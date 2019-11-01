Общество >> Право

«Партнер» №11 (266) 2019г.

Как сэкономить на разводе и быстрее расторгнуть брак в ФРГ

Данные статистики Германии свидетельствуют, что в каждой третьей семье наступает момент, когда отношения дают трещину, и люди понимают, что приходит время официально расторгнуть отношения. Помощь в урегулировании различных вопросов семейных отношений – одно из приоритетных направлений, которым занимается Коллегия адвокатов КРИМХАНД. В коллегию регулярно обращаются клиенты с просьбой защиты и представления их прав в бракоразводных процессах.

Когда закон допускает расторжение брака

Немецкий законодатель заинтересован в сохранении семьи. Именно поэтому для расторжения брака существует целый ряд законодательных требований. Прежде всего, следует помнить, что обязательно:

участие адвоката в бракоразводном судебном процессе;

проживание супругов не менее одного года в разлуке;

необходимость доказательства того, почему брак не удался.

Существенным препятствием для разводящихся является финансовая нагрузка: гонорары адвокатам и судебные сборы.

Учитывая сказанное, Коллегия адвокатов КРИМХАНД предоставляет своим клиентам услугу «Онлайн-развод», что позволяет удешевить процесс и сэкономить время. Данная услуга имеет целый ряд положительных моментов. Рассмотрим их детальнее.

Кому подходит дистанционное общение с адвокатом

Онлайн-развод имеет смысл прежде всего в следующих случаях:

у супругов есть желание расторгнуть брак;

пара хочет сэкономить средства;

нет споров по разделу имущества, сумме содержания на супруга и алиментов на детей;

местонахождение супруга постоянно меняется или один из них находится за пределами Германии.

Что такое «Онлайн-развод»

Онлайн-развод подразумевает дистанционное общение с адвокатом, который представляет заявителя в суде. Для этого клиенту потребуется минимальное число личных встреч с адвокатом. По сути, происходит только одна встреча с адвокатом в суде, а при определенных обстоятельствах даже ее можно избежать. Это дает существенную экономию времени и финансов как для клиента, так и для адвоката. Кроме того, такое общение сокращает сроки развода. Ведь отсутствует необходимость траты времени и денег на проезд до адвокатского бюро, ожидания «окна» для встречи в адвокатском графике, брать отгулы на работе. Клиент заполняет все необходимые документы в удобное для него время и мгновенно передает их с помощью интернета адвокату, который сразу же приступает к их обработке.

Разводящимся супругам не следует бояться «заполнить что-то не то». Для своих клиентов Коллегия КРИМХАНД разработала подробные инструктивные материалы на родном языке. С их помощью не возникнет проблем в заполнении формуляров с первого раза. Адвокаты Коллегии также проводят устные консультации по телефону или через интернет-связь, гарантируя при этом строгую конфиденциальность. Для тех, кто не доверяет интернету, предоставляется возможность отправить пакет документов традиционно, по почте.





Как всё происходит на практике?

Взаимодействие клиента с адвокатом условно можно поделить на три этапа: «Знакомство», «Сотрудничество» и «Результат».

На этапе «Знакомство» клиент заполняет основные формуляры. После этого адвокаты по разводу смогут рассчитать и выслать клиенту расчет примерной стоимости адвокатских услуг и бракоразводного процесса в целом.

Следует помнить, что в Германии малоимущий супруг вправе обратиться за государственной поддержкой для оплаты процесса и адвокатского гонорара.

Если цена устраивает, то супруг должен дать согласие на представление его интересов, и таким образом начинается этап «Сотрудничество». Клиент подписывает доверенность на право представлять его в семейном суде. Адвокат высылает клиенту дополнительные объясняющие материалы о разводе в Германии и при необходимости проводит устные консультации. Далее заполняются требуемые по процедуре формуляры и готовятся необходимые для развода документы. Затем весь пакет документов передается адвокату онлайн либо отправляется по почте. Адвокат по семейному праву подает документы в суд и ведет процесс расторжения брака. Последний этап – «Результат». Адвокат заблаговременно уведомляет и приглашает супругов в суд на процедуру развода. Развод происходит в назначенный судом день, а после судебной процедуры разведенные супруги получают долгожданное «Свидетельство о расторжении брака».

Итак, расторжение брака можно сделать более дешевым и более быстрым!

Для ответа на дополнительные вопросы обращайтесь в Коллегию адвокатов КРИМХАНД. Первичная информация всегда бесплатная и без каких-либо обязательств. Детальная информация о сервисе «онлайн-развод» представлена на нашем сайте: https://scheidungskanzlei-online.de.

Вадим Кримханд (Дортмунд)

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