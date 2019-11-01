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Как сэкономить на разводе и быстрее расторгнуть брак в ФРГ
Данные статистики Германии свидетельствуют, что в каждой третьей семье наступает момент, когда отношения дают трещину, и люди понимают, что приходит время официально расторгнуть отношения. Помощь в урегулировании различных вопросов семейных отношений – одно из приоритетных направлений, которым занимается Коллегия адвокатов КРИМХАНД. В коллегию регулярно обращаются клиенты с просьбой защиты и представления их прав в бракоразводных процессах.
Когда закон допускает расторжение брака
Немецкий законодатель заинтересован в сохранении семьи. Именно поэтому для расторжения брака существует целый ряд законодательных требований. Прежде всего, следует помнить, что обязательно:
участие адвоката в бракоразводном судебном процессе;
проживание супругов не менее одного года в разлуке;
необходимость доказательства того, почему брак не удался.
Существенным препятствием для разводящихся является финансовая нагрузка: гонорары адвокатам и судебные сборы.
Учитывая сказанное, Коллегия адвокатов КРИМХАНД предоставляет своим клиентам услугу «Онлайн-развод», что позволяет удешевить процесс и сэкономить время. Данная услуга имеет целый ряд положительных моментов. Рассмотрим их детальнее.
Кому подходит дистанционное общение с адвокатом
Онлайн-развод имеет смысл прежде всего в следующих случаях:
- у супругов есть желание расторгнуть брак;
- пара хочет сэкономить средства;
- нет споров по разделу имущества, сумме содержания на супруга и алиментов на детей;
- местонахождение супруга постоянно меняется или один из них находится за пределами Германии.
Что такое «Онлайн-развод»
Онлайн-развод подразумевает дистанционное общение с адвокатом, который представляет заявителя в суде. Для этого клиенту потребуется минимальное число личных встреч с адвокатом. По сути, происходит только одна встреча с адвокатом в суде, а при определенных обстоятельствах даже ее можно избежать. Это дает существенную экономию времени и финансов как для клиента, так и для адвоката. Кроме того, такое общение сокращает сроки развода. Ведь отсутствует необходимость траты времени и денег на проезд до адвокатского бюро, ожидания «окна» для встречи в адвокатском графике, брать отгулы на работе. Клиент заполняет все необходимые документы в удобное для него время и мгновенно передает их с помощью интернета адвокату, который сразу же приступает к их обработке.
Разводящимся супругам не следует бояться «заполнить что-то не то». Для своих клиентов Коллегия КРИМХАНД разработала подробные инструктивные материалы на родном языке. С их помощью не возникнет проблем в заполнении формуляров с первого раза. Адвокаты Коллегии также проводят устные консультации по телефону или через интернет-связь, гарантируя при этом строгую конфиденциальность. Для тех, кто не доверяет интернету, предоставляется возможность отправить пакет документов традиционно, по почте.
Как всё происходит на практике?
Взаимодействие клиента с адвокатом условно можно поделить на три этапа: «Знакомство», «Сотрудничество» и «Результат».
На этапе «Знакомство» клиент заполняет основные формуляры. После этого адвокаты по разводу смогут рассчитать и выслать клиенту расчет примерной стоимости адвокатских услуг и бракоразводного процесса в целом.
Следует помнить, что в Германии малоимущий супруг вправе обратиться за государственной поддержкой для оплаты процесса и адвокатского гонорара.
Если цена устраивает, то супруг должен дать согласие на представление его интересов, и таким образом начинается этап «Сотрудничество». Клиент подписывает доверенность на право представлять его в семейном суде. Адвокат высылает клиенту дополнительные объясняющие материалы о разводе в Германии и при необходимости проводит устные консультации. Далее заполняются требуемые по процедуре формуляры и готовятся необходимые для развода документы. Затем весь пакет документов передается адвокату онлайн либо отправляется по почте. Адвокат по семейному праву подает документы в суд и ведет процесс расторжения брака. Последний этап – «Результат». Адвокат заблаговременно уведомляет и приглашает супругов в суд на процедуру развода. Развод происходит в назначенный судом день, а после судебной процедуры разведенные супруги получают долгожданное «Свидетельство о расторжении брака».
Итак, расторжение брака можно сделать более дешевым и более быстрым!
Для ответа на дополнительные вопросы обращайтесь в Коллегию адвокатов КРИМХАНД. Первичная информация всегда бесплатная и без каких-либо обязательств. Детальная информация о сервисе «онлайн-развод» представлена на нашем сайте: https://scheidungskanzlei-online.de.
Вадим Кримханд (Дортмунд)
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