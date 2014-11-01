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«Партнер» №6 (261) 2019г.

Переработка при неполном рабочем дне в Германии

Суд обязал оплачивать ее на тех же основаниях, что и при полной занятости

Занятость на неполный рабочий день (Teilzeitjob) – это не только меньший заработок по сравнению с «полным», восьмичасовым рабочим днем, но и определенный дефицит трудовых прав. Это выражается в том, что таких работников «легче уволить». Недостаток прав сказывается и в чисто рабочих моментах. Например, в оплате реального трудового вклада.

Одним из болезненных пунктов является оплата переработки (Überstunden). Нередко работнику приходилось перерабатывать себе в убыток. Ситуацию изменило недавнее решение Федерального трудового суда в Эрфурте, согласно которому работодатели больше не имеют права игнорировать часы переработки при начислении зарплаты работникам с неполной занятостью.



