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«Партнер» №12 (255) 2018г.

Самые дефицитные профессии в Германии

Благоприятное развитие конъюнктуры подарило немецкому рынку труда поистине «золотой октябрь» – наперебой вещают СМИ, описывая состояние экономической ситуации в Германии осенью 2018-го. Ведь уровень безработицы в республике, опустившись до 4,9%, упал фактически до самой низкой за последние 30 лет отметки. А в некоторых регионах страны уже достигнута фактически полная занятость.

По мнению экспертов, о полной занятости можно говорить, когда уровень безработицы колеблется от 2% до 3%. Именно эти показатели зафиксированы сегодня во многих областях Баварии и Баден-Вюрттемберга. Например, в находящемся в юрисдикции Регенсбургского Агентства по труду округе Regensburg-Kelheim-Neumarkt уровень безработицы равен 2%, в округе Pfaffenhofen an der Ilm – 1,5%, а в округе Eichstätt вообще достиг 1,2%.

В детских садах и яслях катастрофически не хватает воспитателей, некоторые практикующие врачи и нянечки в домах престарелых еле-еле говорят по-немецки, а в строительной отрасли на языке Гёте и Шиллера в состоянии общаться только руководители высшего уровня. На стройках же и оперативках теперь чаще говорят по-польски, по-русски, по-румынски и т.д.

В 2013-м году один мой хороший знакомый Юрген К., более 10 лет проработавший инженером в одном крупном немецком концерне, который по производственным причинам закрыл свой филиал в Ганновере, снова начал искать себе работу. Понимая, что поиск инженерного места может продлиться несколько месяцев, Юрген, категорически не умеющий сидеть без дела, отправил резюме на анонсированное в воскресной газете место помощника почтальона. Получив отказ, он позвонил работодателю, чтобы узнать почему. Каково же было его удивление, когда на другом конце провода объяснили, что отказано ему по причине слабого владения немецким языком.

С тех пор прошло 5 лет. И ситуация настолько изменилась, что не только на должность почтальона или курьера служб доставки DHL, DPD или Hermes (тут вообще в последнее время разговаривают, как правило, на языке жестов с применением азбуки пальцев), но даже на более квалифицированную работу берут тех, кто практически не владеет немецким.

Полгода тому назад на одном из строительных объектов мне «посчастливилось» пообщаться с сотрудником крупнейшего в Ганновере архитектурного бюро, инженером-конструктором Жозе П. Чтобы избежать дополнительных затрат, я предложил свое техническое решение обнажившейся проблемы, которое ему нужно было подтвердить своей подписью. В процессе разговора выяснилось, что его немецкий настолько плох, что ни я сам, ни мои немецкие коллеги, для которых немецкий является языком родным, не могли понять ни слова из того, что пытался донести до нас г-н Жозе. Я был вынужден перейти на язык чертежей. И тогда дело пошло. Он либо безоговорочно подписывал предлагаемый ему эскиз, либо молча вносил в него изменения, если мое техническое решение его не устраивало.

А недавно я стал свидетелем еще более невероятного случая. Утратив всякую надежду найти квалифицированного экскаваторщика (Baggerfahrer), наш субподрядчик взял на работу совершенно не говорящего по-немецки румына, с которым он объясняется на английском. А для общения экскаваторщика со всеми остальными вынужден время от времени приглашать переводчика, который теперь принимает участие в оперативках. Впрочем, и мой шеф испытывает невероятные трудности в поиске рабочих рук. Отчаявшись найти хоть как-то говорящих по-немецки рабочих, мы теперь нанимаем поляков и румынов, с которыми проводим учебу по технике безопасности на польском и румынском языках (разумеется, при помощи переводчиков).

Попутно замечу, что причина дефицита рабочей силы не только в благоприятном развитии конъюнктуры. Не менее существенной является также и «демографическая драма Германии», потому как сегодня представители так называемого Baby-Boomer-поколения (родившиеся в 1955-1965 гг.) начали массово уходить на пенсию, оставляя сотни тысяч вакансий, которые некем занять. В качестве примера достаточно привести статистические данные Союза немецких электротехников VDE, согласно которым в текущем году Германии нужны как минимум 10.900 инженеров-электриков (E-Ingenieur), чтобы заменить хотя бы уходящих на пенсию специалистов (Ersatzbedarf).

Однако в результате экономического роста и структурных изменений (дальнейшее развитие цифровой экономики), ФРГ нуждается еще и в дополнительном контингенте E-Ingenieur‘ов (Zusatzbedarf), который из-за недостаточного числа выпускников соответствующих учебных заведений уже сейчас приходится пополнять специалистами из-за границы. Сегодня 12% инженеров-электриков имеют иностранные дипломы, а уровень безработицы в этой профессиональной группе равен 2,2%.

Ниже приведен список так называемых дефицитных (самых востребованных) специальностей (Engpassberufe):

Профессияили сегмент экономики Число зарегистрированных на бирже труда безработных соответствующей квалификации на 100 анонсированных вакансий Квалифицированные специалисты со средним образованием (FachkräftemitabgeschlossenerBerufsausbildung) Kältetechnik (холодильная техника и технология) 21 Altenpflege (уход за больными и старыми) 22 Mechatronik (мехатроника) 27 Bauelektrik (электрики в строительстве) 29 Gesundheits-, Krankenpflege (медицинские работники) 45 Квалифицированные специалисты с дипломом мастера и бакалавры без опыта работы (FachkräftemitMeister- oderFachschulabschlussundBachelor-AbsolventenohneBerufserfahrung) Fachkrankenpflege (специалист в сегменте ухода) 28 Medizin- und Orthopädietechnik (медицинская и ортопедическая техника) 30 Physiotherapie (физиотерапевт) 32 Tiefbau (строительство подземных инженерных сооружений) 39 Brandschutz und Arbeitssicherheit (противопожарная безопасность и техника безопасности) 39 Специалисты с высшим образованием (диплом или мастер), а также бакалавры с опытом работы (AkademischeFachkräftemitDiplom, MasterabschlussoderBachelormitBerufserfahrung) Öffentliche Verwaltung (руководители и управленцы в государственных структурах) 21 Informatik (информатика) 36 Straßen- und Asphaltbau (автодорожное строительство) 39 Wirtschaftsinformatik (экономическая информатика) 51 Fachärzte in der Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie (врачи-специалисты в области нейрологии, психиатрии, психотерапии) 60

Quelle: Studie IW-Köln и еженедельник Focus





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