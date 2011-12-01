Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Здоровье >> Медицинские кассы и страхование
«Партнер» №6 (261) 2019г.

Жилой лечебный комплекс «Philadelphia-Home»

Открытие – в августе 2019 года

 

Die Wohngemeinschaft (WG) „Philadelphia-Home“ – это жилой лечебный комплекс, специализирующийся на внеклинической респираторной и интенсивной терапии (Beatmungs- und Intensivpflege). Он расположен по адресу Am Sengelsberg 10 in 57319 Bad Berleburg.

В состав жилого комплекса входят 8 комнат, а также просторная гостиная с электрическим камином, красивая терраса, общая кухня-столовая, комната для дежурного и комната для обслуживающего персонала.

Жилой лечебный комплекс расположен на первом этаже (im Erdgeschoss) с прямым доступом к общей комнате, что дает жителям возможность быть достаточно независимыми, несмотря на возможное ограничение мобильности.

 

Каждому пациенту мы предоставляем отдельную жилую комнату площадью 16-18 кв.м. Светлые и уютные комнаты могут быть обставлены в соответствии с пожеланиями и потребностями пациентов, которые заселяются в уже полностью оборудованные помещения.

Мы планируем также создание гостевой комнаты для размещения родственников или посетителей наших пациентов.

 

Наша амбулаторная реанимационная рабочая группа должна дать возможность пациентам жить нормальной жизнью с учетом их заболеваний.

С целью оптимизации качества жизни пациентов мы предлагаем индивидуально ориентированный комплексный уход в привычной домашней обстановке.

Уход за людьми с проблемами легких требует высокой степени мотивации, чувства ответственности и сочувствия, а также глубоких знаний, технической грамотности и навыков ручного труда в уходе за больными.

 

Наше предложение адресовано пациентам со следующими легочными заболеваниями:

•    Obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen

•    Chronisch, globalen Lungenerkrankungen

•    Störung des Atemzentrums

•    Chronisch obstruktive pulmonale Erkrankungen

•    Chronisch respiratorische Ateminsuffizienz

•    Thoraxdeformationen

•    Asbestose

•    Lungenfibrose

•    COPD

 

А также для пациентов со следующими неврологическими заболеваниями:

  • Wachkoma
  • Multiple Sklerose
  • Querschnittserkrankungen
  • Myastenia Gravis
  • Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

 

Наша немецко-русскоязычная квалифицированная команда, состоящая из сертифицированных медсестер, а также экспертов по уходу, постоянно стремится организовать для наших пациентов оптимальный скоординированный компетентный уход. Совместно с нами для вас работают также физиотерапевты и логопеды. Мы кооперируемся, кроме того, со специализированной пневмологической клиникой.

 

Мы с радостью поможем вам советом и ответим на любые вопросы по тел.: 02751 892 8738 или 0157 7791 0777. Ваше контактное лицо по внеклинической респираторной и интенсивной терапии г-жа С. Мокштадт – управляющий менеджер по уходу.

 

Для ухода за нашими пациентами мы нанимаем дополнительно медсестер с образованием на полную ставку с ежемесячной зарплатой-брутто от 3.000 €. Возможна и частичная занятость.

 

Pflege & Beatmungswohngemeinschaft GmbH  

Frau L. Detje-John

Am Sengelsberg 10, 57319 Bad Berleburg

E-Mail: badberleburg@wg-philadelphiahome.de 

Tel.: 02751 892 8738 или 0151 6461 5155


<< Назад | №6 (261) 2019г. | Прочтено: 32 | Автор: Редакция журнала |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Уважаемые посетители, в связи с частым нарушением правил добавления комментариев нашими гостями, мы вынуждены оставить эту возможность только для зарегистрированных пользователей.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Медицинское страхование пенсионеров

Прочтено: 2145
Автор: Пуэ Т.

Подстрахованный студент

Прочтено: 1269
Автор: Филимонов О.

Не лекарства, а лечат

Прочтено: 1134
Автор: Филимонов О.

Кто заплатит за клиента?

Прочтено: 1075
Автор: Филимонов О.

Если больничная касса разорилась

Прочтено: 924
Автор: Филимонов О.

Лечение без омрачения

Прочтено: 923
Автор: Филимонов О.

У AMNOG много ног

Прочтено: 916
Автор: Филимонов О.

ЗАСТАВИТЬ РАСКОШЕЛИТЬСЯ БОЛЬНИЧНУЮ КАССУ

Прочтено: 906
Автор: Филимонов О.

Генерика – недооткрытая Америка

Прочтено: 807
Автор: Филимонов О.

НЕ ТАК СТРАШЕН ФОНД, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Прочтено: 715
Автор: Филимонов О.

Протезирование зубов. Новые положения

Прочтено: 707
Автор: Миронов М.

Электронный паспорт здоровья

Прочтено: 692
Автор: Миронов М.

Медицинское обслуживание получателей пособий

Прочтено: 623
Автор: Миронов М.

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИКАМЕНТЫ

Прочтено: 614
Автор: Абрахамс И.

Если б знать где упадешь...

Прочтено: 514
Автор: Носова М.

Медикаменты без доплат

Прочтено: 490
Автор: Попко Д.

Протезирование зубов. Что меняется с 2005 г?

Прочтено: 479
Автор: Миронов М.

Слухами зубы не вылечишь

Прочтено: 473
Автор: Зуев А.

Станет ли больничная страховка дороже

Прочтено: 384
Автор: Миронов М.

Сохранение пособия по болезни в период поездки за границу

Прочтено: 305
Автор: Шалмиев И.