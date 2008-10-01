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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Политика >> Ближний Восток
«Партнер» №1 (268) 2020г.

Новая-старая стратегия – Турция в лапах Эрдогана

Есть множество источников, множество различных агентств, информационных и не очень, которые оценивают отношение правительства той или иной страны к текущей политике.

 

Никогда не верил подобным источникам – редко кто совмещает в своей мозговой «базе данных» то, что сделано, то, что обещано и то, что происходит на данный момент. Текущая политика, которую надо поддерживать, иначе... Не знаю, что иначе. «Турецкие войска будут находиться на севере Сирии и уйдут, когда этого захочет сирийский народ», – сказал Эрдоган. Значит, не очень скоро, хотя местные жители забрасывают турецкие патрули камнями (не бумажными стаканчиками), и в ответ получают пулеметные очереди. Впрочем, и сама скользкая формула «захочет народ», по сути дела, не означает ничего – сирийский народ, реальный сирийский народ, расколот невероятно, нет такого единства, которое можно было бы спросить: «хотите или не хотите?»

Действует правительственная САА – Сирийская арабская армия, занимающая города, из которых под давлением российской авиации вышли формирования вооруженной оппозиции. По репортажам российских федеральных каналов народ ликует. По иным, в том числе и местным сирийским источникам, всё не так гладко. Ведь речь не идет о победах армии Асада над брутальным Исламским государством, но о подобных сражениях нет никакой достоверной информации. Это – попытки ликвидации любых движений, оппозиционных режиму Башара Асада. А такими охвачена вся Сирия. Пытался подсчитать их названия, но как перевалило за две сотни, устал, отчаялся. Кого только нет: и демократически настроенных горожан, как в Алеппо, и регионалистов, и даже джихадистов, но неблизких по духу ИГ.

 

Заметим: в серьезнейшем поражении этой явно враждебной всему миру организации на территории Сирии максимальную роль сыграла вовсе не армия Асада в содружестве с Россией, да еще имеющая в авангарде проиранскую Хезболлу, – эти били, уничтожая всех, кто против режима Асада.

 

Решающую роль в очевидном поражении ИГИЛ в Сирии сыграли силы международной коалиции, а в ней авангардная роль была у курдских боевых формирований.

 

Но тем же курдам нечего делать далее в местах, далеких от северо-востока, от мест их постоянного проживания, их родных мест. Они возвращаются и находят в своих домах турецких солдат либо боевиков протурецких формирований. И сколько угодно можно талдычить о «решающей роли российских центров по примирению сторон», примирения в курдских городах и селах нет и не предвидится. Там же, на Севере, вдоль границы живут туркоманы.


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<< Назад | №1 (268) 2020г. | Прочтено: 27 | Автор: Кочанов Е. |

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