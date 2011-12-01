Здоровье >> Медицинские кассы и страхование

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Бонус-тарифы больничных касс

Здоровая рентабельность и рентабельность здоровья

Поощрение здорового образа жизни становится «генеральной линией» больничных касс. Пациенты могут возмущаться их скаредностью: объем оплачиваемых кассовых гарантий сокращается. Но кассы гнут свою линию. Не потворствуют легкомысленному отношению к собственному здоровью. Кто пренебрегает профилактикой, поскольку, мол, касса всё равно заплатит за лечение, – не кассе вредит, а самому себе. Кто избегает болезней – помогает самому себе, а не кассе.





Расходы касс, где здоровых пациентов больше, естественно, ниже. Кассы заинтересованы в сознательных пациентах и мотивируют их на сохранение здоровья. Не надо пренебрегать такими бонусами. Впрочем, бонусы не лежат на поверхности. Чтобы их получить, нужно копнуть глубже. В каком направлении? Продолжаем раскрывать секреты.

Разграничим термины. Бонус-программы, о которых мы рассказали в прошлом номере, это не бонус-тарифы. Смысл одинаковый, но механизм разный. Для того чтобы воспользоваться бонус-программой, не нужно заключать дополнительные договоры, платить дополнительные взносы.

А бонус-тарифы – это, в сущности, дополнительные страховки, предлагаемые пациенту на выбор. Он может на них подписываться (и значит, придется платить дополнительные взносы), но может пренебречь. Что выгодней: подписаться или пренебречь?

Тарифы, которые мы выбираем

Итак, тарифы на выбор (Wahltarife) – дело сугубо добровольное. Решает пациент. И конечно, требуется сознательное решение: что лично мне дает та или иная дополнительная страховка, а чего нет?

Почему вообще возникают дополнительные страховки? Со старта «шредеровской» реформы здравоохранения, еще в 2004 году, перечень безусловных кассовых гарантий сокращается. Кассы экономят бюджет, который в начале века трещал по швам и грозил крахом страховой медицины.

Хотя обязательных гарантий становится меньше, в целом пациентам предоставлено не меньше возможностей для лечения. Но...

По зубам? Не по зубам?

Общие страховые гарантии больничных касс не отменены. Но часть гарантий, исключенных из общего списка, стала носить избирательный характер. Скажем, кассы перестали в обязательном порядке оплачивать некоторые медикаменты или виды лечения. Хочешь ими воспользоваться – плати. Так, в разряд «за свой счет» переведены почти все виды зубного протезирования или эстетической (пластической) хирургии. Это не задевает интересов большинства пациентов. Но в отдельных случаях... Пришла пора протезировать зубы – начнешь скрупулезно взвешивать, что оплачивает касса, а за что счет пришлют тебе. И если всё равно платить, то лучше оптимизировать расходы, заранее заключив дополнительную стоматологическую страховку. Она переймет (если не полностью, то в значительной мере) платежи за дорогое протезирование.

А у кого-то своя головная боль: зубы обещают продержаться долго, зато «разрисована» кожа. Легкомысленные татуировки, наколотые по молодости лет, хочешь теперь вывести – а касса не оплачивает. Значит, имеет смысл заключить дополнительную страховку, оплачивающую «вкусовые» косметологические операции.

Вот так действуют Wahltarife. Некоторые полезны в вашей ситуации, прочие бесполезны – но они интересны другим. Смысл в том, чтобы найти «свой» тариф.

Теперь внимание: некоторые тарифы на выбор являются еще и бонус-тарифами. Что это значит?

Кого и что премирует касса?

Бонус-тарифы подразумевают возврат части средств, заплаченных пациентом по страховке, если не наступил «страховой случай». В этом случае касса действительно платит премию за здоровье. Причем, как и в случае с бонус-программами, премия может быть и в денежном виде, и в натуральном виде (подарки, в том числе дорогие).

Сумма возврата, в зависимости от тарифа и от кассы, может достигать шестисот евро. Важно лишь правильно заботиться о своем здоровье. Требуется лечение – лечись (здоровье важней бонусов!), не требуется – обращайся в кассу за премией. Ну, а чтобы дело не доходило до необходимости лечиться, соблюдай профилактическую программу, поддерживаемую кассой. Проходи рекомендуемые обследования-скрининги, тем более что их тоже оплачивает касса. И сохраняй подтверждение пройденной профилактики в виде «пунктов», врачебных штемпелей в специальных тетрадях (Bonusheft), в своей истории болезни.

Вывод. Запросить в кассе перечень бонус-тарифов, условия их заключения и оплаты. Примерить тарифы «на себя». Почти со стопроцентной гарантией можно предсказать: найдется что-то выгодное!

Елена Шлегель (Пассау)

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