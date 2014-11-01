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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (261) 2019г.

Переработка при неполном рабочем дне в Германии

Суд обязал оплачивать ее на тех же основаниях, что и при полной занятости

 

Занятость на неполный рабочий день (Teilzeitjob) – это не только меньший заработок по сравнению с «полным», восьмичасовым рабочим днем, но и определенный дефицит трудовых прав. Это выражается в том, что таких работников «легче уволить». Недостаток прав сказывается и в чисто рабочих моментах. Например, в оплате реального трудового вклада.

 

Одним из болезненных пунктов является оплата переработки (Überstunden). Нередко работнику приходилось перерабатывать себе в убыток. Ситуацию изменило недавнее решение Федерального трудового суда в Эрфурте, согласно которому работодатели больше не имеют права игнорировать часы переработки при начислении зарплаты работникам с неполной занятостью.


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<< Назад | №6 (261) 2019г. | Прочтено: 13 | Автор: Филимонов О. |

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