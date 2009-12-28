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«Партнер» №7 (274) 2020г.

Стэнли Фишер – легендарный глава Банка Израиля

Это рассказ о Стэнли Фишере – финансовом гении, управляющем Банком Израиля, спасшем банк от кризиса и заложившем основы процветания экономики государства.

Годы учебы и личная жизнь

Стэнли Фишер родился 15 октября 1943 года в городке Мазамбука (Северная Родезия), ныне Замбия, в семье выходцев из Литвы. В 30-40-е годы прошлого века в южную Африку, спасаясь от проявлений антисемитизма, устремилось множество европейских евреев. К этому времени в южной Африке были открыты огромные месторождения золота, алмазов и других полезных ископаемых, что сулило региону небывалый экономический подъем, а ее жителям – процветание.

Когда Стэнли исполнилось 13 лет, семья переехала в Южную Родезию в город Ливингстон, где его родители открыли небольшой магазин, торговавший предметами первой необходимости, построили скромный дом. Настолько скромный, что в нем не было водопровода и электричества, а юный Стэнли был вынужден готовить уроки при свете керосиновой лампы.

В школьные годы Стэнли увлекался математикой и физикой, а также ... экономикой. С 13 лет он участвовал в деятельности еврейской молодежной организации HABONIM, а в 1960 году впервые посетил Израиль по программе для молодых лидеров диаспоры. Несколько месяцев молодой человек работал в качестве волонтера в кибуце Мааган-Михаэль, где одновременно учил иврит.

Естественно, после того как Стэнли Фишер попал в Израиль, он планировал остаться в этой стране и изучать экономику в Еврейском университете в Иерусалиме. Но случилось так, что в это же время ему выделили стипендию на обучение в знаменитой Лондонской школе экономики. Об учебе в таком престижном учебном заведении можно было только мечтать, и Стэнли отправился в Англию.

В этой школе в 1962 году он получил степень бакалавра, а в 1966 году – магистра по экономике, однако на достигнутом решил не останавливаться и продолжил экономическое образование в докторантуре Массачусетского технологического института (МТИ), где через два года стал обладателем статуса доктора. Любопытно, что впоследствии С.Фишера пригласили в Еврейский университет, но уже в качестве профессора.

Со своей будущей женой Род Кеет Стэнли познакомился во время участия в HABONIM. У пары – трое сыновей. Когда супруги Фишер переехали в Израиль, Род стала почетным президентом реабилитационной деревни для инвалидов Aleh Негева.

Карьера

С начала 1970-х Фишер работает адъюнкт-профессором в Чикагском университете, а с 1977 по 1988 гг. преподает на экономическом факультете МТИ.В этигодыФишер написал несколько книг, которые скромно назвал учебниками. На самом деле это были капитальные разработки новейших направлений макроэкономики. В 1977 году Фишер издает работу «Долгосрочные контракты, рациональные ожидания и оптимальное правило денежной массы», где объединил идею рациональных ожиданий, обсужденных Новыми классическими экономистами. Работа сделала Фишера центральной фигурой в новейшей макроэкономике.

В 2012-м Фишер служил Приглашенным лектором Humanita в Оксфордском университете.

Самыми известными его работами как ученого были два учебника, написанные в соавторстве с коллегами по МТИ, которые сыграли ключевую роль в описании меняющегося ландшафта макроэкономики. Одним из них был учебник для студентов, а другой – для аспирантов.

Соавтор С.Фишера по работе над этими книгами Оливье Бланшар впоследствии писал: «Мы не задумывали эти работы как учебник, но они быстро стали таковыми, они всё еще востребованы и продаются на удивление хорошо».

Стэнли Фишер имеет богатый опыт работы в крупных финансово-кредитных учреждениях разных стран. В 1988–1990 годах он – вице-президент, главный экономист Всемирного банка, с 1994 по 2001 годы – первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ), а с 2002 по 2005 годы – вице-президент совета директоров Citigroup, крупнейшей в мире американской финансовой корпорации.

Его несколько раз приглашали ведущим консультантом в национальные банки, попавшие в сложное финансовое положение. Советы Фишера оказывались чрезвычайно эффективными и приводили к улучшению показателей работы банка.

Как Фишер стал управляющим Банком Израиля

Существует такая легенда: в конце 2004 года в США проходила конференция, посвященная трудностям в экономике Израиля, на которой присутствовал и Стэнли Фишер, занимавший в то время пост вице-президента Citigroup.. В перерыве заседания к нему подошел посол Израиля в США Дан Гилерман и полушутя, полусерьезно спросил: «Могли бы вы, г-н Фишер, помочь нашей стране в подъеме ее экономики и возглавить Банк Израиля?» Фишер, словно был готов к этому вопросу, немедля ответил: «Предварительно я должен посоветоваться с женой», а уже через полтора часа Фишер сообщил послу: «Я согласен работать в Израильском банке».

Существует и другая версия приглашения Стэнли Фишера. Утверждают, что министр финансов Израиля Биньямин Нетаньяху давно «положил глаз» на выдающегося специалиста в области макроэкономики Стэнли Фишера, был знаком с его теоретическими трудами, следил за его успехами на ниве руководства крупнейшими банками. Нетаньяху и Фишер неоднократно встречались, обсуждая вопросы сотрудничества.

Так или иначе, Фишер согласился занять ответственный пост управляющего Израильским Банком. Конечно, перед этим назначением С.Фишер получил израильское гражданство.

Следовало разрешить еще один немаловажный вопрос. Дело в том, что Фишер на посту вице-президента Citigroup получал зарплату 10 млн долларов в год, а зарплаты руководителей Израиля и близко не приближались к названной сумме. Более того, персональный шофер вице-президента Citigroup имел зарплату выше управляющего Израильским Банком. Тем не менее, Фишер без колебаний согласился с той зарплатой, которую в Израиле обычно платили управляющему Банком.

Так или иначе, но 1 мая 2005 года Стэнли Фишер занял пост управляющего Банком Израиля. Кстати, в 1985 голу он уже служил в этом банке в качестве американского советника правительства по программе стабилизации экономики Израиля.

Работа на посту управляющего Банка Израиля

Свою деятельность на новом посту Фишер начал с внесения изменений в законодательную базу, определяющую положение Израильского государственного банка. Прежде всего, он упрочил независимость банка, инициировав принятие Закона о Банке Израиля, который определял его самостоятельность и независимость перед другими государственными структурами в деле проведения экономической политики. Согласно этому закону, Банк Израиля:

- отвечает за стабильность цен на внутреннем рынке;

- руководствуется задачами ускорения экономического роста;

- обеспечивает сокращение безработицы и социального неравенства.

Не опасаясь ограничения своих полномочий, Фишер обезопасил банк и страну от принятия неверных решений, настояв на создании специальной комиссии по монетарным вопросам, членами которой стали самые известные ученые-финансисты. Теперь даже сам управляющий банком не мог единолично решать принципиальные вопросы банковской сферы без согласования с членами этой комиссии.

Стэнли Фишер сразу же взял курс на максимальное снижение процентных ставок. Основным оружием Израильского Банка в борьбе с рецессией стала агрессивная кредитно-денежная политика. Израильский Банк стал одним из первых центральных банков в мире, снизившим ставки с началом кризиса и начавшим повышать их по мере его преодоления. В результате страна сохранила устойчивые темпы роста ВВП и стала одной из немногих западных стран, завершивших 2009 год с позитивными показателями роста. Долговой кризис, проявившийся в ряде стран Европы, никак не коснулся Израиля.

К 2008 году Израиль пришел с более чем пятипроцентным экономическим ростом, накопив значительные ресурсы для противостояния последствиям рецессии. В 2007 году дефицит бюджета снизился почти до нуля. Таким образом правительство страны получило дополнительные средства для проведения антикризисных мер во время спада производства, а инфляция была взята под контроль. Кстати, когда Фишер возглавил Банк, уровень инфляции в стране cоставлял 450%, а к моменту его отставки – 20%.

Приступая к обязанностям управляющего Израильским Банком, С.Фишер сформулировал задачи, которые он ставит перед собой: «Все говорят о среднем классе. Это для нас очень важно. Но не менее важно позаботиться о беднейших слоях общества и помочь им воспользоваться плодами ожидаемого экономического роста. Нужно позаботиться и о здравоохранении, уделить особое внимание просвещению. Нужно позаботиться также о решении сложных задач в сфере безопасности и международных отношений»...

Выдающимся достижением Стэнли Фишера на посту управляющего Банком является прием Израиля в сообщество развитых государств (OECD), что свидетельствует о том, что экономика и социальная сфера Израиля соответствует мировым стандартам.

За восемь лет работы в Банке Израиля. Стэнли Фишер трижды признавался лучшим главой центробанка в мире по версии журнала Global Finance и еще один раз – по версии журнала Euromoney.

Хотя Фишер добился высоких результатов возглавляемого им банка, критиков у него всегда хватало. Отвечая на выдвинутые против него обвинения, Фишер заявил, «что приехал в Израиль работать, а не заниматься аппаратными интригами и проблемой зарплат сотрудников банка».

В январе 2014 года Президент США Барак Обама назначил Стэнли Фишера вице-председателем Федеральной резервной системы США. Фишер вступил в свою должность 1 февраля 2014 года и ушёл в отставку 13 октября 2017 года. Интересен и такой факт: во время последнего пребывания Стэнли Фишера в Москве в качестве первого заместителя распорядителя МВФ он был принят Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин сделал Фишеру предложение «поработать в Москве»…

Подводить итоги многолетней карьере Стэнли Фишера рано, но, где бы ни работал этот выдающийся финансист, его деятельность полна ярких моментов и выдающихся достижений.

Самуил Шпигель (Дортмунд)





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