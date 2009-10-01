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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Манифест «детолюбийцы», или Меньше народа – больше кислорода

Радикальная феминистка призывает к отказу от рождаемости во имя спасения человечества от глобального потепления

В марте нынешнего года издательство Büchner Verlag выпустило в свет книгу, озаглавленную ее автором – 38-летней доктором исторических наук Вереной Бруншвайгер, «Kinderfrei statt kinderlos: Ein Manifest» («Свободные от детей, а не бездетные: Манифест»).

Как пишет об авторе сайт lovelybooks.de, «она родилась в 1980 году, изучала германистику, англистику, философию и этику, в 2007 году получила докторскую степень в области медиевистики (раздел исторической науки, изучающий историю европейского Средневековья. – С.Д.). Она – активная феминистка. Уже первая ее книга «Fuck Porn! Wider die Pornografisierung des Alltags», («Трахай порно! Против порнографизации повседневности») вызвала дебаты о распространенности, допустимости и самоочевидности в нашем обществе дискриминации по гендерному признаку, которая начинается уже в школьном дворе. Автор выступает за кампании «Школа против расизма» и «Школа против дискриминации по признакам пола». Кроме того, Верена Бруншвайгер убежденная противница материнства. Эту свою позицию она излагает во втором своем литературном произведении «Свободные от детей, а не бездетные», которое уже вызвало жаркие споры. Автор начинает разговор с тезиса: «Отсутствие детей – свидетельство любви к окружающему миру». Философ и социолог, она нарушает всё еще табуированное в обществе осознанное решение людей отказаться от деторождения, и получает от своих критиков как положительные, так и отрицательные отзывы».

Не стану утомлять читателя подробным пересказом 150-страничной книги – ее можно приобрести на Amazon за 16 евро в печатном виде или за 13 евро в PDF-версии. А можно ограничиться аннотацией, составленной выпустившим «Манифест» издательством Büchner Verlag:

«Верена Бруншвайгер, будучи социологом и философом, но, прежде всего, феминисткой и экологической активисткой, отправляется в самую гущу табуированной зоны нашего общественного консенсуса, жизнь которого сложно представить себе счастливой без детей. Она критически разбирается с пронаталистической догмой (пронатализм – политика поощрения роста рождаемости в обществе), глубоко проникшей в политику, культуру и повседневную жизнь нашего общества, в наше мышление, в наши чувства и желания. Ее вывод: Германия нуждается в действенной политике по делам женщин, а не в пронаталистической политике в сфере народонаселения!»

В переводе сей зауми на общепонятный язык, главная мысль автора книги заключается в том, что «создание семьи – это реакционный проект», а «мать – существо, приносящее вред миру», поскольку она дает ребенку жизнь. По Бруншвайгер, «родители заводят детей только потому, что они эгоисты и их интересуют только деньги» (т. е. Kindergeld и др. пособия). И вообще мать и дитя – это источники повышенной опасности для окружающей среды: со ссылкой на исследование шведских и канадских ученых автор пишет, что каждый новорожденный будет ежегодно обременять планету 58,6 тоннами СО 2 , тогда как отказ от одного автомобиля ежегодно снижает выработку СО 2 на 2,4 тонны.

В ведущих немецких СМИ, сообщивших о выходе «Манифеста» (а это и Bild, и Die Welt, и Stern, и многие другие, не говоря уж о региональных изданиях), разгорелась бурная дискуссия. Критиков возмутило, в частности, авторское заявление, что родители обзаводятся детьми из эгоистических и меркантильных соображений.

«Каждый ребенок, пока он в финансовом отношении не встанет на ноги, обходится родителям от 120 до 160 тыс. евро!», – возражали одни. Другие поддерживали идею многодетной матери, предложившей «принять закон, гарантирующий, что четверо моих детей не будут вынуждены платить пенсии на содержание бруншвайгеров, когда те станут старыми, больными и одинокими». Третьи указывали на то, что, пойди земляне по начертанному Бруншвайгер пути, наша цивилизация попросту исчезнет, и приводили в пример «коллективное самоубийство сознательных леммингов». Четвертые отмахивались, говоря, что «это не только утомительно, но и бессмысленно – иметь дело с грубыми тезисами самооправдания политически мотивированных, бездетных феминисток». Пятые называли ее опус «книгой для невротических женщин на этой стороне менопаузы». Но нашлись и такие (в основном, пожилые бездетные дамы), кто выражал «глубокую благодарность молодой женщине, написавшей то, о чём мы всегда думали».

Положа руку на сердце, признаюсь, что не понимаю, почему этот труд историка, социолога, философа, феминистки и экологической активистки «в одном флаконе» вызвал в Германии столь жаркую полемику. Ведь сама идея отказа от беременности для привлечения внимания к политическим и социальным требованиям возникла еще в 1892 году с «легкой» руки французской поэтессы-феминистки Мари Хуот и была подхвачена неомальтузианцами как способ изменить структуру общества в классовой борьбе. Они даже изобрели термин – Grève des ventres (букв. «забастовка животов»). В 1913 году, когда в немецком рабочем движении начались дебаты о забастовке как политическом оружии, возник термин Gebärstreik (букв. «забастовка на роды»), который уже в 1990-х годах был взят на вооружение современными апологетами снижения рождаемости. Так что, повторюсь, всё это отнюдь не ново. Но главное, что мне непонятно, так это почему полемика на эту тему возникла именно сейчас. Ведь по коэффициенту рождаемости Германия уже многие десятилетия и без того относится к странам с самой низкой рождаемостью.

По данным Федерального ведомства по статистике (Destatis), в 2015 году на каждую женщину репродуктивного возраста пришлось в среднем по 1,3 ребенка, тогда как оптимальным вариантом для минимального воспроизводства населения считается показатель 2,1 ребенка на женщину. Ситуация несколько изменилась в 2016 году. Как сообщало Destatis, в том году на каждую женщину пришлось по 1,5 ребенка, что стало наивысшим показателем со времен объединения Германии. Выросла и общая численность населения: в 2016 году она увеличилась почти на 600 тыс., достигнув рекордной отметки в 82,8 млн человек. Но что интересно: как поясняют в Destatis, столь бурный демографический рост обеспечили мигранты из Африки и с Ближнего Востока, которых, только по официальным данным, в 2015-м году прибыло в Германию 890 тыс. человек, а в 2016-м – 750 тыс.

Вот бы Верене Бруншвайгер и выступить со своим «Манифестом» перед этой аудиторией! Где она ее найдет? Да хоть бы на родительском собрании в любой школе, где, как всем известно, детей мигрантов из вышеназванных стран нередко больше, чем их сверстников из семей коренных немцев. А воинствующая феминистка Бруншвайгер как раз и работает учителем в гимназии (как едко подметила одна из ее критиков, «там она проводит всю первую половину дня в одной комнате с шумными источниками выброса CO 2 »). Вот мамашам этих детишек пусть фрау Верена и толкнет свои идеи! А еще лучше – папашам. Ну ведь не закидают же они ее камнями, в самом-то деле! Не закидают и функционеров от образования, доверивших «детолюбийце» Бруншвайгер обучение школьников. Не закидают и выпустивших ее книгу издателей Büchner Verlag, и редакции СМИ, раструбивших о выходе ее «Манифеста» на всё немецкоязычное пространство.

«Перенацеливание экологической проблемы на проблему народонаселения всегда было любимым занятием консерваторов, – говорит основатель и руководитель берлинского Аналитического центра деловой этики МеМ, доктор экономических наук Ульрих Тилеман. – Сегодня это не более чем отвлечение от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся и которые нам навязывает глобальная конкуренция. В западном мире рождаемость всё равно десятилетиями будет на низком уровне. В более бедных регионах многодетность обусловлена не желанием иметь ребенка – она является страховкой при выживании в трудных условиях. Если бы развивающиеся страны могли приблизиться к среднему в глобальном масштабе уровню благосостояния, то и рождаемость бы снизилась. Поэтому, если где и задумываться об уровне рождаемости, то, прежде всего, не в Европе, а в развивающихся странах».

Добавлю от себя: вот туда – в развивающиеся – и дорога почтеннейшей фрау Бруншвайгер с ее «Манифестом». А опробовать себя в роли «Gebärstreik-миссионера» она может, как сказано выше, на родительских собраниях в гимназии, где она учит детей истории Средневековья.

Сергей Дебрер (Ганновер)