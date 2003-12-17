Политика >> Германия

«Партнер» №12 (255) 2018г.

Германия в преддверии съезда CDU – кто возглавит партию?

Йенс Шпан, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц – кандидаты на пост руководителя CDU









После известного заявления Ангелы Меркель свое намерение баллотироваться на пост председателя Христианско-демократического союза (CDU) высказали многие политики и просто желающие «минуты славы», однако круг реальных претендентов сложился быстро: 38-летний министр здравоохранения Йенс Шпан (JensSpahn), 56-летняя генеральный секретарь CDU Аннегрет Крамп-Карренбауэр (AnnegretKramp-Karrenbauer, для простоты будем называть ее, как это сейчас сложилось в немецкой прессе – АКК), и 64-летний Фридрих Мерц (FriedrichMerz), в начале века возглавлявший фракцию CDU в бундестаге, а в последние годы занимавшийся бизнесом.

Йенс Шпан

Шпан – самый молодой из кандидатов. Он не скрывает своих амбиций, напротив, скорее, бравирует ими. Шпан любит подчеркивать свою консервативность, динамичность и остроту мысли.

Биография Шпана остра и динамична, как и он сам. Выросший в деревне на границе земли Северный Рейн-Вестфалии с Нидерландами, Йенс активно занимался молодежной политикой в организациях католической церкви. Сделал необыкновенно быструю политическую карьеру, в 22 года стал депутатом бундестага – это произошло в 2002 году.

В 2014 году был избран в президиум CDU, занимал ответственные посты в парламенте, в нынешнем правительстве занимает пост министра здравоохранения.

Конек Шпана – выстраивание публичного имиджа. Шпана часто видят на телевизионных ток-шоу, где он с неизменным напором демонстрирует бескомпромиссность и готовность «играть на грани фола». Его предложения и заявления постоянно становятся темой острых дискуссий. Это именно Шпан предложил сделать всех жителей Германии донорами органов. Это Шпан заявил на всю страну, что жить на пособие – не значит жить в бедности. Правда, на предложение пожить хотя бы некоторое время на 400 евро в месяц ответил отказом, дескать, не царское это дело – поверять гармонию броских фраз алгеброй прозы жизни.

В 2015 году Йенс Шпан был первым из членов президиума, который открыто отмежевался от линии канцлера в миграционной политике. Он ввел в политический лексикон выражение «буркофобия», называя свое требование о запрете на ношение в Германии женщинами одежды, скрывающей лицо.

Во внешней политике приоритетом Шпана с юных лет является тесное сотрудничество Германии с США. У него сложились хорошие отношения с новым послом США в Германии Ричардом Гренелом. Вряд ли это – следствие того, что оба придерживаются гомосексуальной ориентации, впрочем, в политике важны другие приоритеты.

Коль уж речь зашла о личной жизни Шпана, то он не скрывает, что с конца 2017 года живет в официальном браке с берлинским журналистом Даниэлем Функе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – АКК

Про АКК говорят, что «лыжню» в большую политику ей прокладывает Ангела Меркель. Ее считают доверенным лицом Меркель, поскольку именно Меркель в начале года рекомендовала АКК на пост генерального секретаря CDU, который она сама занимала, до того как стала председателем партии.

Внешне (не по фотографии, а по поведению) у двух дам много общего: они чужды пафосу, склонны к прагматизму, не выглядят слишком темпераментными или склонными к броским заявлениям.

Но не будем сбрасывать со счетов разницу в биографиях: АКК выросла не в ГДР, а в Сааре, который только за пять лет до ее рождения вошел в состав ФРГ, а до этого находился под протекторатом Франции. Аннегрет – мать троих детей, в CDU состоит с 18 лет.

Карьера ее неспешная, но постоянно стремится вверх. На всех постах она была успешной, за что получила прозвище «универсальное оружие». Вплоть до избрания генсеком партии не покидала Саар, поэтому триумфальное голосование при этом избрании (98,9%) стало несколько неожиданным и послужило поводом говорить, что АКК – это в чистом виде проект Меркель.

Меркель – протестантка, АКК – верующая католичка, член Центрального комитета немецких католиков, и это накладывает отпечаток на ее политические взгляды. Она не поддержала решение бундестага о признании однополых браков, утверждая, что классический брак и другие формы семейного, так сказать, строительства, должны быть четко разграничены. Аннегрет выступает за запрет рекламы абортов и полагает, что разрешения на аборт должны быть более строгими.

В вопросе миграционной политики АКК считает, что отношение к мигрантам, дающим ложные сведения о себе, должно быть жестче, а депортация из страны людей, чье прошение о предоставлении убежища не признано обоснованным, должна проводиться оперативно и последовательно.

Фридрих Мерц

Для меня он – самая интересная фигура изо всех кандидатов. Вот несколько ответов Мерца из его недавнего интервью Bild, на которое он приехал, к слову сказать, на метро.

– Вы – миллионер, господин Мерц?

– Я живу в упорядоченных личных и экономических условиях. Это дает мне высокую степень личной и политической независимости. Я отношу себя к верхнему слою среднего класса. Мой дом находится в маленьком городке Брилон, здесь вырос я, здесь выросли мои дети. Я хорошо знаю жизнь народа, проблемы и нужды людей.

– Сколько вы платите за бутылку вина?

– Начиная от 4,50 евро.

– А заканчивая?

– Дорогое вино – удел гурманов и коллекционеров. Я к ним не отношусь.

Начав с личных вопросов, журналисты Bild предложили Мерцу высказаться о самых разных аспектах политической жизни страны.

О миграционной политике. Первая часть была правильной. Этот гуманитарный жест принес нам признание общества. Но во второй части был потерян контроль над количеством прибывающих людей, что превысило «критическую массу».

О внутренней безопасности. Внутренняя безопасность – главная задача государства. Верховенство закона возможно только в том случае, если монополия на применение силы есть исключительно у государства.

О миграционном пакте ООН. В Германии все 27 пунктов пакта ООН уже выполнены. Если мы убедимся, что принятие пакта не грозит нам новой волной нерегулируемой миграции, можно считать пакт приемлемым.

О «deutscheLeitkultur». Германия давно стала страной мигрантов, но нам необходим качественно новый подход к этой теме. У нас есть западно-христианская система ценностей, и те, кто хочет жить в Германии, должен придерживаться этих ценностей.

Здесь я сделаю небольшую вставку. Термин «Leitkultur» (ведущая культура) ввел в 1998 году политолог Бассам Тиби, а в большой политике этот термин употребляется с 2000 года именно «с подачи» Фридриха Мерца, бывшего тогда руководителем фракции CDU в бундестаге. Этот термин в устах Мерца приобрел другое значение, его стали еще употреблять в смысле «немецкая идентичность» в противовес модной тогда концепции мультикультурализма. С уходом Мерца из политики о «Leitkultur» стали говорить реже, а мультикультурализм умер естественной смертью. Можно не сомневаться, что с возвращением Мерца в политику мы о «Leitkultur» больше забывать не будем – А.К.

О «Soli» (налог солидарности в размере 5,5% с доходов физических и юридических лиц на финансирование инфраструктурных проектов в землях бывшей ГДР – А.К.) «Soli» заканчивается в 2019 году, и продлевать его действие я не вижу необходимости.

О подоходном налоге. Нам нужно кардинально упростить систему налогообложения.

О «подставке под пивную кружку». (Еще одна вставка. В 2003 году Мерц предложил упрощенный налоговый кодекс. Ему приписывают выражение, что «налоговый кодекс должен поместиться на подставке под пивную кружку»). Не нужно мне приписывать, что я намеревался уместить налоговый кодекс в подставку. Но кодекс должен быть таким, чтобы налогоплательщику хватило такой подставки для расчета своего налога.

О сотрудничестве с США. Американцы не принимают слабость. Знаете, почему наш футбол не очень популярен у них? В нем много ничьих, а американцам нужны победители и проигравшие. Шанс успешного сотрудничества с США – твердо стоять на своем.

Об AfD. Эта партия не открещивается ни от правой, ни от националистической, ни от ксенофобской, ни от антисемитской своих частей, поэтому она неприемлема в коалиции и в принципе недоговороспособна. Я хочу вернуть избирателей, ушедших от нас к AfD. Эти избиратели – не националисты и не антисемиты, они просто разочаровались в нашей линии. AfD не уйдет с политической арены в одночасье, но уменьшить число их избирателей вдвое можно быстро.

Нужен ли сейчас во главе CDU мужчина? Нужно четкое хорошее руководство. На это в равной степени способны мужчины и женщины.

Кандидаты и Меркель

Как сложатся отношения будущего председателя партии и действующей госпожи канцлер?

Шпан, скорее всего, будет стремиться скорее получить всю полноту власти. Другая линия выпадает из контекста его образа.

Будет ли АКК верным сподвижником Меркель? Кто знает. Люди эволюционируют ...

Станет ли Мерц немедленно пытаться подвинуть Меркель с кресла председателя правительства? В начале века он был главным соперником Меркель в борьбе за лидерство в партии, и Меркель выдавила Мерца из большой политики. Многие комментаторы ждут от Мерца стремления к немедленному реваншу, но не думаю, что Мерц хочет выглядеть в глазах избирателей реваншистом – это мелко для серьезного государственного деятеля.

Уходя с главного партийного поста, Меркель сделала гроссмейстерский ход, объявив о своем бесповоротном уходе из политики в 2021 году. При таком раскладе партии и электорату может не понравиться излишне резкий «наезд» на канцлера. В конце концов, до 2021-го не так уж далеко.

И кстати, при любом раскладе досрочные выборы отнюдь не неизбежны. И с социал-демократами можно будет договориться, и при случае возобновить переговоры о «Ямайке».

Через пару-тройку недель две трети этих рассуждений станут неактуальны. Сразу троих председателей не выберут, и можно будет поговорить о действиях одного избранника. Осталось недолго.

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