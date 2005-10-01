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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Мальта. Фейерверк феноменов на стыке цивилизаций

Несмотря на скудную растительность и совершенно унылый пейзаж, Мальтийский архипелаг на протяжении последних трех тысячелетий был вожделенным осколком суши между Сицилией и Африкой. В состав каких только империй не входили эти острова, театром каких только конфликтов не оказывалась Мальта по воле судьбы.

Противостояние Рима и Карфагена, Византии и Арабского халифата, Наполеона Бонапарта и адмирала Нельсона, а между делом военно-политические игры нормандских, немецких, сицилианских, арагонских и испанских королей, которым неоднократно осложняли жизнь набеги корсаров, находившихся на службе османских султанов, и наконец, Великая осада Мальты 1565 г. войсками Сулеймана I, так и не сумевшими сломить сопротивление защитников отрова. Фактически эта военная неудача турок стала не только единственным серьезным поражением Османской империи в то время, но и ее последней попыткой завладеть западным Средиземноморьем.

Но самое главное на Мальте – это ее потрясающие особенности.

Феномен первый. С точки зрения геологии лежащий на Африканской континентальной плите архипелаг безусловно относится к Африке. Политически же Мальта является членом ЕС, состоит в Шенгене, а в 2008 вошла в Еврозону, обогатив арсенал ее денежных знаков монетами с восьмиконечным мальтийским крестом.

Феномен второй. Мальта – единственная страна в Европе, в которой нет ни рек, ни озер. Только пересохшие русла немногочисленных ручьев могут иногда наполниться водой после нескольких дней дождя, который здесь выпадает редко. Именно поэтому питьевая вода на островах – дефицит, ее приходится импортировать. Для туристов эта проблема как будто бы не существует. Но поскольку на некоторых форумах говорилось о том, что напор воды на верхних этажах многоэтажных отелей иногда оставляет желать лучшего, мы с женой были очень рады тому, что нас поселили на 2-м этаже.

Феномен третий. Мальтийский – это единственный из семитских языков с письменностью на основе латинского алфавита. Говорившее до середины IX века на одном из финикийских наречий население островов очень быстро освоило язык арабских завоевателей, поработивших Мальту в 870 г., поскольку арабский и финикийский – языки родственные. После вторжения на архипелаг нормандцев в конце XI века, а также в последовавший за ним сицилианско-немецко-испанско-французский, а начиная с 1800-го английский период, арабское наречие мальтийцев настолько пополнилось иностранными словами, что современный мальтийский язык, получивший официальный статус лишь в 1936-м г., очень отдаленно напоминает арабский, ярко проступающий лишь в названиях многих населенных пунктов. Сегодня мальтийский является родным языком для 800 тыс. человек.

Феномен четвертый. Одна половина коренного населения Мальты (мальтийцев) проживает на территории Мальтийской республики (около 400 тыс.), вторая – за границей, преимущественно в Канаде, Англии, Италии и Австралии. Попутно надо заметить, что мальтийцы – это квинтэссенция смешения многочисленных этносов: финикийцев, карфагенян, римлян, арабов, сицилианцев, нормандцев и испанцев. Существенную роль в формировании мальтийского народа сыграли также и поселившиеся на островах еще до римлян евреи, чья община достигла своего наибольшего расцвета в XII-XV столетиях. В ту эпоху они составляли около трети населения Мдины – столицы архипелага с римских времен до середины XVI века. Может быть, поэтому некоторые мальтийские фамилии имеют еврейское происхождение.

Феномен пятый. Мальта – самое католическое государство в мире. 95% ее населения является приверженцами римско-католической церкви. Она также самая большая из 5-ти европейских стран, где католицизм объявлен государственной религией (прочие: Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Ватикан), и одна из 3-х стран мира, где до последнего времени был невозможен развод. Ведь только референдум 2011-го положил этому конец (теперь развод запрещен только на Филиппинах и в Ватикане).

Самые популярные среди мальтийцев имена также связаны с библией: Matthew (английский вариант древнееврейского имени Matthias, т. е. «дарованный богом») и Eliza (мальтийский вариант древнееврейского Elischa, т. е. «бог помогает»). Отсюда вытекает следующий феномен.

Феномен шестой. На Мальте имеется 365 церквей. Теоретически каждый день в году человек может молиться в другой церкви.

Феномен седьмой. Мальта – европейский рекордсмен по площади застройки. Если в среднем по Европе застроено 7% ее территории, то на Мальтийском архипелаге этот показатель равен 27%. И это не удивительно, ведь плотность населения тут – 1.300 чел. на кв. км (в Германии 230 чел./кв. км). По этому показателю Мальта занимает 4-е место в мире и 2-е в Европе (после Монако).

Феномен восьмой. На Мальте практически нет никаких полезных ископаемых. Ее минеральные ресурсы исчерпываются лишь светлым известняковым камнем, из которого построено подавляющее большинство сооружений на островах, что придает особое своеобразие мальтийской архитектуре. Поскольку здания и земля, на которой они построены, имеют одинаковый цвет, то создается впечатление, что вся Мальта – это огромная старинная крепость, являющаяся доказательством того, как невероятно может переплестись фантазия природы и воображение человека.

Феномен девятый. Столица Мальтийской республики Валлетта – это не только самая маленькая столица Европы (всего 5.700 чел.) и первый европейский город, возведенный в соответствии с единым генеральным планом застройки. Кроме того, он, названный в честь своего основателя магистра Мальтийского ордена Жана Паризо де ля Валлетта, по мнению многих историков, является самой неприступной в мире и самой большой в Европе средневековой крепостью, почти полностью сохранившейся в своем первоначальном виде (конец XVI века). А потому и смотрится город как единый архитектурный ансамбль, завораживающий каждого попадающего сюда туриста. К тому же в Валлетте имеется самая большая естественная гавань Европы.

И наконец, главный феномен Мальты – это неразрывно связанный с ней Мальтийский орден, символом которого является не менее известный восьмиконечный крест, служивший для идентификации рыцарей Мальты.

Вообще-то, предтечей организации мальтийских рыцарей является основанный в 1099 г. в Иерусалиме религиозно-военный орден госпитальеров (или орден иоаннитов), в обязанности которых входила не только забота о больных и раненных пилигримах-христианах, но также охрана и защита Святой земли. После захвата Иерусалима мусульманами орден продолжил свою деятельность на принадлежавшем ему острове Родос, а после падения Родоса в 1522 г. переехал на Мальту, которую в 1530 г. испанский император Карл V подарил рыцарям, переименовавшим свою организацию в Мальтийский орден.

Вступивший в 1798 г. на Мальту Наполеон принял решение изгнать рыцарей с архипелага. Во избежание кровопролития они без сопротивления оставили острова (согласно уставу, члены ордена не имеют права направлять оружие против христиан) и переместили свой штаб сперва в Россию, а 30 лет спустя в Рим.

Сегодня независимая Мальтийская республика (получила независимость от Великобритании в 1964 г.), благоговейно относящаяся к своей истории, поддерживает такие тесные контакты с Мальтийским орденом, что Форт Сант-Ангело в городке Биргу (Витториоза), где мальтийские рыцари успешно выдержали 3-х месячную турецкую осаду в 16-м веке, в 1998 г. был передан правительством республики Мальтийскому ордену в исключительное пользование сроком на 99 лет, в течение которых замок имеет статус экстерриториальности.

И в заключение еще один, одиннадцатый феномен. Самое древнее отдельно стоящее сооружение на Земле находится на Гоцо, втором по величине острове Мальтийского архипелага. Речь идет о храме Джагантия (Ggantija Tempel) эпохи мегалита, который на 1.000 лет старше египетских пирамид в Гизе. Но это мы уже увидим в следующий раз. До скорой встречи, Мальта!

(Продолжение в следующем номере)





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