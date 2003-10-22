Здоровье >> Здоровый образ жизни

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Не дряхлеть! Шесть элементов здоровья

«Здоровье – не всё,

но всё без здоровья ничто».

Сократ

«Опять про здоровье? – поморщится кто-то, – пора понять, оно – от Бога, от природы. Как ни старайся, ничего не изменишь: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Для других же забота о здоровье – ортодоксальная религия, не терпящая отступлений. Истина – посередине, между фатализмом и фанатизмом. И вот почему. Алогизм «здоровеньким умрет» не столь потешен, как кажется. Есть великая правда в желании и способности доживать свой век, наслаждаясь жизнью до глубокой старости, а не тяготясь немощью и болезнями. По меньшей мере теми, которых можно избежать.

Здоровье – от природы? Верно! Только формировала она человека 150 тысяч лет. А современная техника создана им лишь в последние 150 лет. Наряду с пользой телевизоры и компьютеры, лифты и автомобили лишили человеческое тело нагрузки и подвижности, на которые оно рассчитано природой. В нем за это время – эволюционный миг – не изменилось ничего: всё те же 200 суставов и 600 мускулов. Но теперь востребованы они куда меньше.

Организм адаптивен, он не поддерживает того, что не используется. Так, недогруженные мышцы увядают, частично замещаясь жировой и соединительной тканью, или по меньшей мере укорачиваются, спазмируют. Вместе с фасциями они теряют эластичность и перестают стабилизировать позвоночник и суставы. В итоге – ущемление нервов, боли, артроз. Порочный круг цивилизации: для поддержания тонуса подвижность неотъемлема по-прежнему, а потребность в ней, нагрузка и диапазон движений резко сократились.

Страдают не только мышцы. В суставных хрящах, как известно, нет кровеносных сосудов, питание и смазка поступают к ним из окружающей сустав синовиальной жидкости, как в жесткую губку, при сдавливании и расслаблении: нет нагрузки – нет питания. Нет питания – износ, артроз. Природу не обманешь - всякая невостребованная функция угасает, несмотря на эксклюзивную еду, дорогостоящие лекарства, приватную страховку, благие намерения и упрямые иллюзии.

Отказываться от благ цивилизации глупо. Но можно и нужно заботиться о том, чтобы мышцы и связки напрягались, сосуды расширялись, а суставы поворачивались не в том узком диапазоне, который достаточен для нашего суперкомфортного быта, а в полном, на который они рассчитаны природой.





«В моем возрасте менять что-то поздно», – считают многие и ошибаются. Ни у кого нет мышечных клеток старше 15 лет – таков период их отмирания. Они замещаются новыми по мере потребности, под нагрузкой. Начать никогда не поздно. Не для того, чтобы вернуть молодость, а чтобы замедлить деградацию. В противном случае увядание начинается уже в 25-30 лет, т.е. сразу по завершении фазы развития организма – медленно, незаметно и коварно. Лишь когда здоровья уже нет, мы осознаем его как важнейшее условие благополучия. Причем родным и близким приходится нести крест наших недугов вместе с нами – физически, морально, материально.

Не говорите себе, что у вас нет времени, – это вам нашептывает лень. У большинства она преодолевается только страхом или болью. Нет их сию минуту, так, мол, и суетиться нечего. А коль заболит, так есть врачи, лекарства – вылечат. Но вот что говорил по этому поводу выдающийся врач и ученый, академик Н. Амосов:



«Человек не предназначен природой для сытой и легкой жизни. За это удовольствие он платит болезнями. Плата может оказаться слишком большой, телесные страдания поглотят все удовольствия от благ цивилизации.… Врачи – специалисты по болезням, а не по здоровью. Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым. Более того, бойтесь попасть в плен к врачам! Они склонны преувеличивать слабости человека и могущество своей науки и выдают векселя, которые не могут оплатить. Чтобы стать здоровым, необходимы собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем».

От дальнейшего резонерства воздержусь: каждый волен сам решать, что для него ценнее и важнее – расслабленный покой или собранность и бодрость.

Изложенные ниже шесть элементов здоровья, хотя и исходят из принципа разумной умеренности, носят чисто информативный, а не рекомендательный характер. Ни автор, ни редакция не берут на себя ответственность за возможные индивидуальные последствия. Всегда есть личные особенности – предварительно посоветуйтесь со своим лечащим врачом!