппе pазговаpивали между собой, как по телефону. Кто, что увидел, сpазу все знают. Поэтому никаких неожиданностей в боевых вылетах у нас не бывало».

Только в начале войны прославленные системы залпового огня «Катюша» ставились на отечественные грузовики ЗИС-6, их было 600 шт. Позже для установки «Катюш» использовались ленд-лизовские «студебекеры», их поставлено около 20 тыс. шт.

«Студебекеры» также успешно буксировали 122-мм гаубицы и другие орудия.

Маршал Г. К. Жуков: «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё и в изобилии».

Американский генерал Джон Р. Дин: «Все фронтовые командиры единодушно и с энтузиазмом отзывались о полученных из Америки поставках» (1944 г.).

Враг оккупировал Украину, часть Северного Кавказа и другие районы с плодородными пахотными землями. Продовольственные запасы заканчивались. Нечем было кормить действующую армию и людей в тылу.

Американцы поставили в страну 5.000.774 тонн продовольствия. Они использовали передовые технологии сушки картофеля, молока, мяса, фруктов и других продуктов питания. Это позволило сэкономить место на судах и увеличить объем поставок.

Не забудем и о том, что после освобождения Украины и черноземных районов России из США поступило значительное количество семенного зерна для первой после освобождения посевной. Поставка семян считалась первоочередной задачей, и значительную их часть доставили в СССР самолетами.

Руководитель приема поставок по ленд-лизу (с 1942 г.) А. И. Микоян:

«Когда к нам стали поступать американская тушенка (2 млрд 77 млн банок (!) уточнение автора), комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: кое-что перепадало и тылу.

Или возьмем поставки автомобилей. Ведь мы получили, насколько помню, с учетом потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому времени машин типа «студебекер», «форд», легковые «виллисы» и амфибии. Вся наша армия фактически оказалась на колесах, и каких колесах! В результате повысилась ее маневренность и заметно возросли темпы наступления... Без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали».

Мнения и факты

Первую официальную оценку ленд-лизу дал председатель Госплана Н. Вознесенский в своей книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (1948 г): «…Если сравнить размеры поставок союзниками с размерами производства продукции на социалистических предприятиях страны за тот же период, то окажется, что удельный вес этих поставок… всего лишь около 4 % ». Эта цифра была опубликована без доказательств!

Иное мнение было у Гитлера. Когда в декабре 1941 г. он объявил войну Соединенным Штатам, то объяснил причины. Первая – помощь Великобритании, вторая – ленд-лиз. Все крупные военные корабли, «волчьи стаи» подводных лодок и множество самолетов фюрер разместил в Норвегии и нацелил на ленд-лизовские конвои.

Оценка председателя Госплана более чем предвзятая. Важны не только цифры, но и качество техники, ее необходимость, время поставки. Вот лишь два примера.

В период 1941 г. – первая половина 1945 г. в СССР было построено 109.859 танков и САУ (самоходных артиллерийских установок), получено по ленд-лизу – 6.206 (5,6%). Но только на каждой шестой советской машине устанавливалась рация. Сейчас некоторые военные обозреватели пишут более сдержанно и объективно о достоинствах танка Т-34.

Отечественные авиационные заводы за годы войны произвели 116.296 самолетов, американцы поставили 14.018 (12%). Какими были по качеству советские машины? В 1945 г. на Потсдамской конференции Сталин спросил об этом своего сына Василия – генерал-майора авиации:

«Немецкие самолеты - что надо, у нас полное го..но».

Государственный Комитет Обороны 24.08.45 принял постановление «О самолете ЯК-9 с мотором ВК.107А». Самый массовый истребитель выпускался без государственных испытаний, с недоработанным мотором, с ненадежным бензопроводом. Были у ЯК-9 (как и у ИЛ-2) случаи, когда отваливались крылья в полете. Из 5.000 выпущенных машин 2.700 так и остались на приколе. С 1942 г. по февраль 1946 г. – 756 аварий, 305 катастроф, 45.000 раз эти самолеты не могли взлететь из-за поломок на земле.

Советские газеты почти не писали о ленд-лизе.

Посол США, адмирал У. Стенли: «… русские власти хотят, чтобы народ думал, что Красная армия сражается в одиночку» (1943 г.). Вот заголовки советских газет того времени: «Дают не то, что обещано», «Слали не то, не вовремя», «Помощь положительная, но незначительная», «Аэрокобра» – посредственная машина, потому американцы перегоняли их русским». Подобные оценки можно встретить в статьях советских и российских историков и журналистов.

Адмирал и историк Самуэль Морисон: «Все конвои на Полярном маршруте «были чем-то исключительными»… Ленд-лиз… «почти наверняка сделал больше для того, чтобы развеять подозрения Советского Союза к Западу, чем любой другой инструмент»… «наивным надеждам, что этот подвиг ради России изменит отношение советского правительства, не было суждено сбыться».

Сталин И.В: «…если бы не чудо американской промышленности»… «объединенные народы никогда не смогли бы выиграть войну».

(Из речи на торжественном обеде в честь 69-летия У. Черчилля, наТегеранской конференции, 1943 г.).

Как жаль, что ленд-лиз – небывалая операция в истории – так и не растопил лед недоверия между нашими двумя великими державами.

Вспоминая о той войне, не забудем тех, кто собирал на заводах Америки бомбардировщики А-20, танки «Шерман», боевые машины «джипы»; кто на фермах кормил коров и свиней, выращивал пшеницу и сахарную свеклу; кто велпо морям и океанам транспорты с боеприпасами и продовольствием; тех, кто управлял поездами с оружием, преодолевающими пустыни и горы Ирана. Добрая память о тех, кто погиб на Полярном маршруте!

Надеюсь, потомки будут благодарнее нас, и в Москве, в Парке Победы, появится монумент о ленд-лизе, памятники Франклину Рузвельту и Гарри Гопкинсу…

Феликс Патрунов (Ганновер)

Читайте также: