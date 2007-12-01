Общество >> Право

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Эффект правильно поданной налоговой декларации

Наступает лето – но срок для подачи налоговой декларации (Steuererklärung) еще не истек. Данные о доходах и расходах за 2019 год можно подавать в финансовое ведомство до 31 июля. Это если составляешь декларацию сам. А если с профессиональным налоговым консультантом (Steuerberater) или через общество налоговой помощи (Lohnsteuerhilfeverein), то вообще до 1 марта 2021 года включительно, поскольку последний день февраля приходится на воскресенье. Но особо тянуть не стоит. Ведь чем раньше отчитаешься перед финансовым ведомством, тем быстрее получишь от него деньги. Возврат «перевзятых» налогов – вполне реальная перспектива. Читайте об этом. И о новшествах, которые важны для составления декларации за 2019 год. И не допускайте типичных ошибок, о которых рассказываем тоже.

В среднем 1007 евро – столько, по данным Союза налогоплательщиков, получает назад податель налоговой декларации в Германии. Есть смысл «побороться», хотя при слове Steuererklärung многие по привычке делают уксусное выражение лица. Заполнение декларации, переуточнение доходов и расходов за год – дело, конечно, скучное и нудное. Но оно оправдывается!

Тем более что сейчас много возможностей для электронной подачи декларации. Эксперты подчеркивают, что современные программы позволяют заполнить электронный формуляр декларации менее чем за полчаса, а всё, что для этого требуется, – сведения об удержании подоходных налогов за год (Lohnsteuerbescheinigung), документ, «автоматически» предоставляемый работодателем до конца февраля следующего года.

Но и в бумажном формуляре немало изменений, предусмотренных для удобства «заполняющей стороны».

Что нового?

Сам формуляр упростился, стал более обозримым и понятным. Вместо четырехстраничной анкеты с убористыми текстами и тесными графами – двухстраничный основной формуляр (Hauptvordruck), куда заносятся основные данные налогоплательщика.

К этой бумаге – четыре приложения:

Außergewöhnliche Belastungen («Чрезвычайные расходы») Sonderausgaben («Особые расходы») Haushaltsnahe Aufwendungen («Расходы в связи с ведением домашнего хозяйства») Sonstiges («Прочее»)

Имеющему опыт составления налоговой декларации эти понятия знакомы. Так, в Außergewöhnliche Belastungen обычно заносятся расходы на лечение, не покрытые больничной кассой (те, что пациент несет сам), в Sonderausgaben – расходы на дорогу к работе и на прочие обстоятельства, сопутствующие трудовой деятельности (например, на рабочую одежду), в Haushaltsnahe Aufwendungen – оплата нанимаемых людей для работ по дому (ремонт, уборка, уход за садом).

Заполнять эти приложения стало проще, в них больше места, чем в соответствующих графах прежнего формуляра. А данных для внесения требуется меньше. Потому что данные, предоставляемые работодателем, пенсионным ведомством, больничной кассой и пр., уже имеются в финансовом ведомстве и будут автоматически учтены при рассмотрении налоговой декларации. Незаполняемые поля выделены в приложениях темно-зеленым фоном и помечены буквой «е».

Не исключены случаи, когда подателю декларации достаточно заполнить только Hauptvordruck, а в приложения вносить нечего. В этом случае заполненный Hauptvordruck и является «окончательной» налоговой декларацией.

Особенности электронной подачи

В электронном виде декларация составляется или со специальной программой, или через интернет-портал Elster.de финансового ведомства. Количество предоставляемых сведений для заполнения электронного формуляра осталось таким же, как и в прошлые годы.

Обладатель программы может еще до подачи декларации, в пробном порядке, рассчитать свой окончательный налог и прикинуть, сколько денег ему вернет финансовое ведомство (или, наоборот, сколько придется доплачивать).

Однако не исключено, что после подачи декларации в решении налогового ведомства будут стоять другие цифры: исчисленный налог больше или меньше того, что посчитала ваша программа. Это может быть банальная ошибка в обработке электронного формуляра. Если вы считаете, что вам насчитали слишком высокую сумму налогов, имеете право подать возражение (Einspruch). Если же, наоборот, сумма оказалась меньше, скрывать этот факт тоже не следует: проинформируйте финансовое ведомство, что расчеты не сходятся. Возможно, что вы и сами что-то недовнесли при окончательном составлении электронной декларации. Если «факт недовнесения» будет выявлен в ходе последующей проверки со стороны финансового ведомства, то вас могут обвинить в укрывательстве доходов, а за это уже полагаются наказания.

Типичные ошибки

Ошибается не только компьютер финансового ведомства. Чаще совершают ошибки податели декларации. Лучше этого избегать. Не уверен, что получится безошибочно составить самому – обращайся за помощью. Но налоговому консультанту придется платить. Часть возвращенной суммы, если таковая предвидится, отойдет ему. При небольшой сумме возврата услуги специалиста превысят ваш «доход».

Однако обидно, если при подаче декларации неточно или не полностью подсчитаны собственные расходы. В этом случае налогооблагаемая база будет увеличена – соответственно увеличатся и налоги.

Отсюда вывод: заносить точные и исчерпывающие данные.

Точность важна, если, например, расходы, связанные с трудовой деятельностью (Werbungskosten), превышают тысячу евро в год. Меньше тысячи – «напрягаться» не стоит, потому что финансовое ведомство автоматически компенсирует расходы каждому работающему в пределах этой суммы (тысяча евро Pauschale). Ну, а если расходы выше, то автоматической компенсации не будет, надо всё подтверждать. Для чего скрупулезно заносить каждую трату, например, на рабочие материалы (Arbeitsmittel), если покупаете их самостоятельно, профессиональную литературу (Fachbücher), обучение для повышения квалификации (Fortbildung), служебные командировки (Dienstreisen), дорогу до работы (Fahrtkosten), плату за детский сад или за няню для детей (Kinderbetreuung).

Изменение жизненных обстоятельств также может повлиять на налогооблагаемую базу доходов. Например, переезд к новому месту работы. Расходы, связанные с ним, не следует забывать вносить в декларацию. Финансовое ведомство скомпенсирует их по той же статье – Werbungskosten.

Если изменения жизненных обстоятельств носят личный характер, но всё равно влекут специфические расходы, их следует вносить в раздел Haushaltsnahe Aufwendungen. При наличии подтверждающих документов (счетов, квитанций об оплате и т.п.) финансовое ведомство, скорей всего, учтет и их.

Одна из типичных ошибок – неконкретное указание трудовой деятельности и служебного статуса. Размытой формулировки типа «служащий, служащая» (Angestellter, Angestellte) недостаточно. Во-первых, в Германии уже давно не принято делить на рабочих и служащих, а Angestellter на деле означает «наемный работник». Во-вторых, в зависимости от профессии и от служебного статуса, предоставляются те или иные налоговые льготы, которые «не сработают» при неточном предоставлении профессиональных данных. Скажем, преподавателю компенсируют расходы на письменные принадлежности (Schreibmaterialien). Свои льготы – у учащихся в системе производственного обучения. Если в течение года ученик поменял статус на наемного работника, то следует указать время этой перемены. Если же он укажет только свой последний служебный статус, то все доходы за год будут учтены как зарплата работника, без ученических льгот – налог будет исчислен по более высокой ставке.

Вниманию студентов, учащихся, родителей!

Расходы на первое профессиональное обучение или на первую вузовскую учебу изымаются теперь из налогооблагаемой базы ограниченно, до шести тысяч евро в календарный год, и учитываются не как Werbungskosten, а как Sonderausgaben. Следовательно, и заносить их нужно в соответствующее приложение.

Расходы на последующую учебу (например, Masterstudium в университете) по-прежнему учитываются как Werbungskosten.

Если не укладываешься в срок

Указанные выше сроки подачи декларации важны, прежде всего, для тех, кто ОБЯЗАН подавать этот документ (некоторые подают добровольно). В обязательном порядке требуются декларации, например, от занятых на самостоятельной основе (Freiberufler, Selbständige), от имеющих собственную фирму, от тех, кто, кроме обычного заработка, получает дополнительные доходы: второй (или последующие) заработок в размере более 410 евро в месяц, пособия (Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld и пр.), также превышающие 410 евро.

Если просрочишь с обязательной подачей – назначат пеню (минимум 25 евро за месяц опоздания, причем, например, тридцатидвухдневное опоздание засчитают за два месяца), а то и штраф.

Если по каким-то причинам не укладываешься, то нужно заблаговременно подать заявление (Antrag) о продлении.

Олег Филимонов (Ландсхут)

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