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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Прибалтика возрождается

Предложенный мне круиз по Прибалтике соблазнил сочетанием городов, некогда стоявших в самом верху списка моих излюбленных мест: Таллин, Рига, Нида, Вильнюс. Ведь до перестройки Прибалтика была для нас первой доступной заграницей – с иными культурой, архитектурой, иной атмосферой и устройством жизни. Несмотря на риск разочарований с «высоты» теперь уже немецкого уровня, мною вдруг овладела ностальгия. И я поехал.

Скажу сразу: я получил удовольствие, хотя и немного устал от обилия впечатлений, семи гостиниц за 12 дней и (в сумме) 1000 км автобусных переездов.

Выделить из трех прибалтийских столиц одну лучшую невозможно: все три необычайно хороши, своеобразны и по праву находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В каждой есть свои особенности.

На улицах много молодежи, мне показалось, больше, чем в Германии. И еще (возможно это субъективное ощущение) – люди стали дружелюбнее. К прохожим я обращался на русском и неизменно получал вежливый и подробный ответ, даже если русский язык давался им с трудом. В прежние времена бывало, что прохожий, в ответ на русское обращение, проходил мимо, даже не повернув головы. Обретенная независимость, видимо, снизила неприязнь…

Знаю, кое-кто скажет: «Поверхностный взгляд приезжего. Попробуй, поживи здесь!» Интеграция – сложная тема и выходит за рамки этой статьи.

Таллин

Средневековый старый город очарователен по-прежнему. Европейцам он теперь доступен без визы. Туристов и сувенирных лавок стало в результате раз в пять больше, на узких улочках порой тесновато, но некогда высокохудожественные эстонские сувениры растворились в море ширпотреба.

В полумраке романтичной пещеры храмовой горы Тоомпеа раньше находился крохотный уютный бар «Каролина» с интимным полумраком, пнями вместо столиков, глинтвейном и бутербродиками наподобие испанских тапас. Впечатление усилилось: сменили название и превратили в залитое светом, сверкающее полированным металлом и полупустое футуристическое кафе в стиле фильмов Кубрика. Другие кафе заполнены, их стало заметно больше. Но исчез бар на 14-м этаже гостиницы «Олимпия», в котором я не раз сиживал когда-то за чашкой кофе с пирожным «Каштан», любуясь с высоты великолепной панорамой старого города. Теперь здесь приватный зубоврачебный салон. Нет, не войти в одну и ту же реку дважды….

Но грех брюзжать. По-прежнему доставляет наслаждение побродить по старому городу, полюбоваться со смотровых площадок Вышгорода золотом его остроконечных черепичных крыш, частоколом каминных труб, зеленой патиной церковных шпилей в лучах заходящего солнца или в подсветке ночью на фоне черного бархата неба. Еще лучше взобраться для этого на колокольню Домского собора или церкви Олевистe – обе доступны для неленивых.

Я далек от вздорной идеи приписывать нациям определенные качества – у каждой есть свои гении и злодеи. И всё же не могу не отдать должное эстонцам. По численности их меньше, чем население Мюнхена. Но они, вопреки сталинским депортациям и прочим репрессиям, выстояли и сохранили свою национальную идентичность, и это несмотря на столетия, проведенные под гнетом Германии и Швеции, Российской империи и СССР. И всерьез убеждены, что в этом им помогла неизбывная любовь к групповому пению, к их знаменитым певческим праздникам. Что ж, возможно, хоровое пение – это еще недооцененный социальный феномен, действительно способствующий созвучию не только голосов, но и сердец.

Впрочем, латыши и литовцы разделили с эстонцами схожую судьбу. Не случайно в 1989 г., еще до распада СССР, почти 2 млн жителей Прибалтики, взявшись за руки, выстроились в одну поющую цепочку. Она протянулась на 600 км через все три столицы. Это был знаменитый «Балтийский путь» – впечатляющая мирная акция протеста, по сути референдум, приуроченный к 50-летию подписания коварного пакта Молотова-Риббентропа, сломившего их независимость.

Что до творческого потенциала и организованности, то равных эстонцам нужно еще поискать. Авторитетный «The Economist» писал: «Быть может, это удивит вас, но Эстония сегодня – мировой технологический лидер».

Действительно, «Скайп», как известно, – эстонское изобретение. Покрытие страны быстрым бесплатным беспроводным интернетом – 100 % (в Германии, стыдно сказать, и проводной-то интернет не везде быстрый, не говоря уже о том, что не бесплатный).

Парковку эстонцы на 12 лет раньше Германии стали оплачивать смартфоном. А проезд в транспорте для местных жителей и вовсе бесплатный – в Германии эта идея пока скептически дискутируется. Эффект двойной: на улицах меньше автомобилей и пробок, а сэкономленные деньги эстонцы охотно тратят, стимулируя местную экономику.

Но и это еще не всё. Справки из учреждений, рецепт врача, регистрация новой фирмы, оценки детей в школе, их домашние задания, даже выборы в органы власти в Эстонии доступны, не выходя из дома – посредством обычного компьютера и электронного удостоверения личности. Оно же в одной ипостаси: и водительское удостоверение, и карточка больничной кассы со всеми данными и анализами. Удобно людям, выгодно государству: подсчитано, что информационные технологии экономят ежегодно 800 лет(!) чиновничьей работы, не говоря уже о времени, убиваемого в очередях...

Рига

Город не узнать. Из некогда чопорного – в моем, возможно, ошибочном представлении – он превратился в чрезвычайно живой. Уютные террасы «вкусных» кафе и ресторанов, живая музыка допоздна (но какая – заслушаешься!), скульптуры, фонтаны, многочисленные парки, каналы с лодками: город для жизни.

В одной из рижских кондитерских обнаружил настоящий штрудель с вишней (в Германии – редкость). Уж не стану вдаваться во вкусовые детали, но на групповом ужине в ресторане я отказался от десерта, чтобы вернуться в ту же кондитерскую за повторением...

Рига просторнее своих прибалтийских собратьев, улицы, площади и проспекты шире. Целые кварталы домов начала прошлого века в стиле модерн радуют глаз многоликостью фасадов и неуемностью фантазии. Они теперь со всеми их некогда заклейменными «архитектурными излишествами» – городская сокровищница и магнит для туристов со всего мира. Не случайно Рига считается столицей югендстиля, иначе называемого модерном.

Ко всемирному наследию ЮНЕСКО вместе со старым городом отнесен и находящийся рядом с ним Центральный рынок Риги, один из лучших и крупнейших в Европе. Он раскинулся у берегов Даугавы в пяти обширных павильонах, возведенных в 1930 г. с элементами стиля модерн и арт-деко. В качестве крыши использованы ажурные перекрытия от гигантских ангаров для дирижаблей – реликтов кайзеровской армии, оставленных ею на западе Латвии. Здесь можно подивиться необозримому выбору первоклассных продуктов, попробовать или купить их, утолить голод и жажду в кафе и барах, приобрести сувениры.

Нида

О Ниде рассказывать бессмысленно, даже не берусь. Ее надо видеть, вдохнуть ее воздух. Углубиться в лес, просвеченный солнцем и усыпанный черникой. Окинуть взглядом плавные изгибы могучих дюн, уходящих вдаль, и тонкий волнистый узор, начертанный на них ветром. Наблюдать в вечернем мареве бесшовное слияние вод Куршского залива с небом на горизонте и скользящие по нему парусники. Испытать восторг купания в искрящихся волнах Балтики по другую сторону косы и азарт поисков янтаря на линии прибоя на нескончаемых песчаных пляжах...

Здесь действительно отдыхаешь душой и телом. Томас Манн не случайно построил себе тут на взгорке виллу в традиционном стиле рыбацких домов (теперь – дом-музей) на полученную в 1930 г. Нобелевскую премию. Ниду он боготворил.

Вильнюс

Красивый город со множеством церквей разных конфессий. Зашел в Бернардинский монастырь посмотреть на средневековые фрески. Как раз шла служба, церковь была полна. Играл небольшой оркестр и пел хор, всего 10 человек. Негромко – но как! Музыка проникала под кожу. Может еще и потому, что вся публика, включая молодежь и детей, самозабвенно пела вместе с ними. Мне не раз доводилось бывать на церковных мессах, но такого трепета испытать не доводилось. Стоял и внимал, завороженный, до самого конца. Когда музыканты стали складывать ноты, точнее – XXI век на дворе – свои электронные планшеты, я подошел к одному из них и сказал о своих ощущениях. Тот спросил: «Верующий?» Отвечаю честно: «Нет». Улыбнулся благодарно: «Тогда это приятно вдвойне! И кое-что говорит о вашей душе…».

Из вильнюсских кафе запомнились два: «Шоколадница» в начале ул. Пилис с венскими тортами такого изысканного вкуса, что подлинные венские могут отдыхать, и знаменитое кафе «Неринга» на проспекте Гедиминаса, в котором в свое время выступали Владимир Высоцкий и Иосиф Бродский. Ах да, в «Шоколаднице» можно еще подивиться маленькому кабинету, в котором вся мебель и аксессуары сделаны из шоколада. От тех, кто не в силах сдержаться, он отделен небольшим стеклянным барьером.

Любопытно было посетить особый микрорайон города, т.н. республику Ужупис (Заречье), населенную местной богемой и существующую непризнанной вот уже 20 лет. Она имеет своих президента, премьер-министра и конституцию, вывешенную на двух десятках языков. Ключевые принципы: не побеждай, не защищайся, не сдавайся.

До войны Вильнюс называли Северным Иерусалимом: в нем проживало более 60 тыс. евреев (40 % населения), было 105 синагог, кипела еврейская жизнь. После фашистского геноцида и бегства число евреев сократилось в 100 раз – до 600 человек. В послевоенное время эта цифра, несмотря на советские репрессии, выросла до 16 тыс., но в ходе эмиграции вновь сократилась до 3000. Тем не менее, еврейская культурная жизнь при поддержке литовского правительства вернулась: синагога, школы, клубы, рестораны, музей, Центр иудаики при Вильнюсском университете.

Кстати, об университете. Он один из старейших в Европе, ему более 400 лет. Экскурсия по нему впечатлила: университетская библиотека (5 млн томов, в т.ч., древние рукописи), книжная лавка «Литера» с искусно расписанными сводами, старая обсерватория на башне, живописные дворики, пышный барочный университетский собор Святых Иоаннов. Весь ансамбль – в безупречном состоянии.

Уверен, в ближайшие годы нас ожидает еще немало интересных новостей из стремительно возрождающейся Прибалтики. Европейское сообщество может таким обогащением гордиться.

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