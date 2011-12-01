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«Партнер» №6 (261) 2019г.

Жилой лечебный комплекс «Philadelphia-Home»

Открытие – в августе 2019 года

Die Wohngemeinschaft (WG) „Philadelphia-Home“ – это жилой лечебный комплекс, специализирующийся на внеклинической респираторной и интенсивной терапии (Beatmungs- und Intensivpflege). Он расположен по адресу Am Sengelsberg 10 in 57319 Bad Berleburg.

В состав жилого комплекса входят 8 комнат, а также просторная гостиная с электрическим камином, красивая терраса, общая кухня-столовая, комната для дежурного и комната для обслуживающего персонала.

Жилой лечебный комплекс расположен на первом этаже (im Erdgeschoss) с прямым доступом к общей комнате, что дает жителям возможность быть достаточно независимыми, несмотря на возможное ограничение мобильности.

Каждому пациенту мы предоставляем отдельную жилую комнату площадью 16-18 кв.м. Светлые и уютные комнаты могут быть обставлены в соответствии с пожеланиями и потребностями пациентов, которые заселяются в уже полностью оборудованные помещения.

Мы планируем также создание гостевой комнаты для размещения родственников или посетителей наших пациентов.

Наша амбулаторная реанимационная рабочая группа должна дать возможность пациентам жить нормальной жизнью с учетом их заболеваний.

С целью оптимизации качества жизни пациентов мы предлагаем индивидуально ориентированный комплексный уход в привычной домашней обстановке.

Уход за людьми с проблемами легких требует высокой степени мотивации, чувства ответственности и сочувствия, а также глубоких знаний, технической грамотности и навыков ручного труда в уходе за больными.

Наше предложение адресовано пациентам со следующими легочными заболеваниями:

• Obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen

• Chronisch, globalen Lungenerkrankungen

• Störung des Atemzentrums

• Chronisch obstruktive pulmonale Erkrankungen

• Chronisch respiratorische Ateminsuffizienz

• Thoraxdeformationen

• Asbestose

• Lungenfibrose

• COPD

А также для пациентов со следующими неврологическими заболеваниями:

Wachkoma

Multiple Sklerose

Querschnittserkrankungen

Myastenia Gravis

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

Наша немецко-русскоязычная квалифицированная команда, состоящая из сертифицированных медсестер, а также экспертов по уходу, постоянно стремится организовать для наших пациентов оптимальный скоординированный компетентный уход. Совместно с нами для вас работают также физиотерапевты и логопеды. Мы кооперируемся, кроме того, со специализированной пневмологической клиникой.

Мы с радостью поможем вам советом и ответим на любые вопросы по тел.: 02751 892 8738 или 0157 7791 0777. Ваше контактное лицо по внеклинической респираторной и интенсивной терапии г-жа С. Мокштадт – управляющий менеджер по уходу.

Для ухода за нашими пациентами мы нанимаем дополнительно медсестер с образованием на полную ставку с ежемесячной зарплатой-брутто от 3.000 €. Возможна и частичная занятость.

Pflege & Beatmungswohngemeinschaft GmbH

Frau L. Detje-John

Am Sengelsberg 10, 57319 Bad Berleburg

E-Mail: badberleburg@wg-philadelphiahome.de

Tel.: 02751 892 8738 или 0151 6461 5155